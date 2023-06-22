加里曼丹沿河发现惊喜

疫情之后踏上印度尼西亚的加里曼丹，沿着马哈坎河走入达雅族村落，见识独特的吊脚屋建筑。恰逢榴梿旺季，渡轮上尽是果王飘香，更在无意间参加了一场惊心动魄的祭祀活动。

寻寻觅觅，我终于来到加里曼丹的榴梿之乡Tring……

随着疫情缓解各国放宽入境管制，年初我飞往马来西亚沙巴州首府哥打京那巴鲁。转了一圈，从东部斗湖市（Tawau）出境，坐船到努努干（Nunukan）办理入境印度尼西亚尼的手续后，由水路辗转到了北加里曼丹省的丹绒塞洛（Tanjung Selor）。一路上看到社会次序已逐渐恢复正常，无论是在公交、酒店、商场或其他公共场所，人们不再惧怕病毒，只看到少数人还戴着口罩，印尼也已宣布停止使用病毒追踪软件。

此次加里曼丹之行是想看看马哈坎河（Mahakam River）的两岸风光 。发源于加里曼丹岛的高地，马哈坎河滔滔东流，入海口为加里曼丹重镇沙马林达（Samarinda）所在地 。由于错过从丹绒塞洛到沙马林达两天一班的公交大巴，只好拼车南下。车上有六名乘客，我坐在后座。看起来疲惫，黝黑瘦小的司机用拉菲草绳把一堆行李绑在车顶后，约傍晚5点钟发车。卖票的马来婆说明天中午抵达，行程约600多公里 。