重返澳大利亚 新鲜旅游攻略等你体验

澳大利亚向来都是国人熟悉和喜爱的旅游目的地，重启后推出更多新鲜体验与看点，带给你更多重返澳洲的理由。

澳大利亚旅游局最新推出的“来澳大利亚，道一声G’day”计划，展示当地最具代表性的旅行目的地与特色体验，准备迎接全球旅客的光临。

广袤多元的澳大利亚拥有无边的自然奇观、世界顶流的美食与美酒、独特的野生物种、精彩无边的趣味体验，以及友善的当地人，热情地等待着旅客上门，跟你说一声：G’day！

作为澳大利亚的主要目的地合作伙伴之一，欧美假期（EU Holidays）旅行社推出多样化澳大利亚旅行配套，包括全程导游或自由行，无论是亲子假期或是多代同欢，举家出游又或是多元化的澳大利亚旅游配套，每一位旅客都能找到适合自己行程的澳大利亚假期新体验。

口袋名单的必游景点：大洋路自然风光

墨尔本西部的大洋路是澳洲最著名的自然景观之一，在海边悬崖间蜿蜒伸展开去，十分壮观。乘车行驶于大洋路的公路上，一路都是崎岖的悬崖、空旷的海滩和高耸的断崖；穿梭于奇石景观之中，两侧竟是绿意盎然的乡村景观。难怪这里也被称为世界上最美的海岸公路，更是许多人口袋名单里的必游景点。

碧绿的海水和形状奇异的崖壁，为大洋路的阿德湖峡谷蒙上了一层神秘色彩。（图/澳大利亚旅游局提供）

由于路途遥远，不妨跟着欧美假期精心策划的8天6夜墨尔本旅行团配套出游，其中将有一天专门游览大洋路。行程亮点包括从壮丽的海岸线观赏南大洋中高耸出海面巍峨的奇石，亲临气势磅礴的十二门徒岩（Twelve Apostles）；突出海面与陆地连接处的伦敦桥，因海浪侵蚀冲刷而形成两个天然桥拱，景观奇特。别错过险峻的阿德湖峡（Loch Ard Gorge）——海水从两侧高大悬崖所形成的闸门涌入，是大洋路最美的地方之一。

徒步爱好者：世界遗产摇篮山

塔斯马尼亚州的摇篮山（Cradle Mountain）因为连绵的山脉状如摇篮而得名，是塔斯马尼亚岛最知名的自然景观之一。摇篮山所在的塔斯马尼亚旷野（Tasmanian Wilderness），也是联合国教科文组织评选的世界自然文化遗产之一。

状如摇篮的轮廓使摇篮山成为塔斯马尼亚岛最知名的自然景观之一。（图/澳大利亚旅游局提供）

摇篮山位于摇篮山-圣克莱尔湖国家公园，有奇峰罗列的山峦、寒冷的冰蚀湖、独特的草原和原始雨林，有许多不同探索方式与徒步健行路线。欧美假期8天6夜塔斯马尼亚配套，在摇篮山停留一晚，入住摇篮山酒店，尽情享受国家公园的自然风光与生态。最大亮点是绕着鸽湖（Dove Lake）散步，湖水清澈见底，远处的摇篮山作背景倒映在湖面上，景色迷人。

全家出游：凯维森拜访野生动物

天鹅谷（Swan Valley）距离西澳珀斯市仅半小时车程，是西澳著名酒乡，常年举办各种活动吸引游客。这里除了品酒也是人气旅游景点，适合所有年龄层，尤其是凯维森野生动物园（Caversham Wildlife Park）是西澳最大的野生动物园之一，有超过200种动物，包括澳大利亚本土的袋鼠、树熊、袋熊等等。

慵懒可爱的树熊是澳洲的代表性动物，憨态可掬的外形备受小朋友青睐。（图/澳大利亚旅游局提供）

西澳向来备受本地亲子游客喜爱，欧美假期的8天6夜迷人珀斯配套，深度走访珀斯与周边景点，包括天鹅谷一日游，到凯维森野生动物园与各种动物近距离接触，还可观赏剪羊毛秀。行程也带你参观巧克力工厂、蜂蜜店等等，小朋友一定喜欢。

动物爱好者：近距离观看野生海豚

昆士兰州东南部摩顿湾的摩顿岛（Moreton Island），从布里斯班出发乘船只需75分钟就可抵达。从地图上看，摩顿岛形状酷似一头海豚，而且每天傍晚都有一群野生海豚畅游此处，因此被人们亲切地称为“海豚岛”。

摩顿岛的Tangalooma沉船（左）和沙漠的沙丘（右）都是不可错过的标志性景点。（图/昆士兰旅游和活动提供）

欧美假期的8天6夜黄金海岸海豚体验专注海豚特色，行程包括在摩顿岛上唯一的度假村Tangalooma Island Resort住宿两晚。这里水清沙白，树影婆娑，弥漫浓浓度假风情。每天日落时分，野生海豚家族会来岛度假村里等待喂食，所有住客都可近距离观看野生海豚，岛上也可进行各种趣味活动，如4WD越野车、滑沙体验、浮潜观看沉船遗址、划独木舟，甚至是搭乘直升机俯瞰海洋风光。

美食美酒爱好者：猎人谷品醇

猎人谷（Hunter Valley）是澳大利亚最古老的葡萄酒之乡，距悉尼仅两小时车程。这里有迷人的葡萄园、安祥宁静的风光和令人难忘的餐饮体验。来到猎人谷能尽情品尝美食美酒，欣赏葡萄园丘陵起伏，葡萄树整齐排列的优美风光。

著名的葡萄酒之乡猎人谷带给美酒爱好者迷醉的味觉体验。（图/澳大利亚旅游局提供）

猎人谷有超过150个酒窖以及数量庞大的餐饮场所，不知从何下手？欧美假期8天6夜悉尼配套，特别安排了著名的芝士与美酒搭配体验，由当地专家带领，走访最少三家酒庄的私人品酒会，并且与绝妙的芝士拼盘精心搭配，总共可品尝九种芝士与美酒。行程将包括在猎人谷住宿两晚，除了品酒会，也带你走访巧克力店、芝士店，畅享猎人谷美食。

Come and Say G’day 澳大利亚等你来



让当地人的热情款待和澳大利亚的独特魅力带你开启一段终生难忘的旅程！无论是壮丽的自然风光还是世界一流的城市文化，澳大利亚都将以独有的方式迎接你的到来。

如果想体验更加个性化的旅行，欧美假期也将支持你定制专注于你的行程。心动不如马上行动，立即前往欧美假期专页预订行程或了解相关详情。

【本文由欧美假期呈献】