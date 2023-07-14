走入突尼斯古迹遗址会说话

突尼斯是北非面积最小的国家，不但有悠久的文化历史，还有丰富的地理景观，总教游人流连忘返。

突尼斯位于非洲大陆最北端，是北非五个阿拉伯国家中，面积最小的国家。北部和东部面临地中海，隔着突尼斯海峡与意大利的西西里岛相望，东南与利比亚为邻，西与阿尔及利亚接壤。这个地方曾经被罗马帝国统治将近600年，罗马人把欧洲文明带入突尼斯，后来阿拉伯人崛起赶走了罗马人，突尼斯就进入伊斯兰时期，所以这里融合了阿拉伯、欧洲和非洲文化。

在突尼斯接待我们的导游是一名祖父级的突尼斯人，他一口流利的英语，丰富的历史知识，引人入胜的神话故事和幽默的话语，经验老到地带领我们爬山越岭走沙漠，穿街走巷看古迹、逛商场、游博物馆等，让我们这一趟旅游收获满满。



斯贝特拉（Sufetula）位于凯鲁万（Kairouan）西南约107公里，是东罗马帝国遗址。占地约60公顷，在这里可以看到古罗马神庙、公共浴场、喷泉等。建筑物以当时的标准算是高大宏伟，而且规划得井井有条，别具一格。随处还可见到浮雕、壁饰和地饰，相当精致美观，特别是那三座神殿叫人不敢相信，1600多年前的欧洲人，能在这片土地上如此这般辉煌的生活。另外，斯贝特拉还有一个重要的历史意义，7世纪中叶，它是阿拉伯人征服北非的切入点，造就了今日以阿拉伯人口占多数的突尼斯。