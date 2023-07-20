壮阔景观不掩秀美风情　冰岛环岛游

冰岛首都雷克雅未克附近的法格拉达尔火山7月10日喷发，火光漫天岩浆四溅，吸引游客争睹熔岩奇景。作者5月底来到冰岛，沿着环岛一号公路绕岛一圈，被壮观无比的熔岩和冰川所震撼，也领略了风光旖旎的小镇风情。

任何季节去冰岛旅游，都能获得难忘的体验。冰岛位于北极圈边缘，但受到北大西洋暖流的影响，气候宜人。冬季多风雪，有机会观赏极光现象；夏季平均气温摄氏7至12度，清凉爽快，日照时间长，可以体验没有夜晚的奇特极昼现象。

我们5月底来到冰岛，正值初夏时分，动物、鸟儿、花草都活跃起来。我们沿着环岛一号公路，绕冰岛一圈，饱览了大自然赐予冰岛壮观无比和鬼斧神功的天然奇景，也领略了秀色可餐的小镇风情。

受到俄乌战争波及，飞行路线须避开俄罗斯领空及乌克兰战区，飞行时间因此多了2至3个小时。