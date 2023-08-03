澳门可以这样玩？ 长周末旅游攻略

澳门这个闪耀着东方韵味结合西方风情的城市，对许多国人来说并不陌生。然而，你真的了解澳门的魅力吗？

在过去，许多国人对澳门的印象，还停留在浅尝辄止的一日游体验。其实，澳门每年主办多项盛大活动，在这里你能欣赏到璀璨缤纷的国际烟花比赛汇演，还能品尝到东西交汇的澳门美食，信步于古色古香的历史街区。如果你正在寻找下个假期的旅行目的地，相信澳门不会辜负你的期待。

国际盛事尽在澳门



火树银花，满城热闹！来临的九月，第31届澳门国际烟花比赛汇演即将盛大登场，正是飞往澳门的最佳时机。

每年九月中至十月初，澳门都会举办精彩纷呈的国际烟花比赛汇演，吸引来自多个海外国家与地区高水准的烟火公司参与竞赛。参赛队伍巧妙地结合烟花与音乐，营造出炫彩夺目的视听效果。今年的汇演更是疫后首次恢复，备受瞩目。

比赛将在澳门旅游塔对开海面举行，观众可在不同的晚上欣赏到各地队伍燃放的璀璨烟花，场面华丽壮观，为你的澳门之旅增添浓墨重彩的一笔。

时隔三年重启的澳门国际烟花比赛汇演将带来高水准的视听盛宴。（图/澳门特别行政区政府旅游局提供）

国际烟花比赛汇演只是澳门主办的众多大型国际盛事之一。当地一年到头都有许多有趣的大型活动，如澳门格兰披治大赛车、幻彩耀濠江等。融汇中西的优势也孕育了澳门丰富的节庆文化。游客既可以选择在农历新年、端午节、中秋节等中国传统节庆期间畅游澳门；也可以在复活节、圣诞节等西方节日的时节感受澳门的独特魅力。

创意城市美食之都



提起澳门就想起五光十色、耀眼迷人的夜景，别忘了，种类繁多的美食选择也是澳门的一大亮点。尽管人口只有60多万，澳门却美食荟萃，并在2017年被联合国教科文组织评为“美食之都”（City of Gastronomy）。

澳门著名传统杏仁饼布满了香脆可口的杏仁粒，让人齿颊留香。（图/澳门特别行政区政府旅游局提供）

澳门美食胜在百花齐放、独特多元。多个世纪的殖民统治使澳门成为美食与文化的大熔炉。旅游业的蓬勃发展也带动了酒店业与餐饮业的发达。无论你喜爱粤菜、葡国菜，还是中国各地乃至世界各地的主要菜系，都能在澳门找到满足味蕾的选择。

东西交融、新旧交汇，是澳门美食的最大特色。澳门的土生菜糅合了葡萄牙菜及中国菜的特色，并采用来自欧洲、南美洲、非洲及东南亚的时令食材和调味料烹调而成，只有在澳门才能尝到。马介休球就是其中之一，这是一种将盐腌制过的鳕鱼肉和马铃薯捣碎后作成的炸丸子；澳门式免治则把炒过的马铃薯、洋葱、芝士和碎肉混在一起炒熟，再放上太阳蛋，也是别处少见的美食。当然，远近驰名的葡式蛋挞，早已是澳门的必买必尝。

由马铃薯、洋葱、芝士和碎肉搭配太阳蛋而成的澳门式免治是当地的特色美食。（图/澳门特别行政区政府旅游局提供）

吃在澳门，除了星级酒店与精致餐厅的顶级盛宴，传统茶楼、街头小吃、特色伴手礼更是应有尽有，而且美食背后往往蕴含着特殊的历史背景与文化。此外，按照人口密度和土地平均面积计算，澳门更是世界上米其林餐厅最密集的地方，带来惊艳的味觉体验。

轻松探索魅力街区



澳门的众多街区景点相当密集，非常适合徒步旅游，即使携家带口也能轻松游玩。

路环村（Coloane Village）是澳门离岛路环的古老村落，游客到此大多是为了品尝安德鲁饼店的葡式蛋挞。尝过美味的蛋挞后就可以开启徒步游览之旅了。从中心点的恩尼斯总统前地出发，路线包括观音古庙、天后古庙、谭公庙、圣方济各圣堂、三圣庙、路环码头等。

享誉国际的澳门历史城区于2005年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录（UNESCO World Heritage List），其中有22处历史建筑被认为具有重要的历史与文化价值。这个以澳门旧城区为核心的历史街区，由相邻的广场和街道连接而成，步行其中带给你时光回溯之感。

从议事亭前地（Senado Square）出发，波浪状的地板、周边的古老建筑与步行专区，营造浓厚的历史氛围。广场中间的喷水池既是显著的地标，也是当地社区举办活动的热门场所。议事亭前地的旅游中心也为远道而来的游客提供澳门地图和其他有用的信息。

澳门历史城区见证了东西方美学、文化与建筑风格的交融。（图/澳门特别行政区政府旅游局提供）

除了大家熟悉的大三巴牌坊，东方基金会会址、郑家大屋、澳门东望洋炮台、圣奥斯定教堂等都值得一游。信步于历史城区里，转角就能遇到下一个古迹。

在氹仔则可游走旧城小巷，欣赏中西历史建筑和名胜古迹。例如，龙环葡韵的五座土生葡人住宅被改建成博物馆区，兵房斜巷与日头街小巷则以鲜艳的色彩和壁画而闻名，成为游客拍照打卡的热门景点。

漫步于氹仔的街巷，如童话般鲜艳的色彩为澳门的街区文化注入了旺盛的生命力。（图/澳门特别行政区政府旅游局提供）

近期亮点活动一网打尽



心动不如行动，如果你在下半年有旅游计划，不妨把澳门列为首选目的地之一。也别忘了锁定下列热门活动，为你的旅程增添亮点：

第31届澳门国际烟花比赛汇演，9月9日、16日、23日及10月1日、7日。

艺文荟澳：澳门国际艺术双年展2023，7月28日至10月29日。

第70届澳门格兰披治大赛车，11月11日至12日、16日至19日。

2023幻彩耀濠江，12月2日至2024年2月25日。

享誉国际的澳门格兰披治大赛车是不容错过的体坛盛事。（图/澳门特别行政区政府旅游局提供）

欲知更多详情，请上网或亲临NATAS旅展（8月11日至13日）澳门旅游局展位咨询。

【本文由澳门特别行政区政府旅游局呈献】