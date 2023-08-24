直飞槟城轻旅游 航班免费托运行李

短假期轻旅游，槟城是佳选，既好吃又好玩，且富有文化气息。目前，飞萤航空（Firefly Airlines）早晚各有两趟航班，直飞新加坡和槟城。全新波音737-800型机舱不仅座椅舒适，还可享受免费行李托运和免费茶点。

拥有几天的短假期，来一趟想走就走的轻旅游吗？槟城是佳选之一。你可从新加坡搭乘班机直飞槟城，一个半小时后就可置身槟城，寻找美食和壁画啦！

没有时间策划自由行吗？没问题！以下就推荐你直飞槟城的航班，以及槟城的必游景点。

推荐交通 飞萤航空直达班机

飞萤航空新加坡直达槟城航班机身较宽敞舒适。（图/飞萤航空提供）

每天早晚两趟往返航班

目前，飞萤航空每天各有两趟航班从新加坡飞往槟城，以及从槟城飞来新加坡，并且都是直达航班，旅客可以根据自己的日程灵活选择出发时间，让旅行计划变得轻松愉快。

直达航班分别在早上10点和傍晚6点35分从槟城国际机场出发。从新加坡出发的航班则会在中午12点40分和晚上9点15分，从樟宜机场第二搭客大厦起飞。两地的飞行时间约为一小时三十分钟。

新座椅有充电插座及手机支架

新设计的座椅有手机和平板电脑支架。（图/飞萤航空提供）

新加坡和槟城之间的飞萤航班采用翻修后的波音737-800型客机，机舱宽敞，走廊左右各有三张座椅，总共设置189个座位。

新型时尚的飞机座椅，旨在为旅客提供舒适愉悦的旅程。每个座位有30英寸的伸腿空间；全幅椅套以牛皮制作，亲肤透气；椅背可调整倾斜度，让乘客舒服躺卧。

每一个椅背上除了可收放的餐台，餐台上方还设计有手机和平板电脑支架，方便你在飞行途中观赏视频。支架旁还有A型和C型USB插口可以充电，你只要携带快充线，就不怕手机没电了。

飞萤航空指出，该航线从去年底开始，陆续为机队更新座椅设计，旨在提供更贴心、周到的服务。

免费托运10公斤行李

搭乘飞萤航空直达槟城的旅客，可享受免费托运10公斤行李的服务。此外，旅客也可以携带7公斤的手提行李上飞机。

换句话说，这些免费行李服务，不仅足够携带几天的衣物，节省行李费用之外，也可以放心购买土特产和手信了。

免费茶点

飞萤航空提供乘客免费茶点。（图/飞萤航空提供）

免费茶点招待是搭乘飞萤航空的附加价值，供应的有矿泉水、花生和饼干。

此外，需要在机上用餐的旅客，可以在订票时订购餐食如：椰浆饭、鸡饭、三明治等。

推荐景点 吃喝玩乐好去处

搭乘缆车上升旗山，视野开阔，让人心旷神怡。（图/飞萤航空提供）

槟城是马来西亚的美食和文化之都，有许多好吃、好玩的去处，是一个充满活力和魅力的旅游胜地。

吃喝

槟城的街边小吃让人垂涎。图为特色美食亚叁叻沙。（图/飞萤航空提供）

在槟城，你可以品尝到各种美味的街边美食，如亚参叻沙、炒粿条、福建虾面、卤面、罗杂（rojak）、煎蕊（cendol）、蚝煎、沙爹、薄饼等。

短假期想要找一条美食街或一个小贩中心，将各种道地美食一网打尽吗？推介新关仔角（Gurney Drive）小贩中心。这里靠近海滩，是槟城最有名的夜市，晚上比白天热闹，有上百个小贩摊位，包含了上述列举的槟城街边小吃。

其次，推介最具人间烟火味的阿依淡（Air Hitam）巴杀。这是槟城人买菜的市场，也是槟城古早味美食齐集的地方。极乐寺是亚依淡的地标，因此，你可以在参观极乐寺的前后，到巴杀来品尝著名的咖喱面、亚叁叻沙、卤鸭粿汁、炒粿角、薄饼、福建面等传统风味美食。

玩乐

想到乔治市寻找美食和壁画吗？懒得四处走动可选择乘坐三轮车。（图/飞萤航空提供）

槟城有哪些必去打卡的好去处呢？首推被列为世界遗产名录的乔治市（George Town），尤其是它藏在街巷里，那些返璞归真，却已开始斑驳褪色的彩绘壁画。其他槟城地标还有升旗山、极乐寺、光大大厦（KOMTAR）等。

乔治市

槟城首府，目前仍保存有许多英国殖民地以及土生华人建筑。游客最爱打卡的多幅壁画，也可以在不同的街道上找到。懒得走路可搭乘三轮车，让车夫带你去打卡。

推荐壁画包括：

“姐弟共骑”——生动可爱的壁画和实体脚踏车巧妙结合，曾在港剧《单恋双城》出现，出自立陶宛画家尔纳斯（Ernest Zacharevic）之手。

“爬墙小孩”——尔纳斯作品之二，一个彩绘小男孩站在实体椅子上，伸手向上要拿东西的画面，游客都喜欢模仿他的动作合照。

“追风少年”——尔纳斯作品之三，一个男孩骑在道具摩托车上，回头瞥一下的身影，非常传神。

“兄妹荡秋千”——槟城画家颜诒隆描绘兄妹俩荡秋千的欢乐时光。壁画左侧有个实体秋千陪衬，可以让人坐上去拍照。（图/飞萤航空提供）

升旗山

升旗山生态园的雨林吊桥。（图/飞萤航空提供）

天气晴朗时，搭乘缆车到海拔821公尺高的槟城升旗山（Penang Hill），不仅能呼吸新鲜空气，还可居高临下，俯瞰槟城，美景尽入眼帘。

山上辟有The Habitat生态园，内有一道全长115公尺的雨林吊桥，周围是高耸的热带雨林，满眼绿意，还可邂逅小昆虫和小动物。此外，树冠步道（Tree Top Walk）高高在上，360度视野无死角，景色壮观。

极乐寺

槟城最著名的佛寺极乐寺。（图/飞萤航空提供）

这座百年古庙位于槟城阿依淡，是东南亚最大的佛寺之一，也是槟城的一大地标。若在农历新年举办的灯会期间到来，所有灯饰亮起时，更是美不胜收。

沿着有盖走廊向上，两侧都有商家售卖纪念品。槟城著名土产店钟金泉就发源于此。若有力气，也可爬上三百多级的台阶，到万佛宝塔眺望城市美景，再到院子里敲响“有求必应”钟，许个心愿吧！

游览时，若有长辈行动不便，建议乘搭电梯。

光大大厦

光大大厦是槟城最高的摩天大楼，不仅有商场、超市可逛街购物，还有观景台和观景餐厅，是欣赏落日和夜景的好地方。

位于大厦高层楼的“槟城之顶”（The Top Penang）在65楼设有室内观景台，在68楼则有全透明的玻璃走道——彩虹天空走廊（Rainbow Skywalk），可以将槟城的迷人景致尽收眼底，白天和夜晚各有不同的风情。

光大的娱乐设施还包括水族馆、7D动感影院、侏罗纪研究中心、圆顶科技馆（Tech Dome）等。

购物

如果乘搭飞萤航空班机，你可免费托运10公斤和手提7公斤行李，当然也要多买些槟城土特产，以便作为手信，带回新加坡送给亲友。

小豆沙饼

要带槟城手信给亲友，第一选择当然是小豆沙饼啦！

槟城小豆沙饼也叫“淡汶饼”，小巧可爱，内馅是绿豆沙，口味咸甜。出名的豆沙饼家有很多，包括馨香、成香、顺香、义香、万香、成成香等。

土特产

若是到老字号土产店钟金泉购买手信，除了小豆沙饼，也可以购买其他槟城土特产。

游玩槟城，不要错过的土特产包括：马蹄酥、豆蔻油、豆蔻膏、腌豆蔻、罗惹酱、峇拉煎（belacan）、义香麻油、娘惹服饰、MyKuali品牌槟城白咖喱快熟面、槟城白咖啡等等。

心动不如马上行动，现在就预订飞萤直达槟城航班，开始一段说走就走的轻旅游，发现槟城的魅力吧！

【本文由飞萤航空呈献】