慢旅行 让世界更宽广

“慢旅行”即通过放缓脚步去了解一个地方，慢慢体验当地文化与民情的旅行方式。旅者或选择住民宿，搭乘公交及徒步，在行程中融入当地文化特色，拉近旅行与生活的距离，同时更尊重当地环境和人文。慢旅行就需要一个条件：时间。

世界因为疫情而有所变化，走过疫情的你，旅游方式也改变了吗？过去跟随人潮匆忙打卡，在各大名胜景点穿梭的旅游方式，也许再也不能满足你了？

一种讲究生活品质的“慢旅行”开始受到关注。“慢旅行”的概念源于上世纪80年代的欧洲，当时意大利社会学家和美食家卡洛·佩特里尼（Carlo Petrini）提出与“快餐”相反的“慢食”文化，其蕴意是倡导和提醒人们早日回归到传统健康的生活方式，建立一种人与食物、与自然、与土地的原始联结。由此而延伸的“慢旅行”趋势随后由欧洲向全球蔓延开来，即通过放缓脚步的旅行来了解一个国家或地区，细细品味其风貌、文化和语言，了解其传统、生活方式和美食等。在融入当地文化等特色时，游客以崭新的视野寻找自己的一种新生活方式，拉近旅行与生活的距离，对环境和当地人更尊重。

体验当地生活方式本地旅游作家叶孝忠在接受《联合早报》访问时谈到慢旅行的精神：“慢旅行其实就是叫你好好关心旅行所处的地方，你可以去一个没去过的街区，慢慢步行了解这个地方，选一个当地的餐馆，更能融入当地的环境。你可以根据自己的步调好好地旅行，是体验当地生活的一种旅行方式。”