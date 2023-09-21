散步 发现城市别样风景

近来，城市漫游或散步（Citywalk）这种最原始、最简单的旅行方式，在各大亚洲城市蔚为风潮。在香港年轻学者黄宇轩眼里，走路的学问可不小。已出版两本散步学专著的他以当地人的视角，推荐适合散步的香港街区及隐藏景点。

大部分的人不是天生都会走路吗？那么散步有什么难，需要学吗？

如果你问香港年轻学者黄宇轩，答案都在他写的两本书里。畅销的《香港散步学》以图文并茂的方式介绍了不少香港散步路线；2023年8月中出版的《城市散步学》结合了不少城市学理论，引导你在熟悉和纷乱的城市里如何看，看什么，如何重新挖掘出散步和看的乐趣。

亚洲现Citywalk风潮

近来，城市漫游或散步（Citywalk）在各大亚洲城市蔚为风潮，除了港日台，在中国大陆也十分火。小红书上标注的Citywalk笔记已经超过155万+，我也经常看见朋友圈里北上广的朋友都在citywalk。在书店里，也有不少以城市漫游为主题的旅游书，让你通过最原始和最简单的方式来认识一个目的地。

《香港散步学》在草根书室有售。（叶孝忠摄）

城市散步，简单来说就是在城市里溜达闲走。或许我们太习惯依赖科技来解决问题，不像过去要办一些事情，都必须到现场去，人和地方的关系越来越疏离。又或许这些风景太过熟悉又在身边，以致我们觉得理所当然了解它。城市散步的兴起，就是让人再次由家里出发，到街上闲逛，推崇这种旅行方式的达人，似乎有一双神奇的眼睛，懂得发现别人看不见的风景。

散步之所以流行，或也跟疫情有关，人们无法出远门，只好在身边的地方闲晃，去探索平时难得探索的街区。散步学最大的贡献，莫过于让城市居民更认识自己的城市并和社区有了联结，另外通过散步，你也能锻炼自己观察的眼光，不再把眼前所见的戏剧，当成理所当然，一沙一天堂，看见的是沙还是天堂，就看你的步伐有多慢，五官有多敏锐。通过这些探索和了解，你对所处的城市，自然也会多了一份贴身的感情。

黄宇轩认为大坑，这个躲在闹区里的小街区，是香港典型的新旧共存的街区。（叶孝忠摄）

达人推荐香港散步街区

我和黄宇轩约见，谈谈散步，并让他以当地人的视角，为新加坡的读者推荐一处有意思也适合散步的香港街区。他建议我们在大坑见面，那是他生活多年的地方，也是《香港散步学》书里推荐的第一条路线。

大坑街区设立的历史看板。（叶孝忠摄）

问：能不能推荐一个适合新加坡人散步的街区？

答：大坑，这个躲在闹区里的小街区，对着维多利亚公园，离天后和铜锣湾不远，都能步行抵达。这里过去曾是铜锣湾内的一个山谷，也有小村落，后来形成以唐楼及公寓为主的社区，现在也渐渐变得时尚化，多了不少精品餐馆等，但它同时保留了一些老店和闲散的气息，是香港典型的新旧共存的街区。（作者补充：去铜锣湾时不妨花一些时间来大坑走走，记得十几年前香港朋友就带我到大坑的炳记茶档吃早餐，现在它也早已经成为网红店，不少人为了奶茶和猪扒面心甘情愿排得地老天荒。炳记也是香港越来越少见的绿皮排档。每年中秋节大坑都会举办舞火龙活动，这是一场十分壮观的民俗活动，一条插满了香的火龙，在参与者的挥舞下，游弋于大坑的街区。传说因为1880年有村民死于瘟疫，因此举办舞火龙和燃放鞭炮能消灾解难。）

问：能不能推荐一些街区里“隐藏的景点”？

答：大坑有很有意思的公屋（类似新加坡的组屋），比如励德村，你可能在IG上看到这几栋圆桶形楼房的照片，其开放的天台还是一个游乐场（造型类似新加坡已经拆掉的珍珠苑），但它一般情况下是进不去的。

大坑的街道呈棋盘式，很容易逛。第二巷4号是一栋带有Art Deco风格的建筑，过去被不少业主涂成不同的色彩，但近来新租户找来建筑史学者修复，恢复了建筑“上海批荡”（一种类似水磨石的建筑工艺）风格，现在成了The Shophouse的艺文空间，有展览时，可以参观。

问：对新加坡人而言，来这里散步，最大的卖点可能是吃，能不能推荐较少游客知道的餐馆？

答：这里过去有不少修车行，因此不少茶餐厅主要为蓝领工人服务，分量大且价格实惠，比如我个人喜欢，也是当地街坊经常会光顾的祥胜茶餐厅，不少人喜欢它家三四十种选择的碟头饭（即盖浇饭），其中梅菜肉饼炒米十分受欢迎。

祥胜茶餐厅的碟头饭很受欢迎。（叶孝忠摄）

另一家我觉得很有意思的是New York Club，餐厅装潢普通，名为New York Club，又主打世界各地的食品，包括泰国菜、上海菜等，做法一点都不正宗但也颇为美味，这里俨然如当地人的客厅，进进出出，永远热闹。

小贴士：游客可以如何进入大坑？

你可以在天后站出站，看地图走到火龙径。这条小径上经常会看见遛狗的主人们彼此寒暄闲聊，走到这条小路的尽头，就是大坑的街区。这里有不少的唐楼，随便乱走，自己去发现。莲花宫侧边有一条小路和天桥可以走到后山的励德村，由此往上山的方向走，能走到香港的虎豹别墅，同样是一组古灵精怪的建筑，这也是虎标万金油创办人胡文虎的故居，现已受保留，不时对公众举办免费导览。

（本文作者是出版人、旅游作家和旅行的人）