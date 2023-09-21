与澳洲短尾矮袋鼠玩自拍

有没有听过世界上最快乐的动物？那是只脸上生来就挂着微笑的动物，叫短尾矮袋鼠 (quokka)。它是一种小型袋鼠，体型如家猫一般大。短尾矮袋鼠站立时，姿势略微向前倾，小小的双手就在胸前，如袋鼠一般。但它的体型较圆润，还有长长一条尾巴，也不免让人联想到老鼠。短尾矮袋鼠最大的“卖点”便是它的自然笑容，圆圆的脸蛋加上咧嘴一笑的表情瞬间就能掠获人心。

微笑的短尾矮袋鼠。（林莉琪摄）

短尾矮袋鼠大多在澳大利亚西南海岸外的罗特尼斯岛（Rottnest Island) 上居住。由于岛上没有天敌，它们能自由地在岛上活动。17世纪的探险家在登岛时看到了这些酷似大老鼠的动物，便把岛屿命名为“鼠窝”，在荷兰语念起来就像“罗特尼斯”。今年8月，我抓住澳洲冬天的尾巴，乘船到了罗特尼斯岛，就为一睹这世界上最快乐的动物。除了与短尾矮袋鼠合照，我还意外地收获了这岛屿精彩的历史典故和迷人的海岸景色。

罗特尼斯岛距离珀斯海岸19公里，被印度洋环绕。游客可以从珀斯的三个港口出发，大概一个小时就能抵达。短尾矮袋鼠应该是罗特尼斯岛的旅游亲善大使——港口、车站、渡轮上、巴士上到处可见印有短尾矮袋鼠的海报和广告用语“和短尾矮袋鼠自拍了吗？”想必许多旅客和我一样都是慕名而来，而当地旅游业也就将它们当活招牌了。

岛屿丰富的历史与大自然宝藏

渡轮从珀斯出发，在印度洋上行驶时，我们有幸瞧见远处的一只鲸鱼。听说9月至11月份期间是鲸鱼迁徒的季节，罗特尼斯岛被印度洋环绕，瞧见鲸鱼的概率很大。听说原住民的民间也有个关于罗特尼斯岛和鲸鱼的传说，那就是往生者的灵魂会在岛屿的西边等待，等到鲸鱼经过时再乘着鲸鱼的背离开。

罗特尼斯岛上除了酒店住宿服务员和担任一些重要职责的人以外，真正居住在岛上的岛民只有300余人。据说，他们当中仅包括三名警察、两名护士和一名教师，就连在岛上开旅游巴士接送游客兼导览的巴士车长也得每天乘船离开。因此，在罗特尼斯岛碰到的人几乎都是游客和工作人员。除了寻找短尾矮袋鼠，来到岛上的游客一般会环岛骑脚踏车、远足，到海边嬉戏和参观历史古迹。

从二战时期保留至今的9.2英寸枪炮。 （林莉琪摄）

要不是报名参加岛上的导览旅游巴士团，我可能不会知道原来罗特尼斯岛上还完好无损地保存着二战时期的枪炮和隧道。最令人叹为观止的是坐落于奥利弗山上的两把11米长的9.2英寸枪炮。枪炮分上层和下层，需要由11名军人人工操作，包括上膛，拉杆、调整上下左右的角度等。枪炮在二战时期为了保卫珀斯海岸而安装在罗特尼斯岛上，所幸战争期间并未需要发射。战后，由于枪炮太过庞大，且拆卸工程十分昂贵，便保留至今。枪炮旁的隧道也一样保留了下来，让游客一览当时的军事工作环境乃至隧道设计的巧思。

说到海边，整个罗特尼斯岛拥有63个海滩和20个海湾，适合游客潜水、游泳和冲浪。那里的海水真是清澈见底，且呈现不同色调的青蓝色，从远处眺望便能分辨哪一区是沙滩，哪一区有海草。

罗特尼斯岛的海湾景色，海水呈现不同色调的青蓝色。（林莉琪摄）

自拍具挑战性但有趣

回到正题，据说岛上住着约一万只短尾矮袋鼠，且都是自由活动。我们原以为处处都能瞧见它们，但其实不然。短尾矮袋鼠算是夜间动物，要等到下午才会出现，而且它们一般会躲在阴凉处。有趣的是，由于它们是草食动物，罗特尼斯岛的植树与生态保护工作人员还得防着短尾矮袋鼠，为新种植的树苗围上防护栏。

短尾矮袋鼠真的不容易找。除了几只在便利商店门口被游客惯坏的袋鼠外，其他的都是静静地在草丛间出没。我们沿着小路寻找，还挺考眼力的。终于瞧见第一只的时候，大家都特别兴奋，尽量安静地走上前。据说跟短尾矮袋鼠自拍需要技巧，我们还事先上网观看了短尾矮袋鼠自拍攻略。接近短尾矮袋鼠有一些注意事项，就是不能触碰它们，也要保持安全距离，避免传播病毒给它们。

吃叶子的短尾矮袋鼠。 （林莉琪摄）

拍照的首要步骤，就是要出现在它的视线范围内，并慢慢地接近，以不至于吓坏它。也许短尾矮袋鼠习惯了人们的存在，看到我们接近也没有闪躲，而是继续吃着嫩叶。再来，由于短尾矮袋鼠只有家猫一般大，我们得蹲下来才能靠近它。最后，就是握好相机，等着它看镜头啦。

和短尾矮袋鼠自拍的成果真令人逗笑。由于距离的关系，我们的脸不是几乎占了半张照片，就是看不到整张脸。照片里的短尾矮袋鼠则是在专注于吃叶子，或者东张西望，很少看镜头。若不特别在意结果，整个拍摄过程还是很有趣的。当然，若手机或相机有放大功能，也能给这些小明星拍到单独美照。看着短尾矮袋鼠的脸蛋，我们都不禁被那笑容感染。

短尾矮袋鼠不愧是世界上最快乐的动物，它自带喜感，而与它们近距离接触也让我们乐在其中。虽然我是冲着短尾矮袋鼠来的，但一游罗特尼斯岛却让我意外地收获了许多历史和民间传说的新知识，以及美不胜收的海湾风景。难怪导游说到了澳洲夏天的圣诞节旺季，岛上的住宿可是一票难求，半年前就已被人抢购一空！