阿联酋沙迦 今昔辉映照古城

沙迦是阿联酋第三大酋长国，从迪拜出发大约30分钟车程。相对于迪拜的繁华、西化，沙迦或许显得落后、保守。然而，这无阻作者在沙迦大街小巷慢游，体验神秘的异国风情。除了遍地的文化遗产，令人眼花缭乱的市集，与世隔绝的人工岛，还有让游人走在雨中的大型艺术装置，无不为这座古老城市添姿彩。

沙迦（Sharjah）是阿拉伯联合酋长国七个酋长国（emirate）之一，位于迪拜和阿治曼之间，从迪拜到沙迦大约30分钟车程。如果说迪拜是万人瞩目的大家闺秀，那沙迦就是沧海遗珠的小家碧玉了。相对迪拜的西化，沙迦越显保守，带着浓厚的穆斯林风格。由于生活水平低，因此许多在迪拜工作的外劳，偏向于在这个城市居住，不辞劳苦地早出晚归，以减少繁重的日常开支和屋租。

沙迦有自己的国际机场，面积虽小，设备稍微逊色，却也联系着世界各地的主要城市，尤其是亚洲的印度和巴基斯坦，交通网四通八达，独缺地铁设备。沙迦遍布着许多文化遗产，还有博物院，足够让游人花上一两天时间探访。冬天时节，天凉似秋，极适合慢游在大街小巷，体验一次神秘又带着浓厚异国风情的旅游。

希森博物馆 珊瑚石堆砌的堡垒希森博物馆（Al Hisn Museum）是必访的重点，建于1823年，这一座四方形阿拉伯建筑风格的堡垒，有着坚固的防御墙，曾经作为防御之用。这里曾经是旧政府的所在地，以及沙迦统治家族的住所。屋子中央是一个宽敞的院子，当年只有非富则贵人家才有能力拥有多余的空间。纵然只有区区两层楼高，却曾经是沙迦最重要的一座建筑地标。