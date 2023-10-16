马国巴生谷添新景区 三天两夜 全家畅玩四园区

位于马来西亚巴生谷（Klang Valley）的这个新兴休闲度假城镇，集休闲娱乐与自然探险于一身，为你和家人朋友带来无尽的欢乐时光。

从吉隆坡国际机场出发，仅需20分钟的车程就能抵达休闲度假城镇金务大湾城（Gamuda Cove），不论是在学校假期或长周末期间，都能被轻松纳入三天两夜的行程中，很适合全家一起出行。

这里包含四大园区，相互之间步行可到，让你全家大小能轻松游走各个园区：

物种多元的生态旅游中心巴雅英达探索湿地公园（Paya Indah Discovery Wetlands） 寓教于乐的野生植物保护中心（Wetlands Arboretum Centre） 充满活力的户外探索乐园（Discovery Park） 马来西亚最新的水上乐园（SplashMania）

三天两夜玩乐攻略



一起来看看每个园区有何亮点，让这个新城镇成为你的下个假日目的地！

第一天：踏上水上冒险之旅

作为金务大湾城的主打娱乐景点，同时也是马来西亚最新的水上乐园，金务大湾城水上乐园有何特别之处呢？

如果你对希腊神话很熟悉，想必会对神秘的亚特兰蒂斯岛心生向往。不妨让马国首个虚拟实境滑水道（Atlantis VR），带你穿越到失落的亚特兰蒂斯。在这段250米的滑水道中，你将坐上圆形充气筏，通过先进的虚拟现实设备，体验多重感官的刺激，感受古希腊风情。

佩戴虚拟实境设备，体验别样生动的滑行之旅。（图/商家提供）

作为适合全家畅玩的大型乐园，不同的水上设施能满足不同家庭或伴侣的喜好。追求刺激的成年人记得打卡Monsta和Twista，这两个设计独特的水道，能带你感受惊心动魄的高速滑行。专门为儿童游客打造的Mini Mania、Mini Monsta和Tiny Twista等滑水道在设计时以小朋友的安全为首要考量，家长可以放心让孩子玩耍。

当然，水上乐园少不了适合亲子互动的项目。例如，家长可以和孩子一起沿着Ravage River穿梭于八个独特的雨林水域景点；或登上标志性的Amazonia海盗船，体验一回当海盗的滋味；360度环形的Wild Rush滑水道和飞碟造型的Curl & Swirl滑水道，也等待着富有冒险精神的玩家光临。

除了各具特色的滑水道，标志性的Amazonia海盗船适合亲子一起游玩。（图/商家提供）

享受完玩水的乐趣，丰富的美食选择也将满足全家人的不同喜好。Jungle Jamboree汇集了马来西亚和各种西方美食；Zoomi’s Shack不仅有解渴的椰子饮品，还出售异国风情的韩国街头小吃；Swaggy’s供应的华夫饼、热狗和玉米等小吃，让你充电后继续玩乐。

第二天上午：寓教于乐的湿地亲子行

巴雅英达探索湿地公园幅员辽阔，占地高达1111英亩，拥有14个湖泊。看着这个郁郁葱葱的生态旅游中心，你可能想象不到它的前身是一座锡矿场。如今，这个湿地公园已经成为各种野生动植物的家园，包括鳄鱼和蛇等14种爬行动物、225种鸟类以及河马、水獭等其他哺乳动物。园区生态资源丰富，同时拥有旖旎的自然风光和深厚的文化底蕴，适合各类人群来此一游。

入园后，全家大小坐上越野导览车，跟随经验丰富的导游来一趟越野之旅（Safari Insta Tour）。一路上，你们将穿越林荫深处的竹林小道、途经静谧的Sendayan湖和怀旧复古的马来传统屋舍Rumah Melayu，当然还有机会看到许多栖息于此的野生动物。别忘了按下快门，捕捉一个个值得在社交媒体分享的时刻。

跟随导览车踏上越野之旅，一路上捕捉值得在社交媒体分享的时刻。（图/商家提供）

此外，不论是悠哉地泛舟于莲花湖上，欣赏沿岸的野生动植物；或是通过钓鱼挑战自己的垂钓技巧与耐心，都是让人放松身心的休闲活动。

特别值得一提的还有位于巴雅英达探索湿地公园的Wetlands Arboretum Centre。这个全新推出的植物园不仅是个观光胜地，更是一个致力于保育野生动植物、自然研究和对抗气候变化的教育娱乐中心。

以湿地生态系统为核心，来访的亲子游客不仅能欣赏到美丽的自然风光，还能通过各种环保教育计划，实地参与互动学习。例如，丛林学校计划2.0（Jungle School Program）适合4岁至12岁的儿童和家庭参加。计划共两个配套，分别以河马（Hippo）和鹭（Heron）命名。虽然主题不同，但每个配套的时长均搭配40分钟的越野之旅（Safari Insta Tour）、30分钟的植物中心与城市农业体验以及60分钟的工作坊，让小朋友在游玩中直观地了解湿地生态系统和生物多样性。

小朋友可以通过丛林学校计划2.0实地学习关于湿地生态环境的知识。（图/商家提供）

第二天下午：展开冒险与探索之旅

在The Hive用过午餐、补充体力后，仅2分钟的步行路程就能来到户外探索乐园展开冒险之旅。

这里有东南亚首家空中旋转吧台Cove Aerobar。想象一下一边喝着饮料，一边从35米的高空俯瞰全园美景的感觉，是不是紧张又期待？而高空绳索挑战是（Goosebumps Rope Course）全马最多高空攀爬元素的绳索挑战设施，高16米、直径长达20米，涵盖11个儿童攀爬元素和46个成人攀爬元素，包括绳降（abseiling）、巨型千秋和一个屋顶活动平台，让全家大小挑战各自的极限。

高空绳索挑战是对体能与冒险精神的双重考验。（图/商家提供）

为了提供更多元化的游乐体验，户外探索乐园8月起推出多个全新项目。不论是彩弹靶射游戏（Paintball Target Shooting）、彩弹模拟战争游戏（Paintball War Game）、射箭活动（Archery）等射击爱好者的必玩项目，还是让人肾上腺素飙升的室内卡丁车（Kart Racing），让你挥洒无限的精力。

射击爱好者别忘了在新推出的彩弹靶射游戏一试身手。（图/商家提供）

经过两天在金务大湾城的充实行程，第三天可以回到吉隆坡中心，尽情购物和享受美食，再满载而归地回家。

走近GL Play



GL Play是金务大置地（Gamuda Land）新推出的一站式休闲娱乐品牌，致力于打造集休闲、娱乐和冒险于一体的游乐圣地，提供一系列适合全年龄段人士的活动和景点。游客可以通过GL Play的购票网站与应用程序，了解并订购金务大置地旗下所有休闲公园与景点娱乐设施。

立即订购 畅享折扣



一起远离城市的喧嚣，尽情享受多重元素玩乐的假期吧！

即日起至2023年11月15日，使用促销码SPH10订购以上指定园区的单人门票，即可享有10%的惊喜折扣（水上乐园仅限周末）。此外，你还可以前往位于户外探索乐园The Hive的全新售票中心（GL Play Ticket Hub at The Hive）购票。GL Play也推出酒店住宿配套，让新加坡游客可以轻松享受一站式旅行体验。

欲知更多详情，请上网，浏览脸书或Instagram。

【本文由Gamuda Land Leisure呈献】