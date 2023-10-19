带团秋游台湾 UFM100.3 DJ张承尧期待红枫金松

秋季出游，赏叶是许多旅客的首选。今年秋季，曾兄弟旅行社联合UFM100.3 DJ张承尧推出全新出游思路，共同前往台湾欣赏美丽的红枫与金松，探索深秋的山野奇趣。

张承尧告诉《联合早报》：“我个人非常期待这次旅行，赏秋叶是季节性的，错过就要再等一年。如果今年时间刚好，可以同时欣赏石门水库的红枫和落羽松大道的金色松叶。”

UFM100.3 DJ张承尧将随团旅行，为旅程增色活跃气氛。（商家提供）

曾兄弟旅行社特邀张承尧与旅客同游，探索台湾深秋的野趣。

台湾桃园大溪落羽松大道，绵延约一公里。随着气温的下降，松叶逐渐由绿转金，蔚为壮观。（商家提供）

每年秋冬之际，台湾桃园大溪落羽松大道绵延约一公里的松叶会逐渐变为金黄，游客漫步其中可感受到浓浓的异国情调。桃园石门水库景色秀丽，秋日的万千红枫在湖光映照下更添浪漫色彩，旅客在这里不仅能欣赏美景，还有新鲜活鱼豪华料理品尝。此外，行程还会安排游客前往苗栗感受台湾风景最美的山地铁路。苗栗旧山线铁道已有百年历史，搭乘铁道自行车进行探险，可以欣赏沿途的美景和历史遗迹。

旅程中还有豪华露营、小型篝火晚会以及果园葡萄采摘等活动，特别出发日期为12月2日，双人享有折扣。

更多旅行方案供选择

除了秋日赏叶，还有其他方案供选择，例如：台湾特惠团可用实惠价格享受惬意旅程，体验私人温泉酒店和古法纸卷面DIY、在松林町妖怪村感受日式村落风情等；焕然一新台湾地标游，旅客不仅能在阿里山国家森林游乐区内住宿、搭乘小火车和赏日出，还能体验一天台北自由行。带孩子出行的家庭则可体验台湾环岛游，尝试亲子同乐的沙滩车和钓虾活动、在加路兰海岸风景区俯瞰太平洋。

焕然一新台湾地标游，游客可以搭乘阿里山小火车前往对高岳站观赏日出。（商家提供）

曾兄弟宝岛风情旅游团，包机出发日期：11月24，25日，12月2日，9日，16日，23日，优惠包括第二人半价，每房外加$200折扣及其他多重优惠。心动的读者可登录官网站chanbrothers.com了解详情，也可拨打62129679，电邮至asia-ecom@chanbrothers.com.sg或亲临曾兄弟全方位旅游总汇（150桥南路1楼，福海大厦）。