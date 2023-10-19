走进书圣故里文豪故居——漫游水墨绍兴

久闻中国绍兴大名，借去杭州之旅，择一日寻访。乘坐20分钟高铁，就到达绍兴北站，再搭乘旅游专线前往市中心。天气不错，虽有薄雾但冷暖适中。远处的丘陵和眼前的绿树相映成趣，慢慢摇晃的车子让对面返城的老乡昏昏欲睡，那忧郁的三角眼，上扬的短眉毛，两撇小胡子及稍显黝黑的皮肤，老乡略带皱纹的脸庞让我想起鲁迅先生笔下的人物。

左顾右盼半个多小时，下车来到了“书圣故里”，正是东晋大书法家王羲之迁居之地。进入这一片保留下来的历史街区，和想象中的绍兴一模一样。狭窄的老街，打铁的老铺，脚下的青石板，斑驳的白墙，长满杂草的灰瓦，处处透着一个“老”字。若不是远处的高楼，还以为自己穿越到了小说里的“鲁镇”。看了路牌，便晓得此处名为“蕺山街”。听当地人讲，老街北端的山上长满了蕺草，正是这种药草，被陶朱公发现，治好了常年困扰越王勾践的口臭之症。蕺山脚下有一座古寺颇有故事，相传王羲之爱好养鹅和玩珠，一日山上寺庙的方丈前来拜访老友，方丈离开后，王羲之发现一颗至爱的宝珠不见了，便怀疑是方丈所偷，事情迅速传开，方丈名誉受损，忧愤之下竟寻了短见，此时王羲之家的一只大白鹅也死了，家仆剖开白鹅，发现腹中竟吞入了一颗宝珠，王羲之赶忙跑去山上寺庙向方丈赔罪，不料方丈已经圆寂。于是悔恨交加的王羲之为了还好友清白，将自家的宅院捐送庙宇，并亲手提写“戒珠寺”，以警戒后人，同时也戒掉了玩珠的习惯，专心于书法，终成为一代宗师。