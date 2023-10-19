穿越智利北部 与火烈鸟共舞

智利北部的阿塔卡马沙漠素有世界“干级”之称，在这里，你可以探索火山口、盐湖和神秘的星空，甚至可从马背上欣赏阿塔卡马沙漠的美；特雷斯克鲁塞斯山国家公园则是安第斯山脉中的一颗明珠；来到拉塞雷纳这座文化名城，有古老建筑，也有长长的金色沙滩。鲜为人知的智利北部，既有令人惊叹的自然奇观，也是充满诗情画意的人间乐园。

站在刺骨的寒风中，冷得不禁直抖嗦，但远处黎明在一片寂静中破晓的那一幕，却让人挪不开脚步，毕竟能够这样在大自然的拥抱下迎接新一天到来的机会真的不多，但在智利北部却是常有的事。

智利是世界上地形最狭长的国家，因此从北到南的地理环境差异很大，地质风光也非常丰富。一般说起智利，人们只知道南部绝美的巴塔哥尼亚（Patagonia），但其实北部也一样有山脉、湖泊和岩层，甚至更多，非常值得探索。

探索圣佩德罗德阿塔卡马智利北部高地高原的阿塔卡马沙漠是世界上最干旱的地区之一，同时也是一处令人惊叹的自然奇观。在这里，你可以探索沙漠中的火山口、盐湖和神秘的星空。每年9月至11月是智利的雨季，在相当难得降雨量充沛的年份，这片素有世界“干级”之称的贫瘠沙漠会出现罕见的鲜花盛开景象，很是壮观。而圣佩德罗德阿塔卡马小镇（San Pedro de Atacama）是探索阿塔卡马沙漠的基地。