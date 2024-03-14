如画山海　别样小镇　全球十大最好客城市名单

无论喜欢自然生态、户外冒险、海滩休闲还是人文风情，在最近公布的2024年全球十大最好客城市名单中，可以找到别致的好去处。

世界那么大，每个国家的城市皆有不同的人文风景，带给访客不同的体验。近期订房网站Booking.com依据平台上超过3.09亿则旅人的真实评语，公布“2024年旅客评分卓越奖”（Traveller Review Awards）名单，选出“全球最好客城市”（World’s Most Welcoming Cities），协助忙碌的城市人挑选下一站可优先造访的好去处。

本文介绍2024年最受旅客肯定的全球前五名“好客城市”及Booking.com推荐的住宿。名单上的第六到第十名包括：运动爱好者的圣地——美国西部犹他州摩押（Moab），带有中世纪小镇风情的法国“艺术之都”——于泽斯（Uzes），有墨西哥著名滨海散步大道的马萨特兰（Mazatlan），被誉为印度“黄金之城”的斋沙默尔（Jaisalmer），以及日本富士山山脚的富士河口湖町（Fujikawaguchiko）。

1. 阿拉亚尔达茹达（Arraial d’Ajuda），巴西

有别于巴西市镇的热闹，位于塞古鲁港（Porto Seguro）以南的阿拉亚尔达茹达，有宁静悠闲的氛围。色彩缤纷的房屋散布在小镇各处，它同时拥有风景如画的海滩，是三分之二（67%）旅行者想在2024年休息和充电的理想目的地。当地还有许多热门景点，如名为“Nossa Senhora d’Ajuda”的巴西最古老天主教堂之一，以及精品店、餐馆和酒吧林立的穆库热（Mucuge）街。

☆推荐住宿：Manaca Pousada Parque酒店，位于阿拉亚尔达茹达中心，距离海滩仅几步之遥。喜爱户外冒险的旅客不妨到距离酒店只有700米的阿拉亚尔达茹达生态公园。园内除了有各种水上运动，还有森林小径让游客寻幽探秘。

2. 埃尔穆波利（Ermoupoli），希腊

埃尔穆波利是希腊岛屿锡罗斯（Syros）的首府城市，也是爱琴海基克拉泽斯群岛（Cyclades）的中心城镇。古色古香的村庄与色调柔和的新古典主义建筑是这山坡小镇的特色。镇上的圣尼古拉大教堂（Saint Nicholas Church）是必访教堂之一。游客可以在蜿蜒小巷中漫步，以及到访市中心的米奥利广场（Miaouli Square）。

☆推荐住宿：Syros Soul Luxury Suites位于埃尔穆波利中心地带。这家酒店享有城市和大海的壮丽景色，且靠近米奥利广场和圣尼古拉斯教堂等热门景点。

3. 维亚纳堡（Viana do Castelo），葡萄牙

坐落在葡萄牙北部的海滨小镇维亚纳堡，将丰富的文化遗产和自然风光融为一体。（取自Booking.com网站）

坐落在葡萄牙北部的海滨小镇维亚纳堡，距离波尔图（Porto）国际机场不到一小时车程。这座风景如画的城市将丰富的文化遗产和自然风光融为一体。维亚纳堡位于大西洋的黄金地段，其中的卡贝德卢海滩（Praia do Cabedelo）常接待来自世界各地的水上运动爱好者。在古色古香的维亚纳堡小镇上，则可见到从文艺复兴到巴洛克风格的各时期宫殿、教堂和修道院等建筑。

☆推荐住宿：Pousada de Viana do Castelo酒店位于圣卢西亚山（Monte de Santa Luiza）的高处，能俯瞰整个城镇。客房能享有大海全景或郁郁葱葱的花园景色。

4. 戴尔斯福特（Daylesford），澳大利亚

富有田园风格的戴尔斯福特小镇位于澳大利亚维多利亚州大分水岭的山脚下，以天然矿泉和世界一流的水疗中心闻名。这地区的景观由宁静湖泊和茂密森林组成，推荐访客租借小船泛舟，享受难得的舒适惬意。精品店、艺术画廊和众多咖啡馆排列这里主要街道两侧，彰显小镇的悠闲魅力。

☆推荐住宿：Lake Orchard Villas地理位置优越，距离戴尔斯福特湖仅1分钟步行路程，离镇上主要街道仅5分钟路程。酒店所有别墅均配有双人spa浴缸。

5. 格林德瓦（Grindelwald），瑞士

格林德瓦位于瑞士阿尔卑斯山的中心地带，海拔超过3300英尺。这座山间度假胜地被艾格峰（Eiger）和少女峰（Jungfrau）等标志性山峰环绕，是自然爱好者的天堂。此地的小木屋风格建筑散发着淳朴的乡村氛围。在冬季，白雪皑皑的格林德瓦为旅客提供世界级的滑雪和单板滑雪体验；到了夏季格林德瓦则是远足健行的好去处，具有迷人的高山景观。

格林德瓦的精品酒店Boutique Hotel Glacier设有室外温水漩涡浴缸让旅客放松身心，同时饱览艾格峰美景。（ 取自Booking.com网站）

☆推荐住宿：起源可追溯到1864年的Boutique Hotel Glacier，是该地区最古老的酒店之一。经过一日的户外活动后，不妨到酒店的室外温水漩涡浴缸放松身心，同时饱览艾格峰美景。