新疆旅游分享会 听旅游作者描绘壮丽画卷　

《可可托海的牧羊人》是近年来风行的中国民谣，歌名“可可托海的牧羊人”与歌词里提到的山谷、驼铃声、雪山、戈壁、伊犁，还有“那拉提”、杏花等，将一幅新疆壮丽的画卷，呈现在人们眼前。本地旅游自由撰稿人王华儿说，到过新疆的朋友，唱起这首卡拉OK必点的经典歌曲，会格外有感情和滋味。

联合早报旅游作者王华儿说，新疆地广路遥，如果想做深度旅游，建议分为北疆和南疆之行。（王华儿提供）

2014年退休前，王华儿从事建筑行业的项目管理，后期在中国参与开发项目长达七年。退休后，他与太太分别在2015年和2017年旅游北疆与南疆。他说：“一座天山山脉将新疆分为南、北两大区块。由于地广路遥，如果想做深度旅游，建议分为北疆和南疆之行，这样可以更深入地体验新疆壮丽的风光和了解当地的历史文化。北疆有丰富的自然景观；南疆则以历史人文为主，但也不乏壮观的峡谷、沙漠等。”王华儿的北疆之旅长达14天，驱车约4200公里；南疆之行则花了15天，行车距离约5000公里。

夏秋季节宜游新疆



什么季节能看到最美的新疆？王华儿认为，夏天看草原最青最绿，看花海也最令人陶醉。喜爱沉浸在一片紫色薰衣草的花浪里，可以选择6、7月去伊犁河谷数万亩盛花期的薰衣草庄园。他说：“气候方面，夏季和秋季旅行最舒适。当地气候干燥，建议准备一些润肤霜，也可以准备一些保暖衣物。如果到海拔较高的地方，紫外线照射较强，可戴帽子和搽防晒霜。新疆地势高低起伏，秋季天气尤其瞬息万变，要注意保暖。”

喜爱沉浸在一片紫色薰衣草的花浪里，可以选择6、7月到访伊犁河谷数万亩盛花期的薰衣草庄园。（王华儿提供）

要提醒的是，新疆有些地方海拔较高，有高原反应的人要特别留意。此外，出行时间务必避开中国节日假期，还有学校暑假，不然热门旅游景点会十分拥挤。秋天游客特别多。由于新疆面积占中国总面积的约六分之一，路程遥远，本地人去那里自由行难度大，跟旅行团会更舒服些。

南北疆的特色景点



盘点新疆必访的优美观光景点，王华儿提到北疆有位于阿勒泰地区的可可托海和喀纳斯湖。可可托海集合优美峡谷河源风光和地质矿物等自然景观，喀纳斯湖则是中国最深的高山湖泊，也是亚洲唯一的“瑞士风光”，与四国接壤的自然保护区。至于北疆禾木村之美，就在它浓郁的民俗风情和原始山水风光，在郁郁葱葱、群山环抱、绿草如茵的河谷里，静静地躺着。

南疆库车县天山神秘大峡谷的红色岩石是经过亿万年大自然环境而形成，非常壮观美丽。（王华儿提供）

王华儿说，巴音布鲁克大草原，属于高原盆地，四周环绕着的美丽多姿的雪山，比邻的天鹅湖是一片湿地。他说：“白皑皑的雪山和碧绿湖水之静，与在湖里悠游自在的鸭群之动，相映成趣。” 巴音布鲁克的另一个美丽景点是“九曲十八弯”，若运气好登高鸟瞰小溪倒影时，或可同时看到九个太阳。

南疆则有世界第二大流动性沙漠，漫步在这塔克拉玛干沙漠，能感受到无边无际的苍茫辽阔，而同属南部的库车县天山神秘大峡谷的红褐色岩石，是经亿万年风化而成的壮观景象。

游览南疆喀什老城区，发现居民以维吾尔族为主，对南疆的人文环境也有更深一层的认识。（王华儿提供）

提及印象深刻的画面，王华儿回忆在新疆大草原上享受骑马的乐趣，也在路上遇见整群的黑头羊在转场。在赛里木湖，数百匹骏马奔腾转场的壮观场面，也令他至今无法忘怀。

他认为，无论到访哪里，在欣赏自然风光的同时，不能忽视当地历史和人文风貌。到南疆，不能错过有丝绸之路“活体记忆”之誉的喀什古城，因为经过千年流转，喀什老城区的古朴街道依然有民宅，以及经营手工艺品、水果点心等多样化的店铺，让游客流连忘返。王华儿还说，这里的居民以维吾尔族为主，居民和小孩们都十分友善和热情。

“去新疆！穿越古今丝绸之路”旅游分享会



主讲：王华儿，早报旅游作者

退休前，王华儿因工作参与中国数个城镇的开发项目长达七年。他经常游中国，到过张家界、西藏、云南、山西、河南、贵州、重庆、福建、杭州、广州、桂林、武汉、哈尔滨、长江三峡、黄山等地，并曾先后游历北疆和南疆，用了29天，驱车行走了9200公里。

分享会上，王华儿将从新疆的自然风光——可可托海、喀纳斯湖、巴音布鲁克大草原、塔克拉玛干沙漠，以及丝绸路上的“活体记忆”喀什古城，深入畅谈新疆独特与迷人的历史和人文风貌。

日期：3月30日（星期六）

时间：下午2时至4时

地点：报业中心礼堂（1000 Toa Payoh North S318994）

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