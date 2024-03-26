包机直飞丝路 畅游新疆与蒙古

去世界屋脊的帕米尔高原、到访中国最美乡村之一、跨越黄河的中山铁桥打卡拍照，或是漫步迷你戈壁沙漠，放眼绝美大漠风光......，今年就到新疆、丝绸之路或是蒙古，感受集人文、历史和大自然美景的独特旅游体验。

随着新中两国落实30天互免签证安排，更多人考虑到中国旅游更久或进行深度旅游。游客不再满足于热门城市或短线行程，纷纷把目光放得更远。

迎接这一波旅游热潮，中欧航旅（ASA Holidays）精心设计了中国西北地区的包机配套，以及一个直飞蒙古的行程。比如，一般上飞蒙古都要从北京或首尔转机，需要耗费至少15至18小时，又得上下转机。中欧航旅特别推出蒙古指定行程，让你轻轻松松乘坐包机从新加坡直飞首都乌兰巴托，只需要7小时。

中欧航旅的行程包括许多特色体验，如到维吾尔人家中做客、迷人火车之旅、骑骆驼穿越金色沙漠、游牧民族家访等，带给你市面上其他旅行社少有的特色亮点，提供全面的旅游攻略。

南疆：到世界屋脊



帕米尔高原被称为“世界的屋脊”，连绵不绝的山峰巍峨壮观。（图/商家提供）

新疆幅员辽阔，分为南疆和北疆。天山以南为南疆，以北则为北疆，全程玩起来需要很长的时间，所以一般到新疆旅行，都会选择只玩南疆或者北疆。正因为新疆面积大，景点之间的路程远，自由行难度相对较大，跟旅行团自然会更简易和方便。其中，中欧航旅的包机航线就从马来西亚直飞乌鲁木齐，之后往南或往北一路玩下去，旅游路线收罗精彩景点。

南疆是丝绸之路的繁华胜地，主要游玩地区有喀什、阿克苏、库车和吐鲁番等。其中，喀什是丝绸之路的交通枢纽，展现维吾尔族的民族风情和文化艺术。

这里更能让你感受大自然的奥秘——来到世界屋脊的帕米尔高原（Pamirs Plateau），游览布伦库沙湖，欣赏昆仑山第二高峰的墓土塔格峰（Muztagh Peak），以及金草滩湿地的壮美景观。

南疆的另一旅游亮点是库车，可走进宏伟的库车皇宫，游走热闹的龟兹巷。由此踏上塔克拉玛干沙漠（Taklimakan Desert）之旅，投身无际绵延的沙丘，并且坐上小火车游览沙漠白杨森林公园。行程也有一项特别安排，在吐鲁番拜访维吾尔人家，品尝传统美食和当地著名的葡萄酒。

特色美食：香妃宴、牦牛肉火锅、冷水鱼、猪手风味、火焰山火锅。

北疆：一览壮丽山川



禾木村坐落在美丽的山脉中，具特色的小木屋错落有致地散布在山谷之中，秋季时层林尽染，一片金黄。（图/商家提供）

北疆路线从乌鲁木齐一路北上，包括禾木、喀纳斯、五彩滩、魔鬼城、赛里木湖和那拉提等。出发时沿着S21网红沙漠公路行驶，新疆首条沙漠高速公路，一路欣赏浩如烟海的沙漠风光，回程搭火车从伊宁到乌鲁木齐，体验不一样的旅游方式。

位于喀纳斯湖畔的禾木村（Hemu Village），森林草地烘托着古朴的小木屋与山村景致，曾被评选为中国最美乡村之一。喀纳斯风景区包括卧龙湾、月亮湾、神仙湾，远处是阿尔泰山脉，风景如画。

新疆最独特的景点之一乌尔禾（Urho Devil City），又称魔鬼城。典型的雅丹地貌区域是一种因大风形成的风蚀地貌类型，大风撞击岩石时还会发出有如魔鬼的恐怖声响。五彩滩的丘陵地质奇特，显示出多种色彩；傍晚夕阳照耀时，颜色绚烂奇幻，对岸茂密的胡杨林倒映在河水中，景色更是优美。

特色美食：烤羊肉串、新疆大盘鸡、黄面烤肉、手工拉面、新疆肉饼。

丝绸之路：感受历史长河的风情



丹霞地质公园以其色彩斑斓、层理分明的丹霞地貌而闻名遐迩，是摄影爱好者的天堂。（图/商家提供）

中欧航旅设计了一个丝绸之路行程，从新疆出发到甘肃省的敦煌、嘉峪关、兰州等，让你一路感受古丝路风情。

从乌鲁木齐飞往兰州，感受黄河穿城而过的独特城市魅力。到跨越黄河的中山铁桥打卡拍照，还有黄河母亲雕塑、兰州水车，都是兰州的标志。

武威是古丝绸之路重镇，拥有无数古迹和珍贵奇丽的遗址与藏品，包括著名的雷台汉墓，也是中国旅游标志“马踏飞燕”的出土地。

张掖也是丝绸之路古城邦，有历史古迹大佛寺，也有鬼斧神山的丹霞地质公园（Danxia Geopark）。玩遍张掖后一定要到嘉峪关登上城楼，再到长城第一墩，明代万里长城的起点，也是长城沿线建筑规模最壮观、保存最完整的古代军事关隘。

由此前往敦煌，走访以沙动成响而得名的沙漠奇观鸣沙山。处于鸣沙山环抱之中的月牙泉，让你感受西北大漠的苍凉广阔。当然也不容错过世界遗产——莫高窟，这是世界上现存规模最宏大，保存最完好的佛教艺术宝库。

特色美食：兰州拉面、烤全羊宴、汽锅鸡、蜜馅大枣、火焰山火锅、黄面烤肉。

丝绸之路不仅是古代东西方文化交流的桥梁，也是美食交汇的通道。（图/商家提供）

蒙古：草原风情到大漠风光

从辽阔的草原到浩瀚的沙漠，蒙古之行让你感受大自然的奥妙。（图/商家提供）

乌兰巴托是具有草原风情的现代城市，畅游蒙古不容错过的景点包括蒙古国家博物馆、苏赫巴托广场，以及蒙古最大的藏传佛教寺庙甘丹寺。

此外，游客必到打卡点是世界最大的成吉思汗雕像（Chinggis Khan Statue Complex），从远方就可看见成吉思汗骑乘骏马的英勇姿态，雕像下方是成吉思汗博物馆，可俯瞰漠北辽阔的草原景致。

特纳吉国家公园（Tereji National Park）是体验自然风光的最佳去处，走入山谷中美丽的草原和森林，观赏形状各异的巨石。草原上可参观游牧民族住的蒙古包，也可自费体验骑马。

到蒙古旅游自然少不了走访浩瀚的沙漠，到被称为迷你戈壁的Elsen Tasrkhai沙漠，放眼绝美的大漠风光。游客可以在沙丘散步拍照，体验骑骆驼穿越沙丘的乐趣。

特色美食：小肥羊火锅、石头烤羊、蒙古饺子。

中欧航旅优惠

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“去新疆！穿越古今丝绸之路”旅游分享会



喀赞其以其独具特色的建筑而闻名，喀赞其民俗村不仅是一个旅游胜地，更是一个活生生的博物馆，见证了当地居民世代相传的生活方式。（图/商家提供）

现在就报名参加《联合早报》主办的“去新疆！穿越古今丝绸之路”旅游分享会，让早报旅游作者王华儿跟你深入畅谈新疆独特与迷人的历史和人文风貌。他经常旅游中国，曾先后游历北疆和南疆，用29天驱车行走了9200公里。分享会由中欧航旅呈献。

日期：2024年3月30日（星期六）

时间：下午2时至4时

地点：报业中心礼堂（1楼）（1000, Toa Payoh North, S318994）

出席者都可获赠礼包，礼品包括eSIM卡和$100的ASA指定行程的旅游礼券等。

报名方式：

早报俱乐部VIP（订户）报名免费：bit.ly/zbchinafairvip（须登录获取促销代码）

早报俱乐部会员（非订户）报名费5元：bit.ly/zbchinafair

【本文由中欧航旅呈献】