下半年出游 何时订机票划算？

根据在线旅行搜索平台天巡网（Skyscanner）的最新调查显示，超过80%的本地人计划在2024年夏季出游，但35%尚未订机票，因为对出游日期和目的地犹豫不决，他们正在寻找超值优惠的机会，41%表示仍在努力寻找最佳优惠，另有23%正在等待最后一分钟的优惠。

天巡网釆用“节省生成器”（Savings Generator），分析了过去18个月中数百万次航班预订，显示出最佳预订机票时间，帮助旅客省钱。当然，价格会因旅行目的地和月份的不同而有所不同。

如果是7月去国人喜欢的台北、曼谷和胡志明旅游，台北和胡志明五周前预订机票、曼谷两周前订，是比较好的时机；如果8月出游，台北、曼谷、胡志明分别在九周前、五周前和八周前预订较划算。如果想12月出游，去悉尼，18周前预订比较省钱；泰国查汶海（Chaweng Beach）与马来西亚浮罗交怡则分别是22周前与26周前。

这个夏天巴黎比较省钱的旅行周是7月13日至19日；珀斯8月10日至16日；普吉岛和台北则是8月17日至23日。

天巡网旅游趋势与目的地专家许慧婷说：“我们知道新加坡人是最精明的旅客。然而，36%的人不知道夏季有更便宜的旅行周。考虑到35%的人还没有预订他们的夏季假期，我们告诉他们即使是在最后一分钟预订，也可以享受到优惠。”