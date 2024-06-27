亲睹逾千犀鸟划空而过　探索吉打乌鲁慕达自然生态公园　

为了观看成群犀鸟飞越马来西亚吉打州乌鲁慕达森林保护区的壮观景象，作者入住森林深处与世隔绝的地球小屋，乘舢板撑篙在河上慢慢漂流，欣赏万千自然生态，与各种野生动物相遇。

为了观看成群犀鸟飞越乌鲁慕达森林保护区及野象，我们决定前去藏在森林深处，完全没有电话信号及网络，白天也没有电源供应的地球小屋（Earth Lodge）。去之前有些习惯了城市生活，听到地球小屋没热水供应，又害怕蛇虫鼠蚁的朋友，知道情况之后，马上打退堂鼓。最后六人成行。



占地约10万5000公顷的乌鲁慕达自然生态公园（Ulu Muda Eco Park），位于吉打东部，属于吉打州最大的热带雨林，面积相等于两个新加坡。该处被誉为马来西亚十大最佳自然生态公园之一，拥有马来西亚最大的矿物泉，形成几处天然盐舔（salt lick）。这个延伸至泰国边界的生态公园，让动物们可以在两个国度之间自由奔驰。公园野生动物种类繁多，包括大象、老虎、犀牛、野牛、云豹、马来熊、马来貘和10种犀鸟等。

乌鲁慕达森林保留区也是马来西亚北部最大的集水区。大乌鲁慕达森林涵盖吉打三个主要水坝，即安宁、慕达和柏鲁水坝森林贮水区；乌鲁慕达的生水也从慕达河一直流入槟城，供应槟城水资源。而且吉打、玻璃市和槟城稻田的双季稻，也靠乌鲁慕达森林的生水支援。这里是马来西亚最大的稻米产地。