从接触野生动物到赏璀璨银河 探索澳大利亚隐藏的自然宝藏

澳大利亚向来是国人喜爱的旅游目的地。从属于世界遗产的国家公园，到完全没有汽车和商店的野生天堂，本文带你一起踏上广袤的澳大利亚大陆，发掘那些你还未探索过的自然宝藏。

想要逃离城市的喧嚣，寻找片刻宁静？让澳大利亚的自然魅力为你充电，唤起生命的活力。

到全球仅有的22个黑暗天空保护区之一，远离光污染，赏璀璨银河；走访文化遗产小镇；从观鲸、企鹅归巢到走访百种鸟类的栖息地等近距离接触野生动物；或是在夜空下数星星体验豪华露营。这些难忘的体验不仅满足你亲近大自然的渴望，还能让你得到深度的放松。

一起接受身心的洗礼，发现遍布这片大陆的自然宝藏吧！

墨累河观星赏夜

墨累河（Murray River）是澳大利亚最长的河流，以丰富的历史、文化和自然景观著称。这条河流全长约2500公里，从新南威尔士的雪山蜿蜒流经广袤的河地，最终汇入南澳大利亚的湖泊和库荣地区，是澳大利亚大陆最具生态价值和文化意义的水道之一。

黑暗天空保护区见证璀璨银河和无数星星交织出的壮观夜景。（图/澳大利亚旅游局提供）

如果你也是天文爱好者，不妨前往墨累河国际黑暗天空保护区（River Murray International Dark Sky Reserve）观星赏夜。作为全球仅有的22个黑暗天空保护区之一，这里远离城市光污染，璀璨的银河和无数星星交织出壮观的天然夜景，可谓欣赏自然杰作的避风港。

墨累河沿途滋养了丰饶的河谷，使其成为水果、葡萄酒和乳制品的优质产地。沿岸风光绮丽，从宁静的河畔到生机勃勃的湿地，各种生态系统繁荣共生。

墨累河及其周边地区为游客提供了一系列户外活动，例如通过游船旅行度过悠闲惬意的时光。划船、钓鱼和游泳不仅让你能亲近大自然，还能体验到河流的宁静与和谐。沿岸的小镇和村庄，如米尔迪拉（Mildura）和埃丘卡（Echuca），以其丰富的历史文化遗存展示了墨累河流域的生活方式和文化传统。

自然爱好者的海滨天堂

位于维多利亚州的菲利普岛（Phillip Island）以其丰富的野生动物体验和壮丽的自然风光著称，是自然爱好者的海滨天堂。

准备好观看著名的企鹅归巢游行了吗？每到傍晚时分，成群的小企鹅结束一天的捕食，从海中一路穿过沙滩回到岛上的巢穴。为了保护这些珍贵的野生动物，并确保它们的栖息地不受打扰，游客需在指定的观赏区域观看这一自然奇观，并且不能使用闪光灯摄影。能如此近距离欣赏可爱的小企鹅，绝对适合全家大小一起体验。

憨态可掬的小企鹅成群结队地归巢是不能错过的自然奇观。（图/菲利普岛自然公园提供）

而这只是你旅程的开始，准备好沉浸于和大自然的亲密接触吧。

菲利普岛共有四个适合不同级别冲浪者的冲浪地点，让你全年候体验追波逐浪的乐趣。

漫步于诺比司角（The Nobbies）壮观的崖顶栈道，不仅可以俯瞰菲利普岛崎岖的南海岸和喷水孔景观，还有机会看到澳大利亚海狗（Australian fur seal）。前往树熊保育中心（Koala Conservation Centre），喜欢动物的朋友可以从树梢观察生活在自然栖息地的超萌树熊。

在澳大利亚的冬季（5月至9月）来访，你能尽情享受观鲸的乐趣，每年7月举办的鲸鱼节（Island Whale Festival）是庆祝座头鲸和南露脊鲸年度回归的重要庆典，不容错过。

打卡粉红湖泊与最白海滩

位于西澳大利亚的埃斯佩兰斯（Esperance）是个被蓝色海洋与洁白沙滩所环绕的海滨小镇，也是澳大利亚最吸睛的景点之一。

在这里，你可以乘坐观光直升机俯瞰如梦似幻的粉红色湖泊——希利尔湖（Lake Hillier）；在澳大利亚最白的海滩幸运湾与野生袋鼠一起晒日光浴；沿着勒格兰德角国家公园（Cape Le Grand National Park）的小径徒步；或者攀登陡峭的法国人峰（Frenchman Peak），体验亲近自然的乐趣。想要更难忘的经历？在勒格兰德角国家公园露营，感受月光下的静谧与美妙。

搭乘观光直升机俯瞰如梦似幻的粉红色希利尔湖。（图/澳大利亚旅游局提供）

埃斯佩兰斯的海岸线同样适合散步或骑行探险，沿途欣赏壮观的海景和独特的海岸岩石地貌。或者搭乘观光船穿梭于勒谢什群岛（Recherche Archipelago），你或许能见到晒太阳的澳大利亚海狮（Australian sea lion）和突然冒出来的鱼鹰。如果你的旅程恰好安排在7月至10月之间，还有机会观赏鲸鱼在海域中迁徙。

探秘卡卡杜的内陆奇观

来澳大利亚北领地的卡卡杜国家公园（Kakadu National Park）体验一次超越想象的内陆冒险，探索这个被列入世界遗产名录中的自然宝藏。这个澳大利亚最大的国家公园，距离达尔文仅三小时车程，栖息着澳洲五分之一的哺乳动物， 三分之一的鸟类物种和超过2000种植物。

卡卡杜的地貌多样，从湿地平原到砂岩悬崖，再到古老的雨林，你不仅能欣赏到雷鸣般的瀑布，还能在湿地中见证数百万只鸟类。园内拥有多达两万年历史的岩石艺术，这些岩画记录了古代原住民的生活和文化。当地原住民向导将为游客讲解几千年来宾林人（Bininj）和蒙盖伊族（Mungguy）如何利用湿地的动植物维持生活。

乘船穿梭于卡卡杜的湿地，你将观赏数百种鸟类的栖息地。（图/澳大利亚旅游局提供）

乘船游览卡卡杜最著名的黄水死水潭（Yellow Water Billabong），不仅能看到隐藏在粉色睡莲间的巨型咸水鳄鱼，还能在宁静的水流中观赏数百种鸟类的栖息地，包括珍稀的鹊鹅（Magpie Goose）和可以行走于水面的冠水雉（comb-crested Jacana，别名“耶稣鸟”）。

另外，当地宾林族人将卡卡杜的一个自然周期划分为六个截然不同的季节，每个季节都展现出独特的自然奇观。这对于习惯四季如夏的新加坡人来说，更具别样的魅力。

畅游世界观鲸之都

如果你在寻找世界观鲸之都，只需从布里斯班（Brisbane）向北行驶3个半小时，便可到达费沙海岸（Fraser Coast）的荷维湾（Hervey Bay）。这里绵延的海岸线、宁静的魅力和纯粹的自然风光将让你的心灵沉淀。

每年7月至10月，约有一万头座头鲸在迁徙至南极洲水域的途中会经过这里，为游客提供了珍贵的近距离观察机会。过程中，你也许会看到座头鲸妈妈带着幼崽，或是成群的鲸鱼在海面上翻腾嬉戏。如果仅仅站在甲板上对你来说还不够亲密，不如潜入海里与座头鲸一起畅游。与这些庞然大物对视的那刻，对许多人来说将是一生难忘的瞬间。

来世界观鲸之都近距离欣赏巨型海洋生物的灵活身姿。（图/澳大利亚旅游局提供）

新加坡人出行，吃是头等大事。在荷维湾的世界级餐厅与咖啡馆里，你可以尝到鲜美的荷维湾扇贝和各种特色美食。饱餐一顿后，可以在家庭友好的海滩上找到理想的休憩地；去历史悠久的乌兰根码头（Urangan Pier）垂钓；或在海湾里进行立式划桨（stand-up paddleboard）。

马德拉松园户外冒险之旅

距离首都堪培拉中央商业区仅20分钟车程的马德拉松园（Majura Pines），是户外爱好者的天堂。这个昔日的松树种植园，如今已成为越野骑行、骑马和越野识途的胜地。对于摄影爱好者来说，这里郁郁葱葱的松树、蜿蜒的小径，还有日落时分洒上金光的树梢，都是绝佳的摄影素材。

马德拉松园提供多种旅行路线，从轻松的散步小径到具有挑战性的山路，满足不同技能水平的徒步者和骑行者的需求。你在这里可以沉浸在松树的清香中，聆听鸟鸣和感受微风，享受自然的馈赠，途中还有可能遇到袋鼠等多种野生动物。

在这座公园中你也能参加惊险的树顶冒险活动，这里有超过90个空中障碍和16条悬于地面1至15米高的滑索，为寻求刺激的游客提供了一个考验勇气和平衡的绝佳场所。

到马德拉松园，体验惊险的树顶冒险活动。（图/堪培拉旅游局）

在结束一天的冒险后，位于马德拉山谷的马德拉山葡萄园（Mount Majura Vineyard）等待着你的光临。这家酒庄以其添普兰尼洛（tempranillo）、雷司令白葡萄酒和设拉子葡萄酒而闻名，还提供多种实验性酒款，给你带来丰富多彩的品酒体验。在品味当地佳酿的同时，你可以选择入住微型房屋或体验豪华露营，为旅程增添更多独特的回忆。

漫步南部高地的悠闲时光

从悉尼出发，仅需两小时车程就能抵达南部高地（Southern Highlands）。这里坐落在连绵起伏的山丘和原始的灌木丛中，分布着许多文化遗产小镇，是悉尼人最喜爱的周末度假胜地之一。在这里，你可以漫步于古董店之间，在当地酒庄享用悠闲的午餐，或者在壁炉旁捧着一本书放松身心。

无论你想驰骋于路况良好的公路，还是穿越绵延起伏的乡村土地，自驾游都是理想之选。你可以驾车游遍当地的特色小镇。例如，鲍拉（Bowral）不仅汇集了古董店和艺术画廊，还有数不尽的葡萄园和酒窖，让你在体验历史文化的同时遍尝当地的美食佳肴。

如果在澳大利亚春季（9月）来访，不要错过在科比特花园（Corbett Gardens）举办的郁金香节，届时将展出8万株郁金香，绽放出令人惊叹的花海。附近的贝里玛（Berrima）被视为澳大利亚大陆保存最完好的格鲁吉亚风格（Georgian）村庄。来到这里不妨放慢脚步，探访众多历史古迹，到历史悠久的酒吧Surveyor General Inn享用一杯佳酿。

南部高地坐落于连绵起伏的山丘中，是悉尼人最喜爱的周末度假胜地之一。（图/澳大利亚旅游局提供）

作为大西部区野生动物走廊（Great Western Wildlife Corridor）的一部分，南部高地提供了多样性的生态环境，从茂密的森林到开阔的草原，再到山脉和河谷，为野生动物打造理想的栖息地。在这里，你有机会观赏到鸭嘴兽、树熊、袋鼠和针鼹等野生动物。

返璞归真 远离城市喧嚣

玛莉亚岛（Maria Island）位于塔斯马尼亚（Tasmania）的东海岸，是稀有野生动物的天堂。从Triabunna小镇乘渡轮前往岛上，你会发现这里完全没有汽车和商店的踪迹。没错，作为红尾绿鹦鹉（swift parrot）和被称作塔斯马尼亚恶魔的袋獾等濒危物种的保护区，岛上禁止车辆通行。因此，你可以选择徒步或骑行探索这座国家公园，回归自然的生活方式。

玛莉亚岛禁止车辆通行，徒步探索这座国家公园，带你回归自然的生活方式。（图/澳大利亚旅游局提供）

四天三夜的玛莉亚岛徒步之旅（Maria Island Walk）将带你深入体验这座美丽岛屿的独特魅力，领略其丰富的自然和历史景观。当你探索洁白如银的沙滩、茂密的森林或震慑人心的悬崖峭壁时，可能会惊喜地遇见红尾绿鹦鹉或澳洲灰雁，并与芬芳的蓝桉树、古老的贝壳化石和覆盖地衣的巨石不期而遇。

彩绘崖（Painted Cliffs）和化石峭壁（Fossil Cliffs）是两条热门徒步路线，前者由于氧化铁使得岩石出现多样的图案与色彩，而后者则在峭壁之间展现了2.6亿年前海底生物形成的化石。

除了自然风光，玛莉亚岛还拥有悠久的历史。岛上的老灯塔和煤矿遗址都是19世纪流放犯人时留下的遗迹。同时期的达琳敦缓刑站（Darlington）至今仍保存完好，具有重要的历史意义，并已被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。漫步于这些古迹中，你将感受到历史的厚重感。

当然，到了晚上，别忘了用美食、美酒和舒适的床铺犒劳一天旅途的疲惫。

准备好探索澳大利亚的奇妙旅程了吗？立即上网规划你的下一次旅行，在大自然中迎来焕然一新、充满活力的自己。

【本文由澳大利亚旅游局呈献】