4天3夜畅游三亚 海陆空32个必体验

从新加坡直飞到三亚只需短短三个小时，腾出四天三夜，给自己放一个小假，就能在紧凑时间内远离尘嚣，拥抱沙滩海景，尽情吃喝购物，来一场说走就走的旅行！

推荐你下载参考这个行程表，三亚可以这样玩，适合一家大小三代同游：

下载收藏这个四天三夜三亚行程表，方便你与家人分享，也可依照序号在文中阅览景点介绍。（新报业媒体制图）

热带岛屿假期，沙滩、海景、夕阳，都不在话下，但想要体验非一般的海岛旅游，三亚必是首选。除了在海滩上逐浪嬉水，还可以玩转海陆空多元体验，无论是动感十足刺激的项目，还是较静态悠闲的活动，你都能在三亚来个“三栖”之旅。

不仅是以上行程表所列的，还有其他必访景点和必吃必玩项目，一起来发掘三亚的32个必体验！

海上娱乐 追风逐浪

在阳光明媚，气温和煦的三亚海边，玩乐的时间一整天都不够用。（图/三亚市旅游发展局提供）

三亚地处北纬18度热带黄金线上，位于海南岛西南角，是中国唯一的热带滨海城市。从狮城直飞只需三小时，瞬间已飞到“天涯海角”，在享有“东方夏威夷”美誉的三亚，投身阳光沙滩，坐拥蓝天大海。三亚地处热带，四季温暖，寒暑变化不大，年均气温约26°C，日照充足，很适合各种户外活动。

1）海上活动：海边项目五花八门，包括在沙滩享受日光浴、海水浴、沙滩浴、沙滩排球、沙滩足球、沙滩摩托车等沙滩娱乐项目，以及空中拖曳伞、摩托艇、香蕉船、快艇等水上活动。近年来逐渐兴起的帆板、滑板冲浪等运动，也成为游客喜爱的海上娱乐项目。

在清澈见底的三亚海域里与鱼共舞。（图/三亚市旅游发展局提供）

2）潜水：三亚海域辽阔，海水清澈透明，海底景观绚丽多姿，海水能见度高，被国际潜水专家认为是南太平洋最适宜潜水的旅游胜地之一。

海岛旅游，就得跳岛游！到蜈支洲岛玩，若不留宿，可别错过傍晚5时乘搭最后一班船离岛。（图/三亚市旅游发展局提供）

3）蜈支洲岛：海南度假旅游的首选之地，拥有得天独厚的自然条件，引进国际先进的海上娱乐设备，如潜水、拖伞、摩托艇、动感飞艇、海天飞舞等多样活动带你上天入海，欣赏缤纷珊瑚与群鱼环绕，纵览海天一色，释放速度与激情，开启一场肾上腺素飙升的海岛之旅！

4）游艇出海：你也可以乘坐设施完善的游艇、帆船出海观光和海上垂钓，驾驭私家游艇出海，享受驰骋海上的快感，晚上还可乘坐游艇夜游三亚湾，从海上观赏绚丽的三亚夜景。

一“陆”吃特色佳肴

三亚各色料理，搭配着椰子汁一起享用，拉满度假氛围。（图/三亚市旅游发展局提供）

海南菜既有中国南部沿海各省的烹饪之法，又吸收当地少数民族的饮食文化，引进东南亚等地的特色佳肴，特色鲜明，也很适合新加坡人的口味。

5）名气最响亮的海南四大名菜，包括文昌鸡、加积鸭、和乐蟹、东山羊，记得尝尝文昌鸡和新加坡的海南鸡饭有什么不同！

6）来到三亚也要尝尝当地的黎族风味料理，必吃的黎家四大名菜，包括生长在清澈溪水中的石麟鱼、农家自由放养的什玲鸡、山野中自由生长的小黄牛、野猪与家猪杂交的五脚猪，都是很有特色的在地食材。

7）三亚海水质量优秀，海鲜生猛，种类繁多，包括海鳗、鲍鱼、鸡腿螺、扇贝、基围虾、海胆、和乐蟹、带子、红花蟹、三点蟹、生蚝、雪蛙、龙虾等，到处都能找到众多吃海鲜的场所，烹饪方式五花八门。

8）特色小吃更是五花八门，如海南粉、抱罗粉、后安粉、港门粉、椰奶清补凉（甜品）、椰子鸡、薏粿等。

9）海南得天独厚的热带气候，也盛产美味多汁的水果，如芒果、人参果、番荔枝、龙眼等，记得每天享用水果大餐，还可以买回家馈赠亲友。

一“陆”玩样多 满足不同爱好

带着一家大小同游，不想跑太多行程？到乐园景区可玩上一两天，从早到晚都有设施与节目可玩与赏。（图/三亚市旅游发展局提供）

• 亲子同游 主题乐园

10）老少咸宜的三亚海昌梦幻海洋不夜城集文化旅游、休闲度假、娱乐体验为一体，也是三亚美食游乐世界。这里拥有“三亚之眼”海上摩天轮、蒂铂海底餐厅、冒险岛等三亚标志类项目，也是三亚夜间旅游的全新代表之一。

11）亚特兰蒂斯水世界是每一位来到三亚的游客都希望打卡的热门景点，有各种游乐设施，如穿过满池鲨鱼的“鲨鱼穿越”通道、冲上六层楼高的“飓风之眼”、几近垂直的水滑梯“海神之跃”等。

家中小朋友酷爱恐龙或是想和可爱的小动物互动？到三亚水稻国家公园游玩，让他们有个难忘的体验！（图/三亚市旅游发展局提供）

• 拥抱自然生态

12）远离城市喧嚣，三亚水稻国家公园以传统稻作文化中的农耕场景，结合现代新农业技术，打造水稻文化旅游基地，体现人与自然和谐发展的生态元素，让久居城市的游人了解农耕知识，感受粒粒皆辛苦的含义。除了能在稻田插秧，还有恐龙文化科普等多种特色研学体验适合小朋友体验。热门亲子活动也包括和园区内的羊驼、小兔子、小香猪、鹦鹉等数十种不同的动物互动。

13）亚龙湾热带天堂森林公园是海南省第一座滨海山地生态观光兼生态度假型森林公园，景观建设极尽生态自然，可开展登山探险、野外拓展、休闲观光、养生度假、科普教育、民俗文化体验、温泉水疗、雨林阳光浴等，全方位投身自然。

到南山文化旅游区，向南海观音祈福许愿，在园区内享用素斋。（图/三亚市旅游发展局提供）

• 走进文化历史

14）三亚古称崖州，历史悠久，今天还能看到崖州古城，也是中国最南端的古城。古城现在尚留有古城门、孔庙等遗址，至今还可看到一些传统建筑和民宅。古城内的著名景点崖城孔庙建于明朝，庙中建有大成殿、文明门、崇圣寺、尊经阁，是古崖州最高学府，也是中国最南端的孔庙。

15）南山文化旅游区是依山面海的超大型景区，带有寿比南山的美好寓意，也是祈福许愿的休闲胜地。景点包括南山寺、南山海上观音苑、慈航普渡园、吉祥如意园、长寿谷、小月湾等，以及列入世界纪录的“金玉世观音”和展现观音文化和民俗文化的佛教道场“三十三观音堂”，更有高达108米的三面立体观音造像，气势恢宏。

16）三亚千古情景区里吃喝玩乐样样有，主要分为三亚千古情大剧院、崖州古城、科技游乐馆、南海女神广场、黎村和苗寨、清明上河图、戏水区、小吃广场、鬼域惊魂等十大主题功能区。景区内海南非物质文化遗产手工作坊、海南特色工艺品集市、海南特色小吃等星罗棋布，也有各种精彩绝伦的外景互动演出和民俗节庆活动，包括大型歌舞《三亚千古情》，演绎三亚的历史与文化传奇。

• 打卡拍照/浪漫留影

17）天涯小镇是三亚近来备受欢迎的网红旅游小镇，地处海滨，只有几条街道，每条街道的尽头都通向大海，街上布满色彩明亮的趣味涂鸦，仿佛走进童话世界。建筑蓝白相间，大多是民宿、餐厅和咖啡馆，为传统小镇注入文艺气息。

18）太阳湾路，三亚最美的沿海公路，深藏在亚龙湾与太阳湾：四公里的盘山公路，山景、海景一览无余，因风景绝美而吸引不少游客前往打卡，现已成网红打卡圣地。

一“陆”入住赏景美宿

三亚不仅有碧水，还有翠绿的林区，入住七仙岭雨林仙境酒店，远离尘嚣。（图/三亚市旅游发展局提供）

三亚酒店鳞次栉比，这里是亚洲国际度假酒店最密集的地区之一，也能找到风情各异的特色住所，丰俭由人。

19）海滨度假酒店：可饱览波澜壮阔海景，部分还有独立的沙滩区域，提供各式各样的海上游玩项目。

20）温泉酒店：远离市区，环境清幽，泡温泉享受乐活假期。

21）山地森林酒店：酒店栖居丛林之上，建筑风格独具热带风情，原始质朴。

22）高尔夫度假酒店：拥有先进球场配套设施，尽情挥杆。

23）别墅度假酒店：以私人管家的模式提供专属服务。

24）酒店式公寓：住宅兼酒店，室内配有全套家具及厨房设备。

25）快捷酒店：连锁式经济型酒店，风格简约，服务精简。

26）民宿：独特精巧，打造小而美的住所。

一“陆”买买买 购物天堂逛不完

三亚国际免税城集购物餐饮娱乐于一体，二期河心岛还有路易威登（Louis Vuitton)、迪奥（Dior）等高端奢侈品牌入驻。（图/三亚市旅游发展局提供）

27）三亚免税城：三亚正逐渐成为新兴的免税购物天堂，目前有三家免税城：三亚国际免税城、三亚海旅免税城、中服三亚国际免税购物公园。免税城名牌荟萃，商品涵盖手表、首饰、箱包、香水、化妆品、电子产品、酒类等，集购物、餐饮娱乐于一体。坐落于三亚海棠湾的三亚国际免税城是全球最大单体免税店之一，拥有“海棠花”主题以及“贝壳”主题两大世界级建筑景观，精心打造独具特色和活力的综合旅游零售目的地，也是三亚旅游新地标。

到一号港湾城逛一逛，也少不了与大菠萝拍照打卡。（图/三亚市旅游发展局提供）

28）一号港湾城（大菠萝）：外形像一个金色的大菠萝，集购物、餐饮、文化、娱乐、休闲、旅游、商务等多功能于一体，涵盖百货超市、IMAX影城、品牌餐饮、品牌零售、书店、儿童娱教中心等，满足不同顾客消费需求。

29）夏日站和夏日百货：三亚夏日百货位于大东海，集购物、美食和休闲于一体，也是海南首批三亚首家境外旅客购物离境退税定点商店。三亚夏日站毗邻动车站，是三亚集精品商业中心、时尚风情街区和城市交通于一体的大型商旅综合体，建筑风格融入热带植物与近20米高的悬浮瀑布，商业与自然无界交融，打造沉浸式热带岛屿娱乐中心。

空中俯瞰三亚

鹿回头山顶公园是游客来到三亚的必游必拍打卡热点。（图/三亚市旅游发展局提供）

30）低空旅游是三亚新兴的旅游业态，结合三亚得天独厚的资源优势，通过直升机、水上飞机、动力三角翼等低空交通工具，让游客移位换景，从空中俯瞰三亚波澜壮阔的山、海、岛、湾奇观。除了有多条空中游览路线可供选择，还有山海互动航线，可经停五指山、乐东、海口等海南市县，形成三亚至内陆的海山互动环岛观光路线。

31）鹿回头山顶公园三面环海，高275米，是登高望海和观看日出日落的制高点，也是俯瞰三亚市全景的最佳去处，放眼可看到大片海湾与凤凰岛，晚上赏夜景更加迷人。热门打卡点是雕塑“鹿回头”，这是三亚的城雕，三亚市因此而得名“鹿城”。

32）空中餐厅是近期新兴的空中美食体验，中国首家“空中餐厅”位于三亚海棠湾君悦酒店，用起重机将顾客吊到50米高空用餐，每个座椅可以左右180度旋转。不想玩得那么刺激，三亚也有好几家环境舒适的高楼景观餐厅，例如，擎天半岛公寓B栋31楼天空餐厅，可以在高空一边用餐一边欣赏落日。又如三亚凤凰岛酒店空中酒廊，位于凤凰岛酒店A座（海洋之月）33层，能欣赏到360度无死角海景，无论是傍晚看夕阳，还是夜晚来听着音乐，吹着海风看夜景，景致宜人。

三亚的趣味体验与精彩景点多不胜数，上述还有不少室内活动可以排入行程，只怕时间不够！三亚值得你一游再游！

享受三亚丰富多彩的风貌，在海、陆、空中创造难忘的回忆。

【本文由三亚市旅游发展局呈献】