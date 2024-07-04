迪士尼探险号 打造海上奇妙乐园

亚洲第一艘迪士尼游轮，将在2025年于新加坡启航，并以新加坡作为母港至少五年。

迪士尼游轮近日在本地媒体发布会上介绍，迪士尼探险号（Disney Adventure）将从新加坡滨海湾游轮中心出发。游轮本身就是旅行目的地，船上有七大特色主题区域，通过三至四晚的航程，为一家大小带来奇妙的沉浸式迪士尼航海度假体验。

沉浸式娱乐体验



游轮本身就是旅行目的地，船上有七大特色主题区域，为一家大小带来奇妙的沉浸式迪士尼航海度假体验。（迪士尼游轮提供）

特色主题区域之一Disney Imagination Garden，既是魔法山谷、怡人花园，也是露天表演场地。从大海上的Moana到森林里的Mowgli，这空间以100年的迪士尼探险故事为灵感，也是迪士尼探险号的游览核心，为宾客开启通往神奇旅程的大门。其他主题区还包括以华特迪士尼动画工作室《大英雄天团》（Big Hero 6）里旧金山和东京融合而成的旧京山街（San Fransokyo Street）为灵感，呈现充满活力的街市氛围。当中设有互动式游戏与活动、店铺、影院等，打造独具匠心的家庭娱乐区域。

据迪士尼游轮，探险号总吨位达20万8000吨，可容纳近6700名宾客及约2500名船员。登上航程的宾客无须离船，在游轮上即可解锁沉浸式区域，进入栩栩如生的迪士尼、皮克斯（Pixar）和漫威（Marvel）世界，与家人共同创造难忘回忆。华特迪士尼幻想工程项目执行创意总监孔乐然受访时说：“游轮上的每一个设计细节都来自我们的影片。想象这艘游轮犹如藏宝图一般展开，所见所感皆让宾客仿佛置身于令人难以忘怀的经典故事中，而游轮各处藏有彩蛋待发掘，为亚洲宾客带来有共鸣的巧思。”

活动适合一家大小

探险号将展现迪士尼游轮一贯风格，提供顶级的休闲娱乐，让一家大小享受欢乐假期。孩童能在儿童及青少年专属的俱乐部尽情玩乐，成年人则可在高级餐区、酒廊和spa怡然自乐。

亚洲迪士尼游轮副总裁兼地区总经理霍思华说：“我们融合迪士尼的特色服务，以及为亚洲定制的奇妙体验。通过个性化设计、精选的全球美食和带有亚洲风味的丰富餐饮和零售产品，为宾客带来独特的奇幻航海旅程。”

迪士尼游轮分享，探险号上将遍布惊喜。这包括与迪士尼人物不期而遇，欣赏迪士尼人物带来的精彩歌舞演出，抢先观看新片，欢唱卡拉OK，参与特色活动及角逐游戏大奖等。更多有关首航、价格及船上体验的细节待日后发布。