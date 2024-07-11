建筑美 不胜收 意大利城镇魅力无穷

意大利是文艺复兴的发源地，拥有闻名遐迩的历史古迹，富人情味的市井故事，既浪漫又时尚。本地建筑师、《联合早报》副刊专栏作家和插画家虎威（黄虚怀）说，意大利是他会一去再去的国家。他说：“意大利的精彩，实在看不尽。它的自然和人文风景皆好，尤其是大城、小城，可用内涵丰富，各具特色来概括。而且许多城市或其元素被列入联合国教科文组织世界遗产名录。”

本地建筑师、早报专栏作家和插画家虎威到访米兰布雷拉美术馆（Pinacoteca di Brera）。（虎威提供）

如果是首次到访意大利，有两个城市不可错过。虎威说，一个是首都罗马（Roma），第二个是佛罗伦萨（Firenze）。罗马，曾是罗马帝国的中心，至今可以看到当年种种建设的遗迹，以及保留完好的古建筑，同时也有其他年代的建筑精品。佛罗伦萨，是文艺复兴之城，有辉煌的建筑、雕塑、绘画。这两个城市也是虎威当年在英国念建筑学，首次背包旅游欧洲时，前往的主要目的地。

罗马曾是罗马帝国的中心，至今可看到当年种种建设的遗迹。图为古罗马广场遗迹。（虎威摄）

他指出，这两城看了，还可探索其他名城，如以运河著称的水都威尼斯（Venezia），以斜塔著称的比萨（Pisa）。当然，到威尼斯不仅看运河，到比萨也不仅看斜塔，还有其他亮点。另一些大、小城如中古山城锡耶纳（Siena）、大学城博洛尼亚（Bologna）、镶嵌画之城拉文纳（Ravenna）、湿壁画之城帕多瓦（Padova）、建筑师帕拉迪奥（Palladio）之城维琴察（Vicenza），不胜枚举，每个人都能依自己的爱好选择。

他说：“这些城市有一个共同点，那就是建筑都是卓越的。如果对如何欣赏建筑有基本认识，定会为游览的体验加分。在旅游分享会上，我将尝试给出席者一些这方面的‘贴士’。”

虎威将在旅游分享会上，分享欣赏建筑的“贴士”。图为锡耶纳田野广场（Piazza del Campo）。（虎威摄）

游览意大利时，不妨留意它的一些村镇，与自然景色有机结合。虎威说：“像是贝拉焦（Bellagio）与湖山，五渔村（Cinque Terre）与海岸线，皮恩扎（Pienza）与原野，都很值得一游。”

意粉绝非Pasta那么简单

不同地方有不同风味与不同名称的意粉。左图为博洛尼亚“饺子”（Tortellini）配奶油酱；右图为利古里亚（Liguria）扁面条（Trenette）配罗勒酱。（虎威提供）

谈及个人游历，虎威说他的意大利旅游都是自助火车旅游。他说：“通常一座大城，我会住数天，有的甚至一再到访，较深入地去认识它。在当地旅行只要能讲英语便没问题，假如还能说一些简单的意大利语肯定会增添乐趣。饮食方面，有太多的佳饮美食供选择，我的最爱，是不同地方不同风味不同名称的意粉——绝非pasta一字那么简单。”

游意大利前要做哪些准备？虎威说：“穿着方面，最主要是有一双防水、底部较厚的皮鞋，因为定要走许多路，或会遇雨。另外，这一两年自由行要看极度热门景点，如米兰的达芬奇《最后的晚餐》壁画，须很早在网上订票。”

深度了解意大利城市魅力

由《联合早报》主办、中欧航旅（ASA Holidays）呈献的旅游分享会，将邀请经常周游欧洲各国的虎威担任主讲者之一。虎威曾留学英国六年，在剑桥大学、约克大学修读建筑学和古迹保留。他将宏观介绍意大利的自然风光和城市人文景观，再以当地精彩的建筑为例子，深度介绍意大利城镇的魅力。

另一主讲者是在旅游业有超过25年经验的中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟。她将在分享会上畅谈热爱的瑞士雪山、湖泊等自然风光。

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▲“瑞士的山，意大利的城”旅游分享会

日期：7月27日（星期六）

时间：下午2时至下午4时30分

地点：报业中心（News Centre, 1000 Toa Payoh North S318994）1楼礼堂