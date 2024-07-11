一边熔岩滚滚一边美丽宁静 “特种兵”印尼双火山之旅

尽管登山的路崎岖艰难，但满天繁星把“特种兵”引上火山迎接太阳跃出地平线之时，大自然的辽阔与壮美让所有疲惫消失殆尽，也让人深刻领悟人与自然的共生关系。

偶然瞥见《孤独星球—印度尼西亚》的封面和一部印尼火山的纪录片，让我内心澎湃，仿佛点燃了探索的烈焰。不假思索，我订了机票，踏上探索印尼双火山（布罗莫、伊真）的三天两夜“特种兵”之旅。



这趟行程远超我之前在书中阅读到的描述：登山路上，满天繁星如同指路的明灯，我的心悸动着；当太阳从云海中破晓而出时，粉红色的天际线如同一剂魔法治愈了我所有的疲惫；布罗莫火山（Mount Bromo）群突然矗立在眼前，让我感叹世界的辽阔与壮美，而脚下的大地仿佛在向我述说着故事；目睹火山矿工们在最危险的环境中工作，我不禁感慨世界的无常与差异；当我听到火山口传来地球深处的低吼时，对大自然的敬畏油然而生。

“特种兵”的紧密行程D1：从新加坡飞印尼泗水（Surabaya），上午9点抵达。直接前往布罗莫火山周边的住宿区域，车程三小时，傍晚5点入住酒店休息。