畅游瑞士和意大利：历史古迹与湖光山色的完美邂逅

从文艺复兴的发源地到壮丽的阿尔卑斯山脉，本文为你收罗意大利和瑞士的精彩旅游攻略，包括被誉为世界上最美的旅程之一的瑞士火车之旅。

瑞士：阿尔卑斯山国度 天地和谐交融

瑞士以其阿尔卑斯山脉、清澈的湖泊和绿色的牧场而著称，一个转角就是宛如出自明信片的漂亮景色。

来到瑞士中部的山村——恩格尔贝格（Engelberg），这里是瑞士滑雪胜地，能让你亲近阿尔卑斯山的美景。其中，乘坐缆车前往铁力士山（Mount Titlis），可以在途中欣赏到壮丽的阿尔卑斯山景色，山顶的铁力士桥更是欧洲最高的吊桥，站在桥上，可以俯瞰深邃的冰川峡谷，感受刺激与美景并存的体验。另外不容错过的还有铁力士冰川洞（Titlis Glacier Cave），让你感受冰川的奇妙魅力。

卢塞恩的地标——卡佩尔廊桥是欧洲最古老的木桥之一。（图/Getty Images）

走访瑞士的城镇，卢塞恩（Lucerne）被称为瑞士联邦的发源地，以历史悠久的建筑和优美的自然风光而闻名。来到卢塞恩，一定要到卢塞恩的地标——卡佩尔廊桥（Chapel Bridge）打卡拍照。它始建于14世纪，是欧洲最古老的木桥之一。

卢塞恩的另一个地标是狮子纪念碑（Lion Monument），为纪念在法国大革命期间牺牲的瑞士卫兵而建，雕刻在岩壁上的垂死狮子形象不仅是艺术和历史的象征，也是勇气和忠诚的体现。

日内瓦（Geneva）则是国际化的都市，联合国和红十字会的欧洲总部都设在这里。但这里也有瑞士保存最完好的中世纪城堡——西庸城堡（Chillon Castle），带游客走入中世纪的传奇故事。

比邻的日内瓦湖是瑞士最大的湖泊之一，周围环绕着阿尔卑斯山和葡萄园。乘船游览湖区，可以欣赏到湖光山色和沿岸的美丽风景。

花钟是日内瓦的标志性景点之一，由数千朵鲜花组成，每年根据季节更换花卉设计。花钟不仅是一个美丽的装饰品，还象征着日内瓦的制表传统和工艺。

三大火车路线 穿越美丽山川湖泊

瑞士的火车旅行被誉为世界上最美的旅程之一。以下三条火车路线将带你穿越瑞士最迷人的景色，感受如画般的山川湖泊。

在戈尔内格拉特齿轨列车的车站能近距离欣赏以其独特的金字塔形状闻名于世的马特宏峰。（图/Getty Images）

金色山口全景列车

乘坐著名的金色山口（Golden Pass）全景列车可从茵特拉肯（Interlaken）出发，前往湖畔小镇蒙特勒（Montreux）。列车穿越山谷、牧场和村庄，沿途可以欣赏到壮丽的阿尔卑斯山脉和翠绿的草地。尤其是当列车开入蒙特勒之际，眼前的景色从山地转为湖泊，日内瓦湖的湛蓝湖水和岸边的葡萄园映入眼帘，令人心旷神怡。

风景列车

从塔施（Tasch）到采尔马特（Zermatt）的风景列车（Scenic Train），被誉为是世界上最美丽的路线之一。旅程全长仅有12分钟，却穿越了瑞士最迷人的山谷，两侧是壮丽的阿尔卑斯山脉。尤其是在接近采尔马特时，以其独特的金字塔形状闻名于世的马特宏峰（Mt Matterhorn），雄伟身影逐渐显现，让人不禁屏息瞻仰。

采尔马特是禁止汽车通行的生态村庄，保留了传统的瑞士风貌。这里的木屋、牧场和雪山构成了一幅美丽的画卷，让你享受纯朴的乡村气息。

瑞士的火车之旅在一年四季都有不同的迷人景观。（图/ASA提供）

通往天际的齿轨列车

戈尔内格拉特齿轨列车（Gornergrat Bahn Cog Railway）从采尔马特出发，是一条通往天际的铁路。随着列车缓缓上升，沿途可以欣赏到许多4000米以上的高山，之后直达终年积雪的戈尔内格拉特山顶。在山顶，游客可以在观景台上俯瞰冰川和高山，或者徒步探索周围的自然景点。

这条铁路是欧洲最高的齿轨铁路之一，一直是游客前往阿尔卑斯山的热门选择。每一站的停靠点都提供了绝佳的观景平台，让你可以尽情拍照和欣赏壮丽的自然景观。

意大利：艺术与历史的摇篮

到罗马的古迹——斗兽场，从内到外都可打卡拍照。（图/Getty Images）

位于欧洲南部的意大利，从古罗马的辉煌遗址到文艺复兴时期的杰出艺术作品，还有米兰的大教堂和比萨的斜塔等世界著名的地标，都散发着文化与历史的魅力。每座城市都以其独特的建筑和历史故事吸引着世界各地的游客。

罗马是古罗马帝国的心脏地带，拥有无数的古迹和文化遗产。最受欢迎的旅游景点之一正是斗兽场（Colosseum），这个圆形剧场曾是角斗士和野兽搏斗的场所。入夜时分，可以到特雷维喷泉（Fountain of Trevi），在灯光的照耀下显得更加迷人。传说，如果背对喷泉投掷一枚硬币，可以确保你将来一定会重返罗马。

圣母百花大教堂是佛罗伦萨的标志。（图/Getty Images）

佛罗伦萨（Florence）是文艺复兴的摇篮，城中充满了不可错过的艺术杰作。圣母百花大教堂（Santa Maria Del Fiore）的穹顶是城市的标志。位于圣约翰洗礼堂的东门，被米开朗基罗誉为“天堂之门”（Gate of Paradise），耗时27年时间完成的青铜门雕刻着《圣经》中的故事场景，细节丰富，栩栩如生。

流经佛罗伦萨市区的阿尔诺河（Arno River），两岸风景如画，是欣赏佛罗伦萨日落最佳的地方。河上的石桥历史悠久，两侧排列着许多商店，夜晚在桥上散步，欣赏河畔灯火，别有一番浪漫风情。

威尼斯处处是水道，无论是乘坐传统划船，或水道两岸歇息，都能感受水乡的浪漫气息。（图/Getty Images）

水城威尼斯以其浪漫的氛围和水巷迷宫而闻名。其中，圣马可广场（St. Mark’s Square）是威尼斯的心脏，被拿破仑誉为“欧洲最美丽的客厅”。广场上有圣马可大教堂、钟楼和总督宫等著名建筑，每年吸引成千上万的游客聚集在这里。来到威尼斯，一定要参观玻璃吹制工厂，从中了解这一传统工艺，甚至可以亲自体验吹制玻璃的过程。

比萨（Pisa）这个小城因著名的斜塔（Leaning Tower）而享誉世界。斜塔就坐落在比萨市的核心景区——奇迹广场 （Miracles Square），因集中了一系列精美的宗教建筑而得名。广场上分布了比萨大教堂、洗礼堂和墓园，每一处都值得细细品味和探索，感受这座城市的建筑奇迹。

造访世界最小的独立国

无论是宗教信徒还是艺术和历史爱好者，梵蒂冈城的圣彼得大教堂都让人向往。（图/Getty Images）

梵蒂冈城（Vatican City）虽不属于意大利，但它位于罗马市内，到访意大利游客往往也会造访这里。梵蒂冈城是世界上最小的独立国家，占地仅44公顷，是全球天主教的中心，也是教宗的居住地。

由米开朗基罗等多位著名艺术家和建筑师参与设计的圣彼得大教堂（St Peter’s Basilica），宏伟外观，内部装潢更是极其精美。参观者可以攀登穹顶，俯瞰整个梵蒂冈城及罗马市区，壮丽景色尽收眼底。圣彼得大教堂外的圣彼得广场，每年都有成千上万的朝圣者和游客前来。无论是宗教信徒还是艺术和历史爱好者，梵蒂冈城都是一个不可错过的旅行目的地。

增添美味的回忆

国人旅游总少不了美食照，为旅行增添了一层美味的回忆。

在瑞士，除了非买回国当手信的巧克力之外，在瑞士就一定要尝一尝瑞士马铃薯煎饼（Rosti）和瑞士芝士火锅。其中，瑞士马铃薯煎饼由切碎的马铃薯煎制而成，外脆内软，配上的瑞士香肠，就是一道传统的早餐。瑞士芝士火锅则是瑞士冬季餐桌上的经典菜肴，由融化的奶酪与面包块或蔬菜块搭配而成。

到意大利除了品尝各个地区的特色意大利面、披萨和意式冰淇淋之外，也特别推荐佛罗伦萨牛排（Florentine Steak）。这个牛排以特选的牛肉、简单的烧烤，少许的调味，带出美味多汁的口感而闻名。

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