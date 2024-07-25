瑞士赏雪 意大利尝特色意粉

两位旅游达人——经常周游欧洲各国的虎威，以及在旅游业有丰富经验的赵子晟，将在来临周末的旅游分享会上，介绍意大利和瑞士好风光。

新加坡酷热的气候让人们特别向往远游，登高眺望雪山的壮丽景色，探索异域风情。瑞士独特的自然风光令人心驰神往；意大利以丰富的历史、文化遗产和艺术宝藏而闻名于世。这两个欧洲国家无疑是探险者和文化历史爱好者旅游的理想选择，也是适宜举家出游的旅游胜地。

中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟说，瑞士自然风景区的安全设施十分完善，是老少皆宜的好去处。（陈渊庄摄）

中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟指出，瑞士人民最引以为傲的两点是当地壮阔的自然风景，以及作为世界最安全的国家之一。她说：“除了当地治安良好外，瑞士自然风景区的安全设施十分完善，路面平整，一到冬季会安排定时铲雪，不用担心徒步道积雪湿滑，是老少皆宜的好去处。”

她提到，在瑞士雪山上，除了御寒还得注意防晒。登山前应涂抹防晒霜，准备墨镜和帽子，对抗紫外线照射。若觉得风景看多了，可以根据行程安排，在自由时间参观瑞士知名的巧克力或乳酪制作工厂。小孩可以在玩乐中学习新事物，也能品尝到新鲜美味的特产。

本地建筑师、《联合早报》副刊专栏作家和插画家虎威指出：“意大利是西洋建筑古典式、罗曼式、巴洛克式的发祥地，对欧洲乃至全球建筑影响深远。当地许多城市或其元素，都被列入联合国教科文组织世界遗产名录。”他透露，意大利是他个人十分喜欢的国家，愿意一去再去，往后还打算多游一两次。当地的自然和人文风景皆好，无论是大城或小城都各具特色。

意大利不同区域有不同名称、形状、做法的意粉，与各种酱料配合，口感非凡。图为虎威在意大利博洛尼亚的餐馆品尝意粉。（虎威提供）

虎威将在7月27日（星期六）下午在报业中心举行的旅游分享会上，以意大利主流建筑式样的变迁为主轴，带领出席者跨越时空，欣赏六个意大利名城的经典作品。此外，他还将介绍数个独特的城镇及与它们有关的意粉。他说：“意粉源自意大利，广受不同国籍人士喜爱。意大利不同区域有不同名称、形状、做法的意粉，与各种酱料配合，口感非凡。”

意大利城镇与瑞士风景皆美

由《联合早报》主办、中欧航旅（ASA Holidays）呈献的旅游分享会，邀请经常周游欧洲各国的虎威担任主讲者之一。他将宏观介绍意大利的自然风光和城市人文景观，再以当地精彩的建筑为例，深度介绍意大利城镇的魅力。虎威曾在英国剑桥大学和约克大学修读建筑学和古迹保留，有丰富的知识和经验。

在旅游业有超过25年经验的赵子晟，将在分享会上着重介绍瑞士适合家庭度假的好去处与美食，分享更多有关采尔马特（Zermatt）小镇的人文风情及铁力士山（Mt Titlis）的自然风光。

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▲“瑞士的山，意大利的城”旅游分享会

日期：7月27日（星期六）

时间：下午2时至4时30分

地点：报业中心（News Centre, 1000 Toa Payoh North S318994）1楼礼堂