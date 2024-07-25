冒险野趣民俗风情 畅游三小时之遥的三亚

阳光、海滩、椰风，海南三亚除了浑然天成的度假资源，亦不乏雨林观光、野趣探险，还能体验少数民族风情，透过舞台阅览三亚的历史长卷，尝试文昌鸡的多种吃法。

以前每次听说海南岛，总觉得路途遥远。最近有机会前往三亚一游，发现从新加坡直飞，不过三小时就能到达。单从飞行距离来看，比飞香港、台湾还要方便，是值得纳入短程旅行清单中的“遗珠”。

在海边荡秋千吹海风，是一件惬意的事。（李雅歌摄）

三亚位于海南岛西南角，是炙手可热的中国海滨城市，旅游“热度”与海岛的炎炎夏日有一拼。据导游介绍，每年9月、10月入秋后，许多“养老族”喜欢从中国北方来三亚短居。常年阳光、椰风、海滩形成的宜居环境，为海南岛赋予“长寿岛”的美称，此次一行深度体验吃喝玩乐，感受三亚的魅力。

阳光、椰风、海滩，三亚拥有得天独厚的度假资源。（李雅歌摄）

雨林探险野趣足

远离新加坡都市生活，出来玩就是要体验不同。呀诺达雨林文化旅游区集合雨林观光、野趣探险、休闲娱乐、民俗风情等多重体验，值得一游。途径仙境缥缈的兰花谷，穿越挂满同心锁的幸福天道，见识海南黄花梨木、见血封喉箭毒木等各类珍奇树种。在绿植荫蔽的天然氧吧，享受大自然的拥抱。

在群山环绕中搭建起的全玻璃观景台，风景这边独好。（李雅歌摄）

喜欢探险的朋友，不能错过到“哇哎噜观景平台”一寻刺激。在群山环绕中搭建起的全玻璃观景台，脚踏上去有种悬空的屏息感，如行走在山野之间，云雾之上。喜欢刺激者，可以挑战魔鬼秋千，从50多米高空坠落而下，当一回山谷间的自由落体。

在绿茵环绕的山谷中荡秋千。（李雅歌摄）

雨林探险后顺路到景区内的热带雨林餐馆，品尝当地招牌美食簸箕饭。别具风情的黎家宴用芭蕉叶代替餐盘，由几名大汉抬上桌，里头都是农家美味，有红烧肉、红烧鱼、农家炒菜、蒸玉米蒸紫薯，还有黑糯米姜黄饭，秀色可餐。

当地招牌美食簸箕饭，用芭蕉叶摆盘，各色美味秀色可餐。（李雅歌摄）

做客黎族人家

黎家宴，源自海南最原始居民黎族。在槟榔谷黎苗文化旅游区，可以近距离体验传统黎族文化。据导游介绍，黎族女性素有绣面文身的习俗，12岁左右，家人会用树刺沾天然染料将图腾文在脸上。直到1950年海南岛解放，这一习俗才废除，如今留有文身的长辈年纪都在80岁以上。

做织绣的黎族阿婆，腿上依稀可见年轻时的文身印记。（李雅歌摄）

身穿民族服饰的黎族阿妹。（李雅歌摄）

根据黎族人的嫁娶传统，阿妹到了适婚年龄便可独自住进闺房，等待心仪男子出现，咏歌传情结为伴侣。景区内还有“农耕渔家”“藤编型秀”“扎染工艺”等体验项目，风情屋展示了村落原始男耕女织的生活形态，舂米杵臼、箩筐扁担、针线笸箩陈设井然。

在手工艺坊体验传统的扎染工艺。（李雅歌摄）

史诗画卷大型歌舞表演

虽说海南岛是中国最年轻省份，也有历史典故。走一趟文化之旅，不能错过《三亚千古情》表演。从最早在三亚大地上创造出的史前文明“落笔洞文明”讲起，串联起“鹿回头”的美丽爱情传说，巾帼英雄冼夫人在三亚建立起第一个政治机构“崖州”。

《三亚千古情》以舞台元素呈现历史长卷。（李雅歌摄）

到了宋代，三亚港已是“海上丝绸之路”的中转站，中国瓷器与印度洋、波斯湾的香料在此汇集交易。唐朝鉴真和尚东渡时也曾滞留三亚，传播佛教文化及农耕技术，深受当地百姓爱戴。从古至今以丰富多元的舞台元素展开三亚历史长卷，带来视听震撼体验。

千古情表演结合杂技、舞蹈、灯光秀等元素。（李雅歌摄）

百闻不如一尝

品尝美食是旅行中的一大乐事，海南美食以文昌鸡最为出名。在拉古芳餐馆，品尝到独树一格的文昌鸡师傅“满鸡全席宴”，包括白斩鸡、烧鸡、炖鸡，还有符合东南亚食客口味的咖喱鸡，多种吃法各具风味。

拉古芳餐馆“满鸡全席宴”，展示文昌鸡的不同吃法。（李雅歌摄）

椰子鸡是家喻户晓的海南美食，近几年在本地也很受落。口感清新温润的椰子汤底，放入文昌鸡，佐以酸辣口味的蘸料，一口吃下去清香浓郁。进阶版还能加入烧烤，一锅两吃大快朵颐，提升味蕾体验。

当椰子鸡火锅遇上烧烤，美味升级。（李雅歌摄）

喜欢吃酸口的人，一定不能错过当地特色的糟粕醋火锅。纯酒糟发酵的醋，微酸微辣，锅底放入贝类、洋姜、番茄、黄豆、杨桃，味道层次丰富，涮入的各类海鲜吸饱酸辣汤底浓汁，融合了重庆锅的辣，番茄锅的甜，还有冬阴功的酸，越吃越上瘾。

各式点心拼成的海南“老爸茶”。（李雅歌摄）

想要体验当地人的美食习俗，少不了打卡海南老爸茶，类似港式茶点，一壶茶、几样点心，经济实惠，是当地人休闲消遣的好去处。“老爸”是对年长者的称呼，一群人喜欢聚在茶室聊天解闷，老爸茶因此得名。

夜市里的海鲜大排档，现点现做现吃。（李雅歌摄）

夜幕降临，逛夜市吃大排档是另一种充满烟火气的体验。海鲜档口现挑鱼现做，可清蒸可烧烤，肉质鲜嫩。来一碗当地特有的“清补凉”甜品，椰奶搭配红豆、仙草或是果味奶冰，一边吃烧烤一边消暑。

逛夜市吃大排档是一种充满烟火气的体验。（李雅歌摄）

休闲度假酒店风格多样

来海岛度假，主打放松身心，三亚作为热门旅游城市，酒店选择种类多，从本地化酒店，到国际连锁度假村，再到精品酒店，风格各异。本土自营的大东海酒店地理位置优越，坐拥15海里黄金海岸线，房间素雅古朴的中式装潢风格别具一格。

大东海酒店，素雅古朴的中式套房宁人心神。（李雅歌摄）

喜欢类似圣淘沙度假村概念的旅客，推荐亚特兰蒂斯（Atlantis）。以海洋文化主题打造的旅游景区，内有水族馆、水上乐园、C秀剧场、美食城、Spa水疗馆、购物街等，设施齐全，适合一站式全家老少同游。还有水族馆海底套房，悠游鱼群伴你入梦。

亚特兰蒂斯的豪华水族馆海底套房，悠游鱼群伴你入梦。（李雅歌摄）

喜欢高颜值文青风格酒店的，首选推荐三亚艾迪逊酒店（The Sanya Edition）。由万豪集团携手“美国精品酒店之父”伊恩·施拉格（Ian Schrager）打造，马蹄形酒店布局围绕着人造海洋展开。酒店处处可见水的元素，竹林与水波相映，适合网红打卡拍照。客房以亚热带橡木装饰和轻柔织物，营造简约精致的柔和氛围。

艾迪逊酒店以橡木装饰和轻柔织物营造简约舒适的客房。（李雅歌摄）

在度假之外，根据三亚旅游发展局局长叶家麟推荐，休闲康养设施如来三亚打高尔夫或健康疗养项目，都是近几年东南亚游客热衷的体验。主打医疗旅游的三亚国际友好中医疗养院，提供短期理疗包括推拿、针灸等养生配套，帮助忙碌都市人恢复精力。保亭七仙岭度假村是海岛上的温泉山庄，可以体验热带温泉，在山水秀美的风景间泡汤品茶，别有一番乐趣。