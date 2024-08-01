潮汕文史之旅　在潮汕小故宫看戏尝美食

由《联合早报》与天猛公艺术基金会精心策划的“潮汕文史美食之旅”，为早报读者量身定制独特行程，到有“岭南第一侨宅”“潮汕小故宫”之称的陈慈黉故居享受盛宴是此行亮点。潮汕美食何其多，由老饕指路，到当地知名餐馆享用顶级美食，是非一般的旅行团体验。

参加6天5夜“潮汕文史美食之旅”，精神和舌尖两不误！

“潮汕文史美食之旅”由《联合早报》与天猛公艺术基金会（Temenggong Artists-in-Residence）精心策划，带读者追溯潮汕人飘洋过海下南洋的历史足迹，并体验不一样的潮汕精粹，品尝精挑细选的潮汕美食，领会潮汕文化。此行程由中欧航旅（ASA）承办。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲受访指出，潮汕人在新加坡华族社群当中非常活跃，潮人团体已经办了不少寻根活动。她说：“新加坡华人当年主要从中国南方漂洋过海到南洋，当中有共同点，但是不同社群也有自己的特色。希望不同籍贯的社群有兴趣了解彼此祖辈的离乡背井，了解他们带来南洋的文化。”

李慧玲父母都是潮州人，忆述第一次到外婆的家乡，亲戚带她从屋子走到村口说：“你的阿嫲当年就是从这里走出去的。”她说：“我当时触动了一下，那只是村口。我们知道当年他们到了南洋成为‘新客’，但是再往前追溯，‘过番’的码头是怎样的场景？我一直很好奇，因此请克湛（天猛公艺术基金会创始人）帮忙策划。我们去看的是潮汕出去的‘新客’坐红头船的码头。但实际上，我们的祖辈，不论什么籍贯，当时下南洋都有各自的码头。”

李慧玲也说：“这次的行程，始于去年我们和天猛公办的一场看潮汕书画和品尝美食的活动。读者希望我们带他们到潮汕走一趟文史之旅，我们因此开始跟陈克湛讨论和策划。”

到岭南第一侨宅享盛宴

六天五夜的行程包括参观侨批馆、华侨历史博览中心、猪仔码头和陈慈黉故居。此外，读者也能游览拥有1600年悠久历史的潮州古城、为了纪念古文运动的倡导者韩愈诗人而建立的韩文公祠和白花尖大庙等。李慧玲说到陈慈黉故居享受一场盛宴，是此行的亮点：“潮州八邑会馆当年的‘潮州节’有个宣传片，几个孩子在屋顶上唱‘潮州人，家己人’，就是在那里拍摄的。在大宅院里看潮州文化演出、吃潮州美食，精神和舌尖两不误。”

陈慈黉故居建立于清朝时期，是陈慈黉秉承中国人的传统，大富大贵后在家乡建的一座传世豪宅，历经三代人，跨越两个世纪。抽象水墨画家陈克湛受访时说，以艺术和历史视角，陈慈黉故居有“岭南第一侨宅”和“潮汕小故宫”之称，被列为广东省省级文物重点保护单位，是汕头市旅游景点之一：“故居建筑以潮汕地区典型的‘驷马拖车’结构，‘龙虎门’的建筑格局和建筑风格中西合璧，不同式样的‘厝角头’对应着五行中不同的‘行’，象征‘金木水火土、圆徒长剑平’。以这样大的规模，无论是审美或建筑风格研究，我觉得都值得看看。”

陈建生认为潮汕美食种类很多，且每道都精致用心。（天猛公艺术基金会提供）

陈克湛的叔叔、陈慈黉故居旅游文化有限公司董事总裁陈建生说：“潮汕美食种类实在是太多了，潮汕美食每道精致用心，主要有鹅肉、牛肉等，也一定要配搭潮州单丛茶。为客人准备的有这些潮州美食和各种潮州粿食。”

陈克湛夫人李凯龄说：“我相信大家对侨批不陌生，汕头市侨批馆和潮博馆是必须要去的地方。侨批的重要性包含了华侨移民史、创业史、经济社会发展面貌和先辈们的喜怒哀乐。侨批是联合国教科文组织世界记忆计划（UNESCO’s Memory of the World Programme）之一的文献遗产（documentary heritage）。我第一次到侨批馆和潮博馆时，感触很深。通过这些记录似乎了解了侨批背后感人的故事，让我更珍惜当下。先辈的牺牲换来我们后代现在的平安好日子，这点我们得牢牢记住。”

历史悠久的老妈宫戏台是潮汕文史美食之旅的其中一个景点。（顾功垒摄）

牌坊街也会纳入此次潮汕文史美食之旅的行程。（顾功垒摄）

李慧玲也说：“我小学念到高年级就‘承包’外婆找人写‘批’（信）回乡，以及读‘批’的工作，深切感受那里头的思乡之情，甚至还有不少礼节。早期移民的生活离现在的我们很远，但是离得越远，我们越需要了解。对很多新加坡普通的华族家庭来说，这是我们今日生活的前一章。”

位于汕头市的侨批馆，收藏了许多从潮汕下南洋打拼的先辈所寄回的家书及“猪仔钱”，其中很多都是由陈克湛所捐赠。（李凯龄摄）

升级配套走访闽南最美渔村

中欧航旅中国部产品经理解小燕说，自2024年4月起，中欧航旅便积极推广潮州美食之旅，吸引了超过800人报名参加：“早报与天猛公艺术基金会合作的潮汕文史美食之旅找我们合作，为早报读者和公众量身定制这个行程，是一个特别的合作。”

这次的旅游配套价格稍高，解小燕解释：“此配套专为贵宾客户量身定制，具有其他旅行社无法提供的独特行程和体验。由于机票、餐饮和住宿均为当季价格，且在陈慈黉故居特别安排了晚餐和文化表演，因此比一般价格高。此外，游客还可以在天猛公推荐的当地知名餐馆享用顶级美食。”

行程将分标准行程及升级版行程，两个行程都会到由天猛公艺术基金会所推荐的精选餐馆用餐，包括吴记潮州粥、韩上楼、建业酒家和日日香全鹅宴等。想要到厦门游玩的读者能选择购买升级配套。旅游团会带读者到厦门走访闽南最美渔村——曾厝垵、离海平面比较近的演武大桥海上观景平台，并打卡网红景点沙坡尾。这是厦门最古老的港口，也是早期先辈下南洋的出发点。如今，沙坡尾已打造成濒水休闲区。

潮汕美食全鹅宴，尤其是澄海的狮头鹅十分著名，鹅肝入口即化，鹅肉鲜嫩肥美。（顾功垒摄）

手打牛肉丸是潮汕特色美食之一，参加《联合早报》潮汕文史美食之旅的读者，可在陈慈黉故居的晚宴中品尝到正宗的潮汕美食。（顾功垒摄）

对“潮汕文史美食之旅”有兴趣的读者可拨电63035303向中欧航旅询问详情，或亲临旅行社报名，或在8月16至18日之间到新加坡博览中心第五展厅举行的全国旅行社协会旅游展，中欧航旅第5H03柜台签订配套。

即日起，有意报名参加“潮汕文史美食之旅”的联合早报VIP（订户）可上网核证订户身份，之后再被导到另一张表格，填写完毕后就会获得一封换取背包的电邮。订户在前往中欧航旅签订“《联合早报》潮汕文史美食之旅”配套时，只需出示该电邮，就可获赠背包，送完为止。每个订户账号只限兑换一个背包。

《联合早报》“潮汕文史美食之旅”（标准行程）

日期：2024年11月1日至6日

航班：春秋航空直飞揭阳

费用：

成人：$2088／位（双人房或三人房，中国国内五星级酒店）

单人间：S$2338／位

儿童占床：$2088／位（双人房或三人房）

儿童不占床：$1788／位（双人房或三人房）

《联合早报》“潮汕文史美食之旅”（升级行程）

日期：2024年10月30日至11月4日

航班：厦门航空直飞厦门

费用：

成人：$2488／位（双人房或三人房，国际五星级酒店）

单人间：$2888／位

儿童占床：$2488／（双人房或三人房）

儿童不占床：$2088／位（双人或三人房）