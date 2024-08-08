康养非遗体育 江苏新玩法

时下流行“旅游+”理念，即旅游的同时也享受其他自己所喜爱的活动，例如“运动”。到中国美丽的江苏省旅行，可以落实“旅游+非遗”“旅游+康养”“旅游+体育”三大类别理念。

由中国江苏省文化和旅游厅主办、江苏旅游（新马）推广中心承办的“水韵江苏新玩法”文旅推介会日前就推荐了这些新玩法，游客可以进行非遗体验和活动、品尝非遗美食的好去处，到收藏古代龙袍的南京云锦博物馆参观，到品尝得到醋味冰淇淋的镇江醋文化博物馆游览。另外，江苏温泉和养生胜地、冰雪活动和骑行也都是目前江苏旅行的热点。

南京的不能错过

想到江苏旅游城市南京一游，不能错过的景点包括热门网红景点新街口、小西湖、金陵小城、喵喵街、鱼嘴公园等。据所知，从9月底开始，除了每日一个往返直飞班次，酷航也将在星期一和星期六增加直飞南京的航班，方便旅客。

推介会上介绍了江苏值得吃与玩等地方。（江苏旅游（新马）推广中心提供）

泡温泉也能养生，南京汤山温泉、连云港东海温泉与常州天目湖御水温泉等，值得体验；食养生有知名的南通如皋长寿宴等。爱骑脚踏车的读者，可以体验大运河扬州段骑行与苏州太湖东山环线骑行等。大运河骑行里程8.3公里，难度不高，沿途经过三湾生态公园、文峰寺与康山文化园等；苏州太湖东山的骑行路线包括东山启园等，里程51.4公里，比较有难度。

中国驻新加坡旅游办事处副主任王瑾指出，江苏是中国的文化大省，拥有丰富的自然景观和人文资源，深受国际游客青睐，也是新加坡游客喜爱的旅游目的地。两地民众于疫情后前往对方地区旅游人数不断攀升。自2023年陆续推出入境便利措施，并于2024年2月对新加坡恢复免签之后，中国将在未来不断推进旅游业的高质量发展，让游客能通过旅游，更好地感受包括江苏在内的中国自然、文化、生活与时代之美。