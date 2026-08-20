纪录片《爱猫之城》（Kedi，也译为《伊斯坦布尔的猫》）中有一句令人印象深刻的话：“没有猫，伊斯坦布尔就失去了一部分灵魂。”循着猫的视角漫步在这座连接欧亚大陆的古城，你会发现，它不仅有清真寺的穹顶，市集里的喧闹，博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）的落日，更有一种独特的气质——像猫一样慵懒、优雅，又带着几分漫不经心。在浓郁的异域风情背后，藏着最真实的人间烟火。

走在土耳其伊斯坦布尔的街头，与猫相遇是一件再自然不过的事。它们蜷缩在墙角晒太阳，卧在咖啡馆的椅垫上打盹，或悠然地蹲坐在地铁闸机旁，打量来来往往的行人。街边建筑旁随处可见小小的食盆和水碗，那是居民自发为它们准备的。

这份善意与土耳其的文化和信仰密不可分。在伊斯兰传统中，猫被视为受祝福的动物。相传，先知穆罕默德为了不惊醒在袍袖上熟睡的猫，宁愿割下自己的袖子。正是这种代代延续的信仰与观念，让当地人对街猫展现出极大的包容。

若仔细观察，还会发现一个特别的细节：许多街猫的耳朵都缺了一小角。这并非受伤，而是经过绝育和疫苗接种后的标记。它们大多神态从容，不怕生，也不黏人；有时会突然走到你脚边，用脑袋轻轻蹭一下裤脚，然后若无其事地离开。

看着它们自由穿梭于街道、公园、公交站，甚至商场之间，你会慢慢明白：在伊斯坦布尔，这些猫没有主人，却拥有整座城市。

治愈无数人的传奇街猫

提起伊斯坦布尔的猫，就绕不开一只曾治愈无数人的传奇街猫——汤彼利（Tombili，土耳其语意为“胖嘟嘟”）。它原本只是伊斯坦布尔街头一只再普通不过的猫，却因为一张照片红遍全球。照片里的它斜倚在路边，一只前爪随意搭在台阶上，若有所思地望着远方。那副悠然自得的模样，让它被网友戏称为“世界上最会享受生活的猫”。

汤彼利雕像旁，一只猫咪恰巧入镜。（沈俊摄）

遗憾的是，2016年，汤彼利因病离世。然而属于它的故事并未结束。在当地居民的联名请愿下，卡德柯伊（Kadıköy）区政府在它生前最喜欢停留的位置，为它立起了一座铜像。如今，它依然以那个众人熟悉的姿势坐在街角，望着来来往往的行人，仿佛从未离开。

彩色巴拉特旧貌犹存

离开游客如织的主干道，跟着街头的猫钻进伊斯坦布尔的巷弄深处，往往会遇见另一座城市。在老城区的一隅，巴拉特（Balat）就是这样一个适合慢慢闲逛的街区。这里曾是犹太人、希腊人、亚美尼亚人和土耳其人比邻而居的社区，多元文化在这里留下层层叠叠的生活印记。

沿着起伏的坡道前行，两旁色彩斑斓的老房子仍保留着几十年前的模样。古董店、独立咖啡馆和手工作坊散落在石板路两侧，每推开一扇不起眼的木门，都可能遇见一个充满故事的空间。

巴拉特拥有糖果色的老房子。（沈俊摄）

街头的主角依然是猫。它们懒洋洋地卧在咖啡馆门前，或跳上窗台，眯着眼看人来人往；偶尔还能看见几只狗安静地趴在街边，对过往行人视若无睹。这里没有热门景点前排队的人潮，也没有商业街上此起彼伏的招徕声。一只猫慢悠悠地从脚边经过，远处传来咖啡杯轻轻碰撞的声音。走在巴拉特，你很容易忘记自己正身处一座拥有千万人口的国际大都市。

夜幕下的伊斯坦布尔，宣礼塔与灯火勾勒出城市天际线。（沈俊摄）

感受过陆地上的烟火气，不妨换个角度，从海上重新认识这座连接欧亚大陆的城市。对伊斯坦布尔人而言，穿越博斯普鲁斯海峡的渡轮只是日常通勤；对旅人来说，却是一段流动的风景。

如果想追一场落日，不妨搭乘由伊斯坦布尔欧洲区埃米诺努（Eminönü）开往亚洲区于斯屈达尔（Üsküdar）的渡轮。约20分钟，便能完成一次跨洲之旅。当船缓缓驶过，海鸥贴着船尾盘旋，夕阳将天边染成蔷薇色。岸上的灯火一盏接一盏亮起，微凉的海风迎面吹来，站在甲板上，我忽然觉得“横跨欧亚”不再只是地图上的一句介绍，而是正在脚下发生的事情。

博斯普鲁斯海峡两岸，一边是欧洲，一边是亚洲。（沈俊摄）

一砖一瓦间藏文明印记

在伊斯坦布尔旧城区，有两座无法绕开的建筑：蓝色清真寺（Blue Mosque）与圣索菲亚大教堂（Hagia Sophia）。蓝色清真寺与圣索菲亚仅隔着一座广场，前者是伊斯坦布尔最具代表性的奥斯曼建筑之一。六座宣礼塔高高耸立，层层穹顶向天空铺展开来。因寺内铺满蓝色的伊兹尼克瓷砖（Iznik tiles），人们更习惯称它为“蓝色清真寺”。若恰逢祷告时刻，悠长的宣礼声会从高塔传来，不久之后，远处的清真寺也响起回应，声音此起彼伏，在城市上空久久回荡。

蓝色清真寺的彩绘花窗与吊灯。（沈俊摄）

圣索菲亚大教堂的故事，则要漫长得多。这座已有近1500年历史的建筑，曾是教堂、清真寺和博物馆，如今又恢复为清真寺。漫长的岁月，把不同文明的印记留在了这里。走进殿内，抬头望向穹顶，金色马赛克天使依然静静注视着来访者。你或许会疑惑：这里不是清真寺吗，为什么还会有基督教的象征？答案正藏在这座城市的过去。拜占庭时期留下的马赛克壁画并未被彻底抹去，而是被遮盖起来，并与伊斯兰书法以及经文装饰并置。两种信仰就这样共同存在于同一片空间，见证着时代更迭。

神秘地下水宫殿

在圣索菲亚大教堂斜对面，还隐藏着一座来自拜占庭时代的地下世界——地下水宫殿（Basilica Cistern）。这座建于公元6世纪的巨大蓄水池，曾为整座城市储存珍贵的淡水。沿着昏暗的木栈道缓步而下，空气忽然凉了几度。抬头望去，一根根石柱从幽暗水面中升起，消失在灯光与阴影交织的深处，让人一时分不清自己究竟身处何处。

地下水宫殿水面上的灯光倒影。（沈俊摄）

最神秘的莫过于西北角那一尊侧放、一尊倒置的美杜莎（Medusa）头像。关于它们为何被安放于此，至今众说纷纭。有人说是为了削弱美杜莎令人石化的魔力，也有人认为只是建筑师设计上的巧合。无论真相为何，当神话与历史一同沉睡在地下时，地下水宫殿早已不仅是一座蓄水池，更像是一段被封存在黑暗中的古老记忆。

大巴扎的鲜活人间烟火

如果说清真寺定义了伊斯坦布尔的过去，那么大巴扎（Grand Bazaar）展现的则是这座城市最鲜活的日常。琉璃灯、铜器、珠宝、手工地毯和蓝眼睛护身符铺满一间间小店。店主坐在门口喝茶，偶尔抬头招呼经过的游客。那些看似寻常的手工艺品，背后往往是几代人延续至今的技艺。

大巴扎展现的是伊斯坦布尔最鲜活的日常。（沈俊摄）

不远处的香料市场又是另一番景象。摊位上堆满红色的辣椒粉、金黄的藏红花和各式各样的坚果，空气中飘着烤肉和甜点的味道。卖冰淇淋的小贩熟练地挥舞着长杆，把甜筒递到游客手里，又在对方即将接住时迅速抽走，引来一阵笑声和无奈的惊呼。转角的茶馆里，人们端着郁金香形状的玻璃茶杯，三三两两地谈天说地，时间仿佛在这里慢了下来。

告别伊斯坦布尔时，留在记忆里的，不是相机里的照片，也不是攻略上那些必去的景点，而是一只卧在窗台上晒太阳的街猫。它安静地蜷缩在那里，对街上的喧闹与脚步声毫不在意，仿佛这座城市本该如此从容。或许，伊斯坦布尔的灵魂，就藏在这些再寻常不过的瞬间里。

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