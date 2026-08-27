峇厘岛画中仙境寻幽 不经意踏上先驱画家昔日足迹
峇厘岛曾是画家的艺术天堂，如今仍是婚礼乐园。作者重游此地，探访乐玛耶—帕罗纪念馆，游水宫，观赏卡恰舞，在圣泉寺泡冷泉，还遭顽猴抢眼镜。纵使游人如织，这里依然保有甘榜魅力与文化特质，未被商业浪潮冲淡本真。
峇厘岛最高的山——阿贡火山。 （谢燕燕摄）
把印度文化有机地融入热带海岛风情的印度尼西亚峇厘岛，上个世纪初就已经是一些西方画家眼中的“艺术天堂”。74年前，本地四位先驱艺术家刘抗、陈宗瑞、锺四宾和陈文希曾经到峇厘岛写生、作画、取灵感，开启画坛新风潮。南洋画伯李曼峰则在1941年就到过那里作画。
国家图书馆2025年2月办了“封尘的故事：四画家1952年峇厘寻艺之行”展览，介绍刘抗、陈宗瑞、锺四宾和陈文希的峇厘行，包括他们在岛上走访比利时画家阿德里安·让·乐玛耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès）和其妻子妮·帕罗（Ni Pollok）的经过。
乐玛耶（1880—1958年）1932年到了峇厘岛后，便“赖”在这个热带天堂不走，三年后娶18岁的妮·帕罗（1917—1985年）为妻。妮·帕罗是峇厘岛传统舞蹈家，15岁邂逅乐玛耶后就一直是他作画对象。