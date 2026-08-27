把印度文化有机地融入热带海岛风情的印度尼西亚峇厘岛，上个世纪初就已经是一些西方画家眼中的“艺术天堂”。74年前，本地四位先驱艺术家刘抗、陈宗瑞、锺四宾和陈文希曾经到峇厘岛写生、作画、取灵感，开启画坛新风潮。南洋画伯李曼峰则在1941年就到过那里作画。

国家图书馆2025年2月办了“封尘的故事：四画家1952年峇厘寻艺之行”展览，介绍刘抗、陈宗瑞、锺四宾和陈文希的峇厘行，包括他们在岛上走访比利时画家阿德里安·让·乐玛耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès）和其妻子妮·帕罗（Ni Pollok）的经过。

乐玛耶（1880—1958年）1932年到了峇厘岛后，便“赖”在这个热带天堂不走，三年后娶18岁的妮·帕罗（1917—1985年）为妻。妮·帕罗是峇厘岛传统舞蹈家，15岁邂逅乐玛耶后就一直是他作画对象。