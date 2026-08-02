今年9月学校假期为9月5日至13日，加上9月4日教师节，孩子一口气迎来10天假期。想带他们出去玩，又不想重复逛商场、看电影的老路线？为你推荐时下最有话题的新开幕及限时打卡地：到印度尼西亚民丹岛新开张的度假村开启海岛假期，去新山住进波音747改造的酒店，与Hello Kitty和三丽鸥家族一起赏灯迎中秋，探访600多只刚搬家的乌龟。大人有得休息，小朋友则可暂别功课压力，记得收藏这份9月假期遛娃攻略。

民丹岛度假村 全家海岛放松

带孩子出国，最累的往往不是照顾他们，而是每天查路线、叫车和转换景点。刚在民丹岛北岸开幕的度假村Mövenpick Resort & Spa Bintan Lagoon，从丹那美拉渡轮码头出发前往度假村，船程约70分钟。抵达民丹岛后，度假村提供接送服务，车程约20分钟。吸引家庭游的亮点是把住宿、餐饮、海上运动和儿童活动，集中在同一个地方。入住后不用赶行程，大人和小孩都能找到喜欢的角落，在这里待上几天。

从新加坡出发，船程约70分钟便可到达民丹岛，Mövenpick Resort & Spa Bintan Lagoon度假村就在岛的北岸。（取自官网）

每间客房都有私人阳台或露台，住客可远眺海景放松身心。（取自官网）

度假村共有408间客房和套房，普通客房每晚约176元起，含早餐。每间客房都附私人阳台或露台，可选择花园景或海景。海岛度假最吸引人的莫过于水上运动，这个度假村有三个泳池、水滑梯和私人沙滩。孩子和家人可以在海边尝试皮划艇、立式划桨，或到娱乐区玩桌球、打电动。

度假村还为年幼孩子设置儿童区，有手工活动、电视室、午睡房及婴儿房。把孩子托管在儿童空间，有人陪着做手工，父母便可趁机到旁边的Spa馆按摩，或在Soñada Beach Club的海滨躺椅上放空片刻。喜欢运动的家长可体验空中瑜伽、普拉提或使用健身房。

度假村设有室内和户外儿童游乐区，孩子可在这里释放能量。（取自官网）

一日三餐都可在度假村的餐馆解决，Port 19供应自助早餐，印尼菜、印度菜、披萨、意大利面和儿童餐，适合口味各异的一家人“一站解决”。Yokatta Izakaya & Bar由日本厨师掌勺，可一边看海，一边享用寿司、串烧和乌冬面。孩子最期待的是每天下午3点开始的巧克力时光，各式甜点一字排开，还有巧克力喷泉供享用。在甜点时光中，一家人一起度过学校假期的甜蜜时刻。

新山飞机酒店 睡进波音747里

对迷恋飞机的小朋友来说，睡在真正的波音747里，可能比搭飞机本身更兴奋。新山新开幕的酒店1975 Avenue & Hotel，以两架退役波音747为主角，分别取名Bove和Bey。两架飞机共改造成18间套房，每间以不同国家为设计灵感，从日本、埃及、墨西哥到摩纳哥，让一家人不必升空，也能展开一场想象中的环球旅行。主楼另有20间客房，近期订房平台价格约350新元起。

新山新开幕的酒店1975 Avenue & Hotel，以两架退役波音747飞机为主角。（取自官网）

在机舱里改造出舒适客房。（取自官网）

小朋友的新鲜感也不只停留在飞机内。酒店设有度假村式泳池、人造白沙滩、儿童水上游乐区、成人池和按摩池，可以在这里尽情玩水。酒店介于Paradigm Mall与Mount Austin之间，可把住宿、商场购物和咖啡馆小憩安排进同一趟行程。

和三丽鸥家族一起赏花灯

不想收拾行李出国，在本地也能带孩子来一场“入夜旅行”。配合VivoCity开业20周年，商场三楼Sky Park（至9月27日）化身成Sanrio Characters Moonlit Garden月光花园，由Hello Kitty、Cinnamoroll、Kuromi、My Melody、Hangyodon和Pompompurin坐镇六大主题区。主展区免费开放，最大的主角是坐在巨型月饼上的7米高Pompompurin，另有5米高的Cinnamoroll秘密花园、Hangyodon水上花园和挂满灯笼的Hello Kitty步道。

VivoCity商场三楼的Sky Park化身为三丽鸥游乐场。（主办方提供）

巨大的充气Hello Kitty在门口迎接你步入彩灯世界。（主办方提供）

想要把日景和夜景一网打尽，可在傍晚5时30分左右抵达。先趁天色未暗拍照，等到傍晚6点亮灯后再走一圈，感受夜景气氛。Kuromi嘉年华每天傍晚5时开放，设有六款游戏，包括投篮、钓鱼及充满本地趣味的“纸巾霸位”挑战。想带免费纪念品回家，可参加傍晚5时至晚上9时的灯谜挑战，每小时最先完成的50名参加者可获限定贴纸，送完为止。

探访600多只乌龟的新家

闭馆一年半后，新加坡“乌龟博物馆”Live Turtle and Tortoise Museum终于在8月23日重新开放。很多人对乌龟博物馆的早期印象，是它曾位于裕华园。几经搬迁后，博物馆如今搬到了卡迪附近，邻近HomeTeamNS Khatib的两层楼新馆（11 Chencharu Close S769287）。新馆面积比原馆大一半，让30多个品种超过600只的乌龟、陆龟和水龟住进更宽敞的家。

在乌龟博物馆近距离与大型乌龟接触。（取自官网）

这里不是只能隔着玻璃观看的传统展馆，孩子可以近距离观察猪鼻飞龟、印度星龟、箱龟和软壳龟等少见品种，还能购买蔬菜和饲料，喂食及触摸部分性情温顺的乌龟。新馆从一片空地开始兴建，加入新的活动与拍照区，以及供家庭休息的桌椅。亲子家庭可预留约一小时参观，若孩子想喂乌龟，可在入场时购买饲料。

记得穿方便走动、不怕弄脏的鞋子，从卡迪地铁站B出口步行约10分钟可到达。门票是本地居民及永久居民（7岁以上）11元，3至6岁儿童（及60岁以上长者）7元。