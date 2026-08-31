圣淘沙发展总体规划将带来更多亲近大自然的体验，让访客享受充实的户外时光，并在离家不远处寻得片刻宁静。

繁忙的工作日程、长时间面对屏幕的日常作息，加上城市生活无休止的喧嚣，让越来越多人主动寻找片刻宁静——一个无须搭飞机远行，也能让人喘口气、远离纷扰、单纯放松的地方。

自7月起，“你的岛屿，焕新想象”（Your Island. Reimagined）大圣淘沙展览陆续在怡丰城、淡滨尼天地和裕廊坊举行。随着圣淘沙迈向新篇章，访客受邀分享他们最期待的体验，而答案相当明确。

“更多树木、有遮阴的步道。”一名访客说。另一人则希望有“一个属于所有新加坡人的海滩天堂”。有人期待“更多自然、更多飞鸟、更多海滩”，也有人只想要“一个宁静又安全的地方”。

在这些对阳光、沙滩和海洋的愿望背后，有着一个清晰的共同点：人们希望有更多空间，能暂时抽离现代生活的忙碌，又不必离家太远。

无论是打沙滩排球、沿海漫步，还是在水边放松，圣淘沙的海滩都提供亲近户外、舒展身心的空间。（圣淘沙发展局提供）

慢下来的理由

健康专家早已指出，在新加坡这样生活节奏快速的城市，大自然是最容易接触，却也最常被忽略的减压方式之一。

事实上，2019年刊登于《心理学前沿》（Frontiers in Psychology）的一项研究指出，仅仅花20分钟亲近大自然，就有助降低压力荷尔蒙水平。

持证森林疗愈向导尹丽红说：“到水疗中心放松需要付费，森林却是一所免费的心理健康‘诊所’，而且就在我们身边。”

作为森林疗愈向导，她会在新加坡植物园、拉布拉多公园和乌敏岛等绿地，带领沉浸式体验，通过感官引导，在安全、友善的环境中，帮助参与者放慢脚步、停下来，并与大自然建立深层连结。

她补充说：“森林里有丰富的负离子，有助改善情绪和减轻压力。只要置身大自然，并愿意花时间慢下来，自然会感受到一种宁静。”

不过，这类疗愈身心的体验并不限于森林。她说：“我们很幸运，身边有公园、花园、蓄水池和海岸，尤其是海滩，让人们能够停下脚步、恢复元气，重新找回自己。”

漫步圣淘沙的自然步道，可看见岛屿的另一面，让自然、历史和野生动物在此交会。（圣淘沙发展局提供）

尹丽红从小就热爱大自然。她说，与大自然相处，不必只留待偶尔的假期或静修之旅。

“你不必出国，只须找一个保留自然质朴风貌的地方，放慢脚步，专注当下。大自然不会要求你高度集中注意力；你不需要刻意寻找什么，只要静下来，就会被叶片的质感与纹理吸引。”

“看着一片叶子飘落，或聆听远处的蝉鸣鸟叫，都能让过度思考的大脑得到休息，就像一剂舒缓心神的良方。就这么简单。”

你的岛屿 焕新想象

圣淘沙的未来规划，核心正是把健康与疗愈融入旅程、周末休闲，以及日常生活。

圣淘沙向来以新加坡的岛屿游乐场著称，但多年来，它其实也扮演着另一个角色——一座岛屿休闲绿洲。沿着海滩迎接日出、在自然步道的林荫下享受静谧时光，或在海边安静独处，一直都是岛屿魅力的一部分。

圣淘沙的海岸空间让一家大小无需远行，也能轻松到海边共度时光、亲近大自然。（圣淘沙发展局提供）

圣淘沙的新篇章，将进一步强化这一面向。7月公布的圣淘沙发展总体规划，将把圣淘沙和布拉尼岛转型为连通性更强的目的地，让自然、休闲、商业和生活方式体验共存。

“我们通过圣淘沙发展总体规划推动岛屿发展，同时不失圣淘沙原有的特色。”——圣淘沙发展局局长田桂英

这意味着扩大绿化空间、加强步道之间的衔接、重塑海滩、增添以大自然为本的新景点，并在发展过程中以人为本，同时以可持续发展为核心。

丹戎里茂的海岸景观与岩石海滩展现圣淘沙宁静的一面，让访客重新亲近大自然。（圣淘沙发展局提供）

田桂英补充说：“圣淘沙发展总体规划将增添绿化空间、自然步道，并重塑海滩，让人们在距离环球都市仅几分钟之处，也有更多空间可以放慢脚步。无论是沿海静静散步，还是置身大自然，我们都在满足访客放松身心、重新建立连结的需求。”

未来，无论访客有一整天，还是只有一个小时，都能更轻松地重新亲近大自然。

多年来，新加坡人总把圣淘沙与游乐设施、度假酒店和欢乐出游联系在一起。圣淘沙发展总体规划将呈现一幅更完整的图景：这座岛屿同样可以让人放慢脚步、自在呼吸，并与周遭的大自然重新连结。

巴拉湾海滩是访客放慢脚步、亲近海洋的好去处之一，无论沿岸漫步，还是静静欣赏海景，都能享受惬意时光。（圣淘沙发展局提供）

圣淘沙发展总体规划一览

圣淘沙发展总体规划将在未来20年改造圣淘沙和布拉尼岛共620公顷的范围。首批发展项目预计从2030年代初开始陆续启用，整体转型计划则预计于2045年完成。以下是部分亮点：

圣淘沙发展总体规划示意图。（绘图／新报业媒体）

1. 重塑英比奥山

全新的英比奥绿岭步道（Imbiah Lookout Walk）是一条有遮盖的高架森林树冠步道，将衔接圣淘沙心之音（Sensoryscape）、英比奥绿岭及周边步道。未来阶段将把大自然与历史步道延伸至南部山脊，同时加强圣淘沙和布拉尼岛之间的生态连通性。

英比奥绿岭步道构想图。（圣淘沙发展局提供）

2. 建设栈道提供跳岛体验

全新的滨海栈道将让访客步行往来圣淘沙岸外小岛，同时尽览开阔海景。配合重塑后的海滩与全新滨水空间，海岸线将提供更多机会，让人迎接日出、在水边停留片刻，或暂时远离城市，以悠缓步调享受时光。

滨水跳岛体验构想图。（圣淘沙发展局提供）

想亲自了解这项愿景，可于9月23日至27日到榜鹅水滨坊（Waterway Point）参观下一场“你的岛屿，焕新想象”大圣淘沙展览。

【本文由圣淘沙发展局呈献】