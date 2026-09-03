武当山，是武侠小说里隐于云海的绝世高人之居；神农架，则是至今仍低语着“野人”传说的洪荒秘境。去年10月的这趟中国湖北之行，就把重点锁定在武当山与神农架，一探传奇与神秘背后的真面目。飞机降落在山城重庆，我们先在重庆周边转转，再出发探秘传奇之地。

摩围如画 峡谷成诗

在重庆彭水的摩围山国家森林公园，喀斯特地貌奇观——石林、天坑、绝壁、溶洞等景观随处可见，游客基本上是重庆本地人。登临飞云口观云海，再攀千级石阶至海拔1600米的豹头崖。伫立山巅，清风拂面；放眼四望，万壑千峰如波涛起伏，壮丽景色尽收眼底。

次日，前往黔江武陵山区的土家苗乡。城市大峡谷穿城而过，深达500米的峡谷与森林、瀑布、溶洞交融，形成“城在峡上，峡在城中”的奇景。漫步栈道，观悬崖上的巨幅观音石刻；入赤穴溶洞，五彩灯光映照钟乳奇石，如入幻境。