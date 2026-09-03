仙岳听道洪荒探秘 武当山与神农架的山水纪行
自山城奇景到武当山仙骨，从神农架秘境到夔门咆哮。这趟重庆与湖北的千里行程，历经三峡之雄、大九湖之秀。穿过袅袅香火，跨越绝壁古镇，在浩荡山水与古老传说中，诠释“最美的风景就在路上”。
醉美神农架，这里拥有生态系统保存极其完整的原始森林。 （王华儿摄）
武当山，是武侠小说里隐于云海的绝世高人之居；神农架，则是至今仍低语着“野人”传说的洪荒秘境。去年10月的这趟中国湖北之行，就把重点锁定在武当山与神农架，一探传奇与神秘背后的真面目。飞机降落在山城重庆，我们先在重庆周边转转，再出发探秘传奇之地。
摩围如画 峡谷成诗
在重庆彭水的摩围山国家森林公园，喀斯特地貌奇观——石林、天坑、绝壁、溶洞等景观随处可见，游客基本上是重庆本地人。登临飞云口观云海，再攀千级石阶至海拔1600米的豹头崖。伫立山巅，清风拂面；放眼四望，万壑千峰如波涛起伏，壮丽景色尽收眼底。
次日，前往黔江武陵山区的土家苗乡。城市大峡谷穿城而过，深达500米的峡谷与森林、瀑布、溶洞交融，形成“城在峡上，峡在城中”的奇景。漫步栈道，观悬崖上的巨幅观音石刻；入赤穴溶洞，五彩灯光映照钟乳奇石，如入幻境。