并非因为3月在印度尼西亚科莫多国家公园见过科莫多巨蜥，对那被称为“龙”的古老生物留下深刻印象，我才决定在机舱里再看一次《龙族前传》（House of the Dragon）。单纯是飞机上大大的荧幕，适合看龙飞来飞去。旅人对即将前往的地方总有无限想象。飞机朝台湾靠近时，我忽然想，从空中鸟瞰，中央山脉会不会像一条安静伏着的巨龙，露出长长的背脊？

看不见龙脊。4月下旬的台湾，天气阴晴不定。走出机场时，正下着倾盆大雨。司机已在等候，我跳上车，往宜兰驶去。此次旅行的重点在台中的梨山，但夜晚山路崎岖难行，于是先绕到我一直喜欢的宜兰，在进入山区之前，先看看山的轮廓，看一片青翠的稻田，在中央山脉脚下展开。

宜兰五结乡的夜幽幽的，想必在如此悠闲的地方，大家都有早睡的习惯。民宿在夜色中逸出一道温暖的光，女主人像是在等候夜归孩子的母亲。一闻有车子碾过小石子的声音，便打开大门走了出来。那夜辗转难眠。床很舒服，窗外的虫鸣也很催眠，却始终无法入睡。我忽然想起在机舱里续了三次叫作“霞岛微光”的特调。那种清爽之后的回甘，是因为茶吗？上网查了一下，找到答案。果然是茶。午后我不该喝茶。那茶，不会是梨山茶吧？