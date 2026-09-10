日本秋季红叶不是同一时间登场，而是从北海道、高海拔山区开始，慢慢往东北、关东、关西地区推进。

根据日本气象株式会社公布的2026年第一回红叶预测，今年秋季日本不少地区的红叶最佳观赏期，预计会和往年差不多，或比往年稍晚一些。主要城市最适合赏枫的时间，多集中在11月下旬至12月中旬。想追着红叶走，不能只记住11月是赏枫季，而应根据自己的假期，对照不同地区的赏枫预测时期来安排行程。

出发前可先确认各景点的红叶进度。（孙慧纹摄）

追“枫”时段与地点

·9月底至10月上旬：北海道及高海拔山区先行。

高山、山岳地带通常较早变色，适合想抢先看红叶，喜欢山林湖泊与温泉的旅客。但若以札幌等主要城市为参考，2026年红叶预测时期落在11月上旬，出发前应确认具体景点进度。

·10月下旬至11月中旬：日本东北地区、长野（Nagano）、日光（Nikkō）等山间地带。

这一阶段适合追山谷、溪流、湖泊及温泉区的红叶。须注意的是，城市和平地会比山区晚，像青森（Aomori）、长野等主要城市的预测日期分别在11月中旬至下旬。

·11月下旬至12月上旬：东京、金泽、广岛、名古屋、大阪等城市进入重点期。

2026年东京红叶预测约为11月29日，名古屋约为12月2日，大阪约为12月4日，适合安排城市公园、庭园以及近郊一日游等赏枫路线。

·12月上旬至中旬：京都、日本西部以及较温暖地区仍有红叶。

京都、和歌山（Wakayama）、高知（Kochi）、福冈、鹿儿岛等地的红叶预测，集中在12月上旬至中旬。想看红叶配古寺、庭园，或到关西慢旅行，12月初可能更合适。

日本主要城市红叶预测一览

日本各地红叶最佳观赏期不同，旅客可参考最新的预测，配合个人假期安排行程。

11月上旬：札幌约11月7日。

11月中旬：青森约11月13日。

11月下旬：长野约11月21日，仙台约11月25日，广岛约11月28日，东京约11月29日，金泽约11月30日。

12月上旬：名古屋约12月2日，大阪约12月4日，福冈约12月7日。

12月中旬前后：高知约12月9日，鹿儿岛约12月10日，京都及和歌山约12月11日。

五大主题目的地对号入座

①看红叶与古寺：京都

京都是最经典的日本赏枫地之一，红叶与寺院、神社及庭园相互映衬，适合第一次去日本赏枫的旅客。不过，热门景点人潮较多，最好安排平日的清晨或傍晚前往。

参考2026年的预测，京都的红叶最佳观赏期预计在12月11日前后，因此若想看红叶与古寺、庭园交相辉映，12月上旬至中旬比11月中旬更为稳妥。

京都的红叶与古寺相映成景，非常适合第一次赴日赏枫的旅客。（孙慧纹摄）

②饱览山林大片秋色：日光、日本东北地区、长野

这些地区更适合喜欢自然景观的人。山林、溪谷、湖泊、瀑布与温泉交融，秋色层次丰富，也比大城市更有“追枫旅行”的感觉。此外，这些地方要特别留意海拔差异，山区、湖区、溪谷通常比城市和平地更早进入赏枫期。

湖区红叶可能比市区的预测日期更早进入最佳观赏期。（孙慧纹摄）

③赏枫兼泡温泉：箱根、日光周边、东北温泉乡

如果不想每天赶景点，可以选择温泉度假地。白天赏红叶，晚上入住温泉旅馆，比较适合情侣、家庭或想放慢节奏的旅客。

④拍富士山与红叶：河口湖

河口湖（Lake Kawaguchi）适合摄影和打卡型旅客。若天气晴朗，红叶、湖面与富士山同框，是很具代表性的秋季画面。河口湖天气多变，对富士山的能见度影响很大，若想顺利拍到这一经典画面，不妨把行程排得宽松一些。

若想拍出富士山与红叶同框的经典画面，河口湖是不少摄影爱好者与打卡游客的热门选择。（取自IG @visitjapansg）

⑤轻松城市赏枫漫游：东京、奈良

如果不想频繁转车，东京的公园、庭园皆可赏红叶；明治神宫外苑银杏大道则能让人感受金黄色的迷人秋景；而奈良能将古寺、公园和小鹿完美融合，旅行节奏相对轻松。

若不想频繁转车，可到东京的公园、庭园赏红叶。（孙慧纹摄）

教你如何避免“扑空”

秋季赏枫期是日本旅游旺季之一，京都、日光、河口湖等热门地区的住宿、交通票券和部分景点预约往往极为抢手。出发前除了确认最新红叶进度，也应尽早预订酒店和民宿，规划交通，并预留转车、塞车或排队时间；若与年长者同行，行程不宜排得太满。

①出发前再查最新红叶进度

红叶变色时间会受气温、降雨、台风等影响，几个月前看到的预测不一定准确。红叶预测图多以主要城市或代表地点为参考，适合判断大方向，但同一都道府县内，山区、溪谷、湖区、寺院庭园的赏枫时期仍可能不同。安排行程前，最好再查具体景点的实时红叶情报。

②不要只看“月份”

同样是11月，北海道部分地区可能红叶已临近尾声，而京都和东京才逐渐进入观赏期。

③注意海拔差异

同一地区内，山区通常比市区早变色，高海拔景点可能提前数周进入最佳观赏期。

④准备备选景点

如果首选景点尚未变色，或已过最佳观赏期，附近公园、庭园、溪谷或低海拔地区可能仍有红叶可赏。

⑤避开周末高峰

京都、河口湖、日光等热门地点在红叶季人潮汹涌，若行程时间较充裕，可考虑平日早上前往。

⑥赏枫旺季要留意热门景点交通措施

日本近年加强应对过度旅游（overtourism），京都等热门赏枫地也在秋季实施交通疏导措施。例如，在2026年10月7日至12月10日，京都清水坂观光停车场将限制自驾车进入，旅游巴士则须提前预约。

热门景点周边的巴士、道路及停车场也可能较拥挤。计划自驾或参加巴士团的游客，出发前应先查询当地最新交通安排，以免影响赏枫行程。

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