串本（Kushimoto）是纪伊半岛（Kii Peninsula）的海滨小镇，日本铁路列车经停此地，车站旁的山坡立着一块标牌——“本州最南端之车站”。由于火车的班次不多，若不是在串本住宿，切记按照时刻表规划行程。乡间的乘客很少，沿途一侧是青翠山峦，另一侧则是碧海礁石，不时经过绿油油的稻田，偶尔见到田间骑车上学的孩子。

JR串本车站是本州最南端的车站。（陈煜摄）

串本町虽然人口不多，没有光鲜靓丽的建筑，却有着完备的观光服务设施。火车站旁设有观光服务中心，站前广场设有巴士与出租车站。串本是骑行者友善的环境，可以在观光服务中心租借电动脚踏车，手续相当简便，填写英文表格并提供护照复印件，以信用卡或现金付账。工作人员会示范脚踏车的开锁及使用方法。脚踏车座椅的高度可以调节，电池的电力充足，并配有轻便的头盔。

串本车站前的街市集中了主要的商业服务设施，有着昭和时代的怀旧氛围，除了过境道路的车流较大，大部分时间都是“独行天下”的快乐。穿过街市前往潮岬（Shionomisaki），沿着海岸设有周游线，可一路欣赏太平洋的壮阔海景。若想体验当地人的生活，可以在进入潮岬后的分岔路口往腹地骑行。进入地势较高处的居住区，道路两侧是带庭园的独栋房屋，设有小学、邮局等，如同日本动漫里的悠闲乡村场景。南端有一片树林，树影斑驳，清凉绿意令浑身暑气消散。

绿树掩映的潮岬聚落。（陈煜摄）

登灯塔俯瞰壮美海景

从树林中骑出，穿过周游线的车道，一路向海岸前进，将车停在潮岬灯塔前，购买门票入内参观。这是日本最早的八座洋式灯塔之一，所在的岬角视野开阔，附近有被称为“鲸山见”的古代捕鲸的瞭望台。这里周围散布着姿态各异的礁石，是串本最为壮丽的海景之一。湛蓝的海水拍击着礁石，激起蓝白渐变的浪花，与崖壁上茂盛的植物共同谱写生命华章。

这座粉刷成白色的潮岬灯塔，底层设有资料展示室，介绍它的功能与建造，以及日本沿海灯塔的分布与历史。登上68级的台阶后，再以爬梯上到瞭望台。在制高点眺望太平洋，俯瞰树林中的潮御崎神社，在猎猎海风中不由得感叹这才是海的样子。

湛蓝的太平洋与拍击礁石的蓝白浪花，共同构成了壮美辽阔的潮岬海景。（陈煜摄）

从潮岬灯塔上眺望纪伊半岛，树林中隐约可见潮御崎神社。（陈煜摄）

板块挤压造就独特地貌

沿着周游线向东骑行，远远望见潮岬观光中心的浅蓝色建筑，这里售卖各类纪念品，也提供餐饮服务。沿着海岸一侧是大片的绿地，悬崖边竖立着“本州最南端”的纪念碑，黑松框起另一种海的模样。不远处有一座单层建筑——潮风休息站，里面有面海的休息桌椅、自动贩卖机和洗手间，展厅内设有关于澳大利亚星期四岛（Thursday Island）的展览。擅长潜水的串本渔民曾前往约5000公里外的岛屿谋生，采集用于制作纽扣的蝶贝。这一高危行业的死亡率极高，一些人埋骨异乡，另一些人则在那里成家。两地至今保持着友好往来，共同在这里设立纪念雕塑与显彰碑。

悬崖边竖立着“本州最南端”的纪念碑。（陈煜摄）

潮风休息站内设有澳大利亚星期四岛的展览。（陈煜摄）

潮岬观光中心旁设有南纪熊野地质公园中心（Nanki Kumano Geopark Center），串本町正是南纪熊野地质公园的重要组成部分。展览生动地展示了板块运动挤压形成的独特地貌，并解释了熊野千年信仰的起源。诡异的地理现象催生出人们对于未知神秘力量的膜拜。和歌山有着“木之国”的美誉，得益于肥沃的火山灰；黑潮更是为纪伊半岛带来丰富的海洋资源，使串本拥有高纬度地区罕见的珊瑚生态群落。

原以为串本不过是半日游的去处，没想到顶着烈日在海风中骑行几个小时，不仅与山海美景相遇，还在各种展览中增长了学识。遗憾的是，因为没有时间前往纪伊大岛（Kii-Oshima），只能匆忙赶上前往白滨的火车。坐在冷气车厢里降温时，思量着何日再访串本？

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