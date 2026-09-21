中国江苏在新加坡推介五大主题旅游线路，涵盖观光休闲、特色美食、非遗研学、生态康养和人文静心，串联南京、苏州、无锡、扬州，以及南通等13座城市的文旅资源，让游客可按兴趣选择不同的江苏旅游体验。

由新加坡中国文化中心、中国驻新加坡旅游办事处、江苏省文化和旅游厅联合主办，江苏旅游（东南亚）推广中心承办的“新体验・心遇见”2026水韵江苏（新加坡）文旅推介会9月18日在新加坡中国文化中心举行。江苏省文化和旅游厅二级巡视员李虎仁在会上说，2025年新加坡赴江苏游客同比增长近30%，新加坡是江苏重要的海外客源市场之一。随着中新互免签证政策生效，两地人员往来更加便利。

坐在前排的新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任孔媛（右三）、江苏省文化和旅游厅二级巡视员李虎仁（ 右二）、中国驻新加坡旅游办事处副主任张淼晶（左三）、江苏省驻新加坡／马来西亚经贸代表处主任代表沈立国（右一）与一众嘉宾合影。（江苏旅游（东南亚）推广中心提供）

多一个直达南京的选择

五大线路从江苏不同地域和文化特色切入，包括山水及城市观光、地方美食、传统文化体验，以及生态和休闲旅游等。江苏方面也介绍，当地近年来不断完善支付、交通、多语种服务，以及离境退税等旅游配套。交通方面，厦门航空已于9月24日开通南京往返新加坡直航航线。新航线开通后，本地旅客前往江苏将多一个直达南京的选择，也方便当地旅行业者设计江苏旅游行程。

推介会活动吸引了近40家本地旅行商、航空公司以及媒体代表参加。江苏方面也公布了针对新加坡旅行商的合作奖补政策。

昆音绕梁文化传情

除了旅游线路，推介会也以昆曲呈现江苏的传统文化。来自昆山当代昆剧院的演员带来了昆曲经典《牡丹亭》选段《游园惊梦》《寻梦》和《离魂》的精彩演出，以水磨腔及传统身段演绎，让现场嘉宾沉浸式感受江南戏曲独有的雅致风韵，体悟中华传统文化的深厚底蕴。两百多名本地各界人士到场观看。

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新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任孔媛致辞时说，江苏的美景和美食令人流连忘返，希望新加坡旅游业者继续向当地游客介绍江苏旅游线路。

这场推介会也是江苏今年在东南亚举行的第三场专题旅游推广活动，此前已在泰国和马来西亚举行。