罗马尼亚的特兰西瓦尼亚（Transylvania）是一块历史底蕴丰厚的区域，位于罗马尼亚中西部，被喀尔巴阡山脉（Carpathian Mountains）所环绕，曾是古代达契亚（Dacia）王国的领土，后被罗马帝国征服。11世纪末属于匈牙利王国，后来也曾是独立的公国、哈布斯堡君主国以及奥匈帝国属地，第一次世界大战后划归罗马尼亚。

特兰西瓦尼亚面积约10.36万平方公里，几乎占据罗马尼亚近半的国土。这里有郁郁葱葱的森林、连绵的丘陵和壮丽的喀尔巴阡山脉等自然风光，更以融合了罗马尼亚、匈牙利与德国撒克逊人（Saxons）多元文化的中世纪古城与城堡群而闻名。其主要城市包括：靠近布兰城堡（Bran Castle，传说中的“德古拉城堡”）的布拉索夫（Brașov）；德古拉原型——弗拉德三世的出生地锡吉什瓦拉（Sighișoara）；“千眼之城”锡比乌（Sibiu），以及中世纪古村落别尔坦（Biertan）等。

精湛的中世纪机械工艺

我们在初夏来到别尔坦，这里海拔388米，人口只有两千余人。小小乡镇非常安静，几乎不见人影，至今仍保存完好的德裔撒克逊人房屋建筑像一幅画布，是一个极具童话色彩的中世纪村镇。

几乎与世隔绝的中世纪村镇别尔坦。（许月英摄）

被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的“特兰西瓦尼亚带设防教堂的村落”，包括这座别具特色的别尔坦要塞教堂（Biertan Fortified Church，也称防御教堂）。要塞教堂始建于1486年至1524年之间，是一座后哥特式建筑。为了抵御奥斯曼帝国等外敌入侵，在山丘上的教堂外围修建了三道高逾10米的防御墙，并由数座功能各异的塔楼（如钟楼、培根塔Bacon Tower等）和棱堡相连，在当时是坚不可摧的城堡。

高逾10米的防御墙，使别尔坦要塞教堂在当时近乎坚不可摧。（许月英摄）

长长的木梯让你登上山丘上的教堂。（许月英摄）

教堂内部收藏着特兰西瓦尼亚地区最大的多嵌板木制祭坛、橡木雕刻，以及一扇制造于1515年的圣器室木门。这扇门配备了极其复杂的中央联锁机械系统，只需一把钥匙即可同时带动19道锁扣，曾完美保护了教堂内的圣物与财宝。

沉浸在世遗时光里

在别尔坦，世界文化遗产不是被围起来的景点，而是人们日常的一部分，要塞教堂所在处及其广场，是全镇活动中心。说来有趣，在牢固的防御要塞中，有一间不起眼的石砖房，可说是世界唯一、极其罕见的“婚姻监狱”（marital prison）。

罕见的“婚姻监狱”，其实是一间不起眼的石砖小屋。（许月英摄）

在过去300年间，当地主教会将想要离婚的夫妇关在这间小砖房里，以挽救濒临破裂的婚姻。房间内只有一张狭窄木床、一张桌子、一把椅子、一个盘子、一个杯、一个勺子和一份餐食；夫妻必须在这狭小的空间面对彼此，学习分享一切，尝试和解与接纳。令人惊叹的是，这套方法据说极度有效，传闻300年间不少怨偶最终手牵手走出监狱，仅有一对夫妇选择离婚。

夫妻必须在这狭小的“婚姻监狱”里朝夕相处，尝试和解与接纳。（许月英摄）

“婚姻监狱”外是高高的城墙，沿着城墙的山丘俯瞰掩映在绿荫里的村庄和乡道，这座被葡萄园和群山环绕的绝美村镇，让人向往世间的美好。下了山丘，漫步在铺满鹅卵石的广场和小巷弄间，欣赏撒克逊民居长着“眼睛”的房屋，再到小小的咖啡厅喝一杯热饮，细细品味世间已不多的中世纪非遗时光。

这些长着“眼睛”的撒克逊民居，是当地独特的风景。（许月英摄）

罗马尼亚这个国家，对大多数人来说是陌生的，但如果对“吸血鬼”或《德古拉》影片中的古堡感兴趣，这个因为吸血鬼传说而声名大噪的国家，很值得你亲自造访，揭开其神秘面纱。别尔坦距离中世纪历史名城锡吉什瓦拉约30公里，距离锡比乌约80公里，可从这两个城市出发一日游，发现这个时间几乎在此停滞的美丽村镇。

时间似乎在此停滞的别尔坦小镇。（许月英摄）

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