秋风一吹，山林开始“变色”。中国第24届四川光雾山国际红叶节于10月1日至11月18日举行。对喜欢追秋色的人来说，这也是拿出地图的时候，看看哪里已经开始“红”了。

乘飞车赏秋色更刺激

光雾山位于四川省巴中市，森林覆盖率达97%以上。每年秋天，约680平方公里的山林陆续变色，40多种树木加入这场天然“调色游戏”，枫树、椴树以及巴山水青冈等，把山头染成红、橙、黄交错的颜色。

这里的秋色并不是看一眼就走的类型。每届红叶节的主题、游览路线和配套活动等都在不断推陈出新，不再是单调的“拍照打卡”。2026年5月启用的燕子岭环线栈道沿山壁延伸，脚下云海翻腾，游客也可把层层山林的秋色尽收眼底。喜欢刺激一点的，还有“玻璃水滑道”和1888米长的“红叶飞车”。

红叶飞车是无动力的滑车，从山顶顺着轨道和山势一路飞驰而下，中途包含连续360度的回旋弯道。秋季赛道两旁开满红叶，给游客带来一种“车在红叶间飞驰，风里都是秋天味道”的极致速度与激情体验。玻璃水滑道是依山而建的高空无动力漂流游乐设施。游客穿好雨衣，乘坐专用的皮筏浮垫，顺着水流在高空的玻璃滑道中盘旋滑行。滑道宛如一条巨龙凌空盘旋在山峰和林海之上，游客在向下俯冲和急转弯的刺激中，可以360度沉浸式俯瞰光雾山层林尽染的红叶景观与五彩山谷。

米仓大道串起秋色

今年红叶季亮点也包括10月1日全线贯通的米仓大道，这条约85公里的道路串联光雾山、米仓山、诺水河等景区，让原本需要较长车程的秋季山林之旅更加方便。对不喜欢赶景点的读者来说，也意味着可以多留一点时间在山里慢慢走。

看完红叶想再看夜景，当地还有以巴山民俗文化为元素的大型沉浸式演出《新·梦境光雾山》，把森林、灯光和视觉效果结合起来。

光雾山国际红叶节每届举行的日期略有不同，因为红叶节是一个高度依赖自然气候的生态旅游节庆。每年的气温、降水不同，红叶变色的时间就会有早有晚。为了让开幕式和核心活动尽量赶上最佳观赏期，主办方每年都会根据当年的红叶物候预测来调整具体的日期。

除了四川，北京香山公园是中国最经典的四大赏枫胜地之一，以黄栌红叶闻名，最佳观赏期通常在10月下旬至11月上旬。此外，前往八达岭或慕田峪长城，可以拍到漫山彩林与古老长城同框的壮丽画面。辽宁本溪被誉为“中国枫叶之都”，景点有关门山、老边沟和大石湖等。这里的枫叶种类繁多，到了10月上中旬，整条本桓公路都会变成红叶交织的“中华枫叶大道”。

世界红叶接力登场

那么，除了中国，还有哪些地方适合追红叶？

10月：日本东北、长野等山区，以及韩国雪岳山一带，通常在10月陆续进入红叶季。韩国今年的时间甚至已经有官方预测：雪岳山预计10月3日开始出现红叶，10月25日左右达到高峰。加拿大东部和美国新英格兰地区也在9月底至10月迎来秋色高峰，枫叶由黄转橙、转红，大片森林像打翻了调色盘。欧洲同样有秋色可追。德国巴伐利亚（Bavaria）、瑞士山区及意大利多洛米蒂等地，10月通常可以看到山林与高山景观交织的秋色。

韩国官方预测，首尔北汉山约11月4日迎来红叶高峰期。（iStock图片）

11月：日本东京、京都等地的红叶通常较晚，11月是重要观赏期，其中京都不少地方往往要到11月下旬才进入较佳状态。韩国方面，首尔北汉山约11月4日，智异山约11月5日，内藏山约11月11日，济州汉拿山约11月13日达到高峰。也就是说，如果10月没赶上，也不用急着把相机收起来，日韩秋天还没结束呢！

12月：台湾也有红叶，但不像日韩、加拿大和美国东北部那样以“大规模秋季红叶”著称，台湾官方旅游资料指出，冬季（12月至2月）也可赏枫。

红叶毕竟不像火车有固定时刻表。气温、降雨和海拔都会影响变色时间，同一个地方每年的“最佳观赏期”也可能前后浮动。所以，追红叶真正要追的，或许不是一个固定日期，而是一片正在变色的森林。早几天是黄，晚几天是红，再迟一些，可能就只剩满地落叶。

秋天的浪漫，偏偏有一点点不等人。你认为呢？

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