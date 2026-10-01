马来西亚柔佛东海岸丰盛港（Mersing）岸外有许许多多未经开发，却美不胜收的大大小小的岛屿。

穿越天堂门遇见碧海

位于丰盛港的玛娃岛（Pulau Mawar），也称玫瑰岛，原本是玛娃海滩（Pantai Mawar）附近的一座离岛。随着经年累月的涨潮退潮，已堆积起了一片浅滩，衔接起玛娃海滩和玛娃岛。所以在退潮时，从玛娃海滩走至尽头便可来到玛娃岛。岛上一座巨大的山石拱门面向南中国海，被摄影爱好者称之为“天堂之门”。这并不是高而遥远的天堂，而是因为在这拱门前虽是荆棘密布的丛林，但只要穿过拱门，一幅辽阔的海景便映入眼帘，让人有种瞬间穿梭于人间与天堂的感觉。

我是到了天堂门外，才知道原来进“天堂”也要买门票。原本票价并不便宜，但到后来竟都给了老人票，九人45令吉（约14新元）。我们穿过一片阴凉的木麻黄林子，漫步走过海滩，沿着绳子走进丛林。路途坎坷，树木杂乱横生，时而得低头前行，时而得跨过树根。凭着对天堂的憧憬，不怕荆棘不怕累。忽然前面被一道土坡挡住去路，我们拉着绳索踩着树根攀上土坡，游伴大声喊：“前面是悬崖，下不去！”仔细往下一看，原来有一把木梯紧靠着土坡。下了梯子，只见一座巨大山石拱门，视线穿过这天堂之门就是碧绿的海面。