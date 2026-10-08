去年11月，我去了一趟北京，为赴一场期待已久的刘宇宁演唱会。因为喜欢电视剧《书卷一梦》，我总觉得这趟旅程也像翻开了一卷书，走进了一场梦。

11月的北京正值深秋，红与黄是这座城市最经典的色彩，也是最耐人寻味的搭配，像是为这场梦提前铺好的背景。阳光透过叶隙洒在青石小径上，叶片旋转、坠落、轻轻堆积，感觉时间被悄悄拉长。我带着这份心情，一页一页翻阅这座城市的秋天，每到一处，都像在书里遇见一个新的章节。

第一页：国子监里书院藏梦

整个行程并不匆忙，也没有刻意追逐热闹。我先走进国子监。相比人潮密集的热门景点，11月的国子监安静得恰到好处。从孔庙一路走向国子监的大门，仿佛走进一幅被秋色框住的画，那扇门像是通往一场深秋旧梦的入口。最让我停下脚步的，是红色小屋玻璃上映出的银杏倒影，它为这座古老的学府添了几分秋日的浪漫。金黄的叶子在秋风中轻晃，像一场短暂却清晰的梦，整座学府静得只剩风声与落叶声，像一卷摊开在秋日里的书。站在这里想起《书卷一梦》，书卷、书院与梦境悄悄重叠，仿佛同样是在现实与梦境之间行走的一段旅程。