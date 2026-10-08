这一次的新西兰南半球的夏末初秋之旅，是在澳大利亚悉尼会合儿子后，一同出发前往新西兰北岛旅游的。从悉尼搭乘飞机抵达威灵顿，飞行时间约三个多小时。第四天再从威灵顿开车五个多小时，途经新西兰北岛中部的火山高原，抵达陶波镇（Taupō）已是下午时分。

陶波湖（Lake Taupō）是新西兰最大的淡水湖，也是世界巨型火山口湖之一。陶波湖湖面面积约616平方公里，大约比新加坡本岛小一点。这个火山口之大，颇为惊人，我们乘坐游船两个多小时，据船长说环湖行程还走不到五分之一。

矿山湾巨型毛利岩雕

在最初计划要来陶波时，就知道陶波湖有一处很著名的毛利岩雕。当时还以为是古代毛利人留下来的石雕，岂知这组富有历史意涵的雕刻，其实是由著名雕刻大师马塔希·华卡塔卡-布莱特维尔（Matahi Whakataka-Brightwell）及团队创作的作品。马塔希刻的是毛利航海家兼大祭司纳咖托若莱吉（Ngātoroirangi）的面部刺青形象，相传他一千多年前曾引领图瓦雷托阿（Tūwharetoa）与蒂阿拉瓦（Te Arawa）部落迁徙至陶波地区。