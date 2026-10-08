每逢九皇斋节（农历九月初一至初九），曼谷唐人街耀华力路（Yaowarat Road）便化身为热闹非凡的素食天堂。入夜后，街道灯火通明，素食摊位沿街铺开，香气四溢，人潮从四面八方涌来，热闹景象令人叹为观止。这场盛大的素食嘉年华，不仅展现当地人对斋食的热情，也让泰国九皇斋节赢得“素食节”的美誉。

每年农历九月初一至初九，曼谷耀华力路都会摇身一变，成为热闹的素食嘉年华。（郁雯提供）

泰国九皇斋节的起源，可追溯至普吉岛一个以采锡矿为生的华人聚落。1825年左右，一支来自福建的戏班到当地演出，团员却接连感染疟疾。为了寻求庇佑，众人遵循家乡的信仰传统，设坛祭拜九皇爷，并连续九天茹素。最终，团员竟奇迹般地陆续康复。

从此以后，每逢农历九月初一至初九，普吉岛华人便会设坛举行九皇斋节祭典。这项传统随后逐渐传至其他华人聚集的区域。历经两个世纪，即使华裔早已融入泰国社会，九皇斋节的香火依然鼎盛，更发展成为泰国一年一度的重要节庆。

走进曼谷唐人街，街头巷尾随处可见斋食摊位。（郁雯提供）

若要感受九皇斋节的浓厚氛围，曼谷唐人街与普吉岛都是值得造访的地方。节庆期间，唐人街街头随处可见身穿白衣的九皇爷信众。在这九天里，信众诵经祈福、坚持素食，并戒杀生，停止各种娱乐活动，以达到净化身心的目的。

祭拜仪式中，可见信众抬着神轿穿街过巷，部分苦行者则通过“上刀山”（赤足攀登刀梯）和“下火海”（赤足踩过火炭）等仪式展现虔诚。

120多摊斋食满街飘香

参与九皇斋节的餐饮业者，会在门前悬挂或插上黄色旗帜，旗上以泰文写着“斋”字，表示店内供应斋食。斋菜的食材规定相当严格，除了肉类和海鲜，鸡蛋、奶制品等动物性食品，葱、蒜等五辛也一律禁用。

斋节期间，曼谷传统市场斋食选择多，价格也实惠。（郁雯提供）

九皇斋节举行的九天里，入夜后的耀华力路人头攒动，整条街道挤得水泄不通。根据官方资料，大街上汇聚了超过120个素食摊位。

除了夜市，部分路段在白天也有摊贩营业。相较于夜间的拥挤，白天人潮稍少，逛起来更为轻松。市集里的斋食选择丰富，许多耳熟能详的唐人街美食纷纷推出纯素版本，包括炒面、粿条汤、炸物、卤味、咖喱、酥饼，以及中式和泰式甜品，种类繁多。

素鱼鳔羹以竹笙和香菇熬煮，汤头浓郁鲜美。（郁雯提供）

其中，素鱼鳔羹颇具特色，以竹笙和香菇制成。虽然缺少真正鱼鳔的口感，汤头却依然浓郁鲜美。另一道吸引目光的美食，是现场捶打制作、即做即卖的花生贡糖，香气扑鼻，入口香甜，为节庆增添了浓浓的传统风味。

唐人街小巷里，能遇上现场敲打制作的花生贡糖。（郁雯提供）

走出耀华力路，唐人街各大街小巷，仍可见一面面黄色斋旗迎风飘扬。不少平日售卖荤食的餐馆，也在节庆期间推出斋菜；部分店家更索性暂停荤食生意，专门供应斋食。

餐馆食阁纷纷推出限定斋食

曼谷唐人街固然是感受九皇斋节气氛的热门地点，其他街区同样热闹。无论是餐馆、食阁、美食市集，还是咖啡馆，都纷纷配合节庆推出限定斋食菜单。仔细观察便会发现，不少商家甚至重新设计菜单，而非简单沿用原有菜式，可见他们对这项传统节庆的重视。

泰式料理向来常用肉类、鱼酱和葱蒜，但即使少了这些食材，菜肴依然保有浓郁的香气与地道风味，丝毫不显单调。

尤其令人惊艳的，是名为“打抛”的罗勒炒“三层肉”，无论口感还是味道，都模仿得相当逼真，展现出厨师巧妙运用食材、化平凡为美味的功力。

九皇斋节期间，超级市场与传统巴刹也能找到各类方便烹煮的素食食材。至于遍布曼谷街巷的7-Eleven便利店，推出的斋食商品更是一年比一年丰富，涵盖不同品牌与口味的快餐便当、包点、“蛋”糕、泰式甜品和日式饭团等，选择多样。热门商品往往供不应求，若没及早选购，很可能会被抢购一空。

九皇斋节的影响力早已超越唐人街，不再局限于华人社区或道教信众，而是逐渐成为全民参与的年度盛会，不同背景的当地居民与各地游客齐聚一堂，共同感受这场热闹非凡的素食节庆。

曼谷九皇斋节攻略

• 节庆日期：农历九月初一至初九，共九天；一般会在九月初八傍晚举行迎神仪式，部分信众会提前茹素。2026年耀华力路九皇斋节已确定在10月10日至18日隆重登场。

• 热门地点：唐人街耀华力路是主要素食市集，街道挂满黄色“斋（เจ）”旗帜，汇集各式泰式与中式斋食。

• 特色美食：手工花生贡糖、香兰叶饮品、大城府棉花糖丝卷等。

• 其他觅食地点：曼谷各大商场及美食街都设有斋食专区，如EmQuartier美食街、Food Villa Ratchaphruek等。

• 穿着与饮食： 不少信众会穿白衣。传统斋食为全素，不含肉类、海鲜、奶蛋，也不使用大蒜、洋葱、韭菜等五辛。

*此文改写自2025年12月刊登在联合早报的曼谷九皇斋节 素食与传统习俗的味觉盛宴

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