从2026年11月1日起，日本购物退税制度将改为“先付含税价、离境时经海关确认后退款”。旅客购物时先支付含消费税的价格，离开日本时再到机场或海港办理海关确认，之后由商店或受托退款机构退回相当于消费税的金额。

新制度下，最容易踩雷的不是“不会退”，而是商品没带齐、行李太早托运、到了机场才开始翻找收据和商品。

想少排冤枉队，记住这几点：

新制下，旅客离境时要先完成退税手续和海关确认，再托运行李。（取自日本观光厅官网（mlit.go.jp））

1．先退税确认 再托运行李

这是最重要的一点。办理退税手续和海关确认时，所有免税商品都必须带在身边，以便需要时接受检查。确认完成后，再去托运行李。一旦装有免税商品的行李已经交给航空公司，之后就无法取回行李完成手续。

到了机场后，正确顺序是：先办理退税手续／海关确认 → 再托运行李 → 再过安检及出境手续。

提醒：若买的物品多，建议比平常更早到机场。若因时间不足无法完成海关确认，可能无法退款。

2．善用Visit Japan Web 尽量减少现场排队

新制度下，机场会设置退税手续终端。扫描护照后，系统会显示结果：

→绿色：手续完成。

→红色：需带免税商品到指定海关区域接受检查。

在成田、羽田、关西、中部、福冈、新千岁和那霸机场，除了现场终端，也可在国际航班出发大厅指定区域，通过Visit Japan Web（vjw.digital.go.jp） 办理相关手续，范围到安检区之前。

提醒：这不是人在酒店或家里就能完成。相关手续仍需在机场国际航班出发大厅的指定区域内办理。

3．购物时先问清退款方式

新制度下，退款不是统一由海关发钱，而是由购买商品的免税店，或商店委托的退款服务机构办理。

退款方式可能包括：

●银行转账

●信用卡退款

●App退款

●离境地点现金退款

提醒：购物时建议向店家问清楚要怎么登记、退到哪里、什么时候退款。不要到了机场才发现自己不知道钱会退到哪。

4．同一张收据的商品不要分散

海关按每笔交易确认，若少了一件商品，整张收据的免税商品可能无法退款。（取自日本观光厅官网（mlit.go.jp））

海关确认是以每一笔购物交易，如一张收据为单位进行。同一笔交易里，只要少了一件商品，这张收据下的免税商品就可能全部无法通过海关确认，也就无法退款。

建议回酒店后就简单整理：

●按商店或收据分开放；

●不要把同一张收据的商品分散到多个箱子；

●到机场前先确认商品都还在。

●若购买单件未税价格100万日元以上的商品，海关可能要求出示保证书、真伪证明等文件，最好和商品放在一起。

5．食品、饮料、化妆品别急着用

虽然新制度取消了消费品过去使用特殊包装的规定，但这不代表可以在日本境内先吃掉、喝掉或使用。

如果食品、饮料、化妆品等消耗品已经在日本境内被消费，即使只是一部分，也不要继续在终端办理，应到柜台向海关人员申报。同一张收据下的其他商品，也可能一起无法退税。

6．别忘了基本门槛

从2026年11月1日起，原则上同一家免税店、同一天、税前购物总额达到5000日元以上，才符合退税资格。商品必须由本人带出日本，数量也应是本人离境时能够实际携带、带出日本的范围。

旅客原则上须在购买日起90天内，于离境时完成相关确认。已经通过海关确认的免税商品，也必须带出日本；如果没有带出境，可能被追缴相当于消费税的金额，并受到处罚。

机场退税不排冤枉队清单

★出发前

先确认机场是否支持Visit Japan Web，并先熟悉操作方式。如果在日本国内线转国际线，应在最终离开日本的国际机场办理退税手续。

★到机场后

办理退税手续时，所有免税商品都必须在身边，以便需要时接受检查。确认完成后，再托运行李。

★办理时

准备好护照、免税商品、相关收据或购买记录、保证书等文件。

系统会显示结果：绿色，代表海关确认手续完成；红色，带着免税商品到指定海关区域检查。

★退款

退款时间和方式由商店或退款服务机构决定。在机场办理退税未必能在现场领现金。