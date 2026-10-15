位于滇（云南省）西北的怒江，发源于中国青藏高原唐古拉山南麓冰川，从海拔五千多米奔流而下。它来到滇藏地区遇高山阻隔，蜿蜒流经云南往缅甸而去；并与发源于唐古拉山北麓的澜沧江（湄公河上游），以及发源于唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山的金沙江（长江上游），形成“三江并流而不交汇”的奇特自然地理景观。“三江并流”自然景观在2003年7月被列入世界自然遗产，是中国唯一满足全部四条世界自然遗产标准的遗产地，也是中国面积最大的系列世界遗产之一。

怒江大峡谷是“三江并流”世界自然遗产的核心组成部分，是少数民族傈僳族、怒族和独龙族的聚居地。在碧罗雪山和高黎贡山两条海拔四五千米的山系夹峙下，形成了南北纵贯数百里的壮丽景观。它在《中国国家地理》杂志社与全中国34家媒体举办的“中国最美的地方”评选活动中，被评为中国最美十大峡谷之一。有专家认为，怒江大峡谷的长度和深度都远超过美国的科罗拉多大峡谷（Grand Canyon），加上它神秘而富传奇色彩，应被誉为“东方大峡谷”，是地球上最神秘之地之一。

从林海雪原到碧绿怒江

3月春天，在云南省会昆明赏樱后直奔西北，从德钦县梅里经德贡公路前往贡山县，沿着怒江寻访大峡谷秘境，以及尚未太多人知的原始茶马古道。德贡公路最高点是海拔3882米的碧罗雪山孔雀山垭口，在翻越这段50公里路程时，还是一片林海雪原，山高谷深，所有桃树与松树银装素裹，如雾凇树挂。