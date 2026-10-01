从新山乘搭马来西亚的“丛林火车”（Jungle train）到哥打峇鲁，两天后乘搭当地短程火车南下到吉兰丹州南部的话望生（Gua Musang）。火车到站时，首先映入眼帘的是两座峻美的岩石山，这便是话望生的经典景致。

虽说是短程火车（shuttle train），从哥打峇鲁附近的华卡峇鲁站（Wakaf Bharu）到话望生耗时五个多小时，但票价非常便宜，才8令吉（约2.50新元）。上车时人还不少，但来到达蓬（Dabong），几乎所有人都下车了。达蓬近期很红火，那里有1422米高的斯通山（Gunung Stong），还有落差305米的哲拉旺瀑布（Jelawang Waterfall）。我们约好朋友在话望生碰面，只好放弃达蓬。

话望生的住宿不多，预订的酒店离火车站几十步之遥。安顿好行李便到镇上找午餐，却发现很多商店餐馆都没营业，最后在一家小食店吃马来餐。