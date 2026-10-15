去年第一次到访台湾台南，在街道上漫无目的地闲逛时，在谷歌地图上无意间发现了“蜗牛巷”的标记。“蜗牛巷”标注的似乎是一条巷子，抑或是一整个区域。当时跟着地图寻找这条巷子，一不留神就走过头了。再放大地图看，原来入口处就在两栋楼之间一个非常不起眼的巷口。

往回走到地图上的巷口，即永福路二段97巷，眼前是家饮料店，外墙和其他大楼一样“灰头土脸”，挂着电箱和冷气机。我一度以为地图标错了，低头才发现巷子里的地砖铺得特别整齐，还印有“蜗牛巷”、“南巷”，才相信自己没来错地方。

满墙满地都是蜗牛踪迹

蜗牛巷就像是隐藏在大楼后的一个世外桃源，整片区域处处是惊喜，等人来探索。这里地砖的排列都经过精心设计，每走几步路就印有“蜗牛巷”字样、各地标名字以及指引方向。更有趣的是，周围所有的建筑物，无论是住家、商店、民宿，甚至是告示牌上都由各式各样的蜗牛装饰着。有些蜗牛是手绘在墙上，有些是陶瓷制的，有些干脆做成了门把，还有一些以玩具的形式放在扭蛋机里，等待有缘人带回家。我觉得最具标志性的当属一家专卖法国蜗牛料理的餐馆。