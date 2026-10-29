到柬埔寨旅游，去过了吴哥窟，也到过了金边，下一站去哪里？按顺序排下去，就是西哈努克市（Sihanoukville）。它是西哈努克省首府、柬埔寨第三大旅游城市，也是该国第三大国际机场的所在地，位于西南沿海，地处暹罗湾（Gulf of Thailand）东北岸的半岛，拥有全国唯一的深水港——西哈努克自治港，因而又称为“西港”。

如果说暹粒（Siem Reap）代表历史与信仰，金边象征政治与现代，第三站的西哈努克，原本呈现的是柬埔寨的海滨度假风情。然而现实生活中，西港偏偏背负着完全相反的名声。上网随便一查，关于西港的警告比攻略还多：诈骗、绑架、黑帮、人口贩卖……它一度被视为“东南亚最危险城市”之一，这几乎已成共识。

听说我要去西港，朋友们纷纷发来质疑与问候：确定吗？安全吗？你是玩到没地方好去了吗？！

自西港码头乘船出海，短短10分钟，便从尘嚣驶入另一番天地——私人秘境竹岛。（黄匡宁摄）

历史篇：繁华与沧桑

实际上，西港成为诈骗代名词只是近几年的事情，而很多人（包括我在内）正是因为那些骇人听闻的新闻，才知道了这个地方。细查资料，西哈努克市的名字源自前国王诺罗敦·西哈努克（Norodom Sihanouk）。上世纪50年代，柬埔寨刚从法国殖民统治下独立，为了拥有自己的深水港，政府在暹罗湾东北岸建起这座新城。1960年港口落成通航，象征着国家走向世界。那时的西港是希望的象征，有法式海滨大道与细白沙滩，是王室与外宾的度假胜地。

后来，战火与政局动荡让西港沉寂多年。直到柬埔寨重新对外开放后，这里引来寻访秘境的西方背包客，从而也被海外投资商看见。真正的转折点在近十年：中国资本涌入，赌场与高楼一夜之间拔地而起。博彩业盛极一时，随之而来的则是网络诈骗园区蔓延，犯罪新闻层出不穷，度假城市沦为“诈骗之都”。疫情之后，赌场关闭、投资撤离，许多项目停摆，留下半建的楼与空荡的街。

城市篇：传闻与寻常

带着些许戒心来到西港，这座传说中的“东南亚最危险城市”，乍看其实平凡得出奇。市郊都是大片大片空地，公路已经建设得很好，交通圈庞大气派有如打卡景点，但车少人稀，周边都是发展中的工地和空荡荡的待售土地。若干年后再来，应该会是很不一样的面貌。

带着些许戒心来到西港，这座传说中的“东南亚最危险城市”，乍看其实平凡得出奇。（黄匡宁摄）

一路上到处大兴土木，不知不觉已进入市区，眼前的景象有如一座注入了柬埔寨血统的中国城市。到处都是中文招牌：按摩、美发、钱币商、东北饺子馆、浙江酒店，还有闽南、泉州菜。汉字招牌上偶尔夹杂着几排高棉文，才让人意识到这不是中国。街上不时看到赌场酒店，不是澳门式的大型娱乐城规格，也鲜少看到国际酒店品牌。

满街中文招牌，让西港乍看有如一座注入柬埔寨血统的中国城市。（黄匡宁摄）

来到市区里规模最大的沙乐市场（Phsar Leu Market），一排排摊位密集排列，生鲜食材、蔬果鲜花、厨具、电器、服饰、祭拜用品，什么都有，也有金店和钱币兑换商。走道中间小贩穿梭叫卖，年轻人提着饮料袋招揽客人，老妇人摆着磅秤让客人付钱量体重，熟食区热气腾腾，弥漫着在地生活味道。市场门口车水马龙，走进一家当地小超市看看，物价和新加坡几乎不相上下。

沙乐市场内一排排摊位密集排列，生鲜食材、蔬果鲜花、厨具、电器、服饰、祭拜用品，应有尽有。（黄匡宁摄）

市场走道中间小贩穿梭叫卖，年轻人提着饮料袋招揽客人。（黄匡宁摄）

沿着海滨公路继续前进，木麻黄树影随风摇曳，沙滩上三五成群的当地人看海吹风，混乱与新旧交错的城市都被抛诸脑后。

极端案件被媒体与网络平台反复传播，让人以为整座城市24小时都在犯罪。实际上，暴力事件集中在赌场酒吧区。不去赌场，不逛夜店，不贪便宜，避开阴暗地区，保持警惕心态，来到西港就像来到任何一座亚洲城市，平静安详。

海岛篇：私密与自在

我在西港市区其实只待了短短半天，落脚点是在海上的竹岛（Koh Russey），也是此行真正的目的地。

西港周边的高龙群岛以细白沙滩、湛蓝海水闻名，曾被评为世界十大秘境海滩之一。西哈努克省最迷人的风景是海，却被沸沸扬扬的新闻事件抢尽了风头。近一年来，政府决心整顿西港，重塑形象。游客也慢慢回流，秘境海滩再一次被发现。

离开西港码头，短短10分钟船程，已经来到另一番天地。竹岛是高龙群岛当中的一座私人岛屿，下榻的度假村是柬埔寨当地品牌，于2025年4月开张，迎接旅客的回归。

竹岛上的这座度假村面向大海，背倚热带森林。（黄匡宁摄）

登岛的瞬间，城市的喧嚣、灰尘与中文招牌，连同所有不必要的疑虑，都随浪花远去，自己仿佛离开了整个世界。

发个贴文报平安：我在竹岛。什么？哪里？留言都是问号。这里私密低调得身边没人听说过，甚至让人怀疑世上到底有没有这个地方。就这样，彻底消失在茫茫大海中，却一点也不恐慌。

竹岛是私人岛屿，非住客不能登岛，不会有闲杂人等出入，绝对私密。度假村背倚热带森林，面向大海。我住的海景别墅推开落地玻璃门就是大海，躺在床上就能看日出；夜晚伴着浪声入睡，清晨被自然光唤醒。

关起门来与世隔绝，在竹岛躲进自己的世界。（黄匡宁摄）

岛上没有车声，没有人潮，从海边直接游出去就能浮潜，阳光灿烂的日子，站在码头边就能看到鱼群游来游去。别墅区后面是整片热带丛林，有森林步道与脚踏车道可以进入林间探索。度假村的活动宜动宜静：可以划皮筏、打匹克球、练拳击，也可做瑜伽、冥想或享受按摩。

私人岛屿入夜无法外出，度假村餐饮便成了夜晚的最大消遣。这里有传统高棉料理，也有西式菜品，金边著名牛排馆Koko和酒馆Le Manolis也在岛上开设了分店。坐在码头边，海景伴美食，对岸是西港的城市灯火，在海平线尽头闪闪烁烁，如梦一般。

入夜的竹岛，对岸西港的灯火在海平线尽头闪烁。（黄匡宁摄）

怎么去？

·新加坡到西哈努克机场并没有直飞航班，可以飞往金边，再乘车三个小时前往西哈努克；或者先到吉隆坡，再从吉隆坡直飞西哈努克市。

·从西港到竹岛船程10分钟，办理入住后有私人船艇接送。

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