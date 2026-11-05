5月底6月初的日历，被两个接踵而至的节日染上特有的红色：周三是哈芝节；星期日则是佛教的卫塞节，随后6月1日的周一补假。只需请两天年假，加上周末，便能拼凑出一个六天的假期。

在地图上，以五小时的航程为半径，画一个圆圈，西澳珀斯便跃居出行备选项的前列。西澳是澳大利亚面积最大的州，总面积250多万平方公里，能装下3000多个新加坡，而人口约为新加坡的一半。5月底是西澳的秋冬之交，那里的白天气温在15至20摄氏度左右，正是舒适区。空旷辽阔的土地，景大人少。

凌晨3点，酷航的机翼划破夜空。红眼航班里的睡眠总是细碎而辛苦，那是一段漫长难熬的不眠之夜，时间在黑暗中放慢了脚步。当晨光刺破天际，时间的齿轮仿佛突然拨快了。清晨8点，飞机稳稳降落在珀斯。珀斯机场有了电子通关系统，不一会儿，机场外的清冽晨风就迎面扑来。